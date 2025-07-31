9 скрытых функций привычных вещей, которые заставят хлопнуть себя по лбу от находки

Некоторые вещи настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже даже не пытаемся с ними бороться – просто воспринимаем как должное. Кроссовки натирают мозоли, в шкафу периодически появляется моль, молоко разливается из пакета. На самом деле эти и другие досадные неприятности очень легко исправить. Нужно лишь знать несколько лайфхаков, которые перечислены в статье Novate.
Лайфхак 1: Плоская тарелка из коробки с китайской лапшой
Чтобы не пришлось доставать лапшу из углов коробки, сделайте из нее тарелку. / Фото: mashed.com
Недорогим, вкусным и питательным обедом считается китайская лапша. Неудивительно, что люди часто заказывают доставку блюда на работу, чтобы скрасить тяжелые трудовые будни. Увы, не все складывается так идеально, как хотелось. Когда в картонной коробке остается совсем немного лапши, приходится палочками вылавливать ее по углам. Чтобы избежать такого исхода, многие просто перекладывают блюдо в обычную тарелку. Но тогда какой смысл в доставке еды, если потом все равно придется мыть посуду?
К счастью, есть лайфхак, который решит все проблемы разом. Раскройте коробку с лапшой таким образом, чтобы она превратилась в плоскую тарелку. Так вам будет удобно брать еду палочками, и она не станет прятаться от вас по углам.
Лайфхак 2: Правильно зашнурованные кроссовки от мозолей
В два верхних отверстия тоже нужно затягивать шнурки. / Фото: yasvidetel.ru
Правильно завязывать шнурки нас учат еще в детстве. С тех пор этот навык смело можно считать автоматическим – мы даже не задумываемся, все ли делаем правильно, когда надеваем кроссовки. А ведь здесь есть важный нюанс, который следует учитывать – особенно если вы носите такую обувь не ради удобства или моды, а чтобы заниматься в них спортом.
Обратите внимание на две дырочки в верхней части шнуровки. Большинство людей думают, что они созданы для красоты, но это не так. Их обязательно следует использовать, чтобы лучше подогнать кроссовок по ноге. Так вы не только надежно фиксируете обувь, но также спасаете себя от мозолей. Попробуйте один раз втянуть шнурки в эти отверстия, и вы сразу заметите разницу.
Лайфхак 3: Разверните пакет, чтобы молоко не разливалось
Схематичное изображение, как нужно держать пакет с молоком. / Фото: vecteezy.com
Любите пить по утрам кофе с молоком? Тогда вы наверняка не раз проливали его из пакета, когда пытались добавить в кружку с бодрящим напитком, едва открыв глаза. Одно движение – и весь стол в молочно-кофейной смеси! И хорошо, если вы еще не успели насыпать в чашку сахар, иначе мытье столешницы будет долгим и мучительным. Впрочем, кофе все равно придется делать заново.
Оказывается, таких утренних неудач можно избежать. И нет, переливать молоко из тетрапака в бутылку с узким горлышком не нужно. Просто поверните пакет так, чтобы клапан оказался сверху, а основной объем пакета – снизу. Теперь можете наливать. Да, изначально такой подход кажется странным и неудобным, но позже вы обязательно оцените его по достоинству. Так вы можете удерживать пакет неподвижно, и молоко будет меньше разбрызгиваться в разные стороны.
Лайфхак 4: Деревянные вешалки от моли
Вешайте одежду из натуральных тканей на деревянные вешалки. / Фото: mebelmsk.ru
Организация гардероба – важный момент. Чтобы одежда всегда была в порядке и находилась под рукой, система хранения должна быть продумана до мелочей. Но если о всевозможных ящиках, дополнительных полках и органайзерах вы наверняка задумывались, то о том, какие вешалки следует использовать – вряд ли. Вы можете выбрать нарядные шелковые изделия или компактные проволочные, но самым лучшим вариантом будут деревянные. Особенно они пригодятся, если вы предпочитаете носить вещи из натуральных тканей, и вот почему.
Если в вашем шкафу есть несколько деревянных вешалок, там никогда не заведется моль. Правда, придется накопить денег на экземпляры из натурального кедра – вредители ненавидят его запах. Несколько кедровых вешалок, и ваши хлопковые платья и меховые шубы всегда будут в безопасности.
Лайфхак 5: Ручка сотейника для грязной ложки
Используйте ручку сотейника как подставку для ложки
Совсем не важно, что именно вы готовите – плов, рагу или борщ: время от времени вам приходится брать ложку и перемешивать продукты сотейнике. Но что потом делать с испачканной в еде ложкой? Положить ее на чистый стол, чтобы и он стал грязным? Бросить в раковину и через 10 минут взять другую? Оставить в сотейнике и наблюдать за тем, как она нагревается и плавится? Ни один из этих вариантов развития событий не является приемлемым. Что же тогда делать?
На ручке сотейника, в котором вы готовите, чаще всего присутствует крупное отверстие. Вы всегда думали, что оно предназначено для того, чтобы вешать утварь на крючок. Но на самом деле у отверстия есть и другое, более полезное и нужное свойство. Просто положите грязную ложку на край сотейника и вставьте ручку в отверстие. Вот так у вас появилась оригинальная подставка для столового прибора. Преимущества подобного решения очевидны – стол остается чистым, а ложка всегда находится под рукой, и не приходится тянуться за новой.
Лайфхак 6: Съемные подголовники для экстренных ситуаций
Во многих машинах предусмотрены съемные подголовники. / Фото: avtozapchasti72.ru
Если вы водитель со стажем, то наверняка не раз оказывались с подголовником в руках, когда пытались отрегулировать его. Нет, это не означает, что вы сломали подголовник, просто в вашей машине он съемный. Но зачем производители придумали такое неудобное, на первый взгляд, решение?
Оказывается, съемные подголовники очень сильно выручают в экстренных ситуациях. Например, если вы вдруг застрянете в автомобиле и не сможете открыть дверь, просто снимите подголовник и выбейте им стекло. Надеемся, что вы никогда не попадете в такую ситуацию, но, как говорится, предупрежден – значит вооружен.
Лайфхак 7: Нашивка на рюкзаке, чтобы закрепить зонт
Зонт можно носить снаружи рюкзака, а не внутри. / Фото: imperiasumok.ru
Здесь примерно такая же ситуация, как и с неиспользуемыми отверстиями на кроссовках. Нашивка уже настолько примелькалась, что мы даже не задумываемся о ее изначальном предназначении. Оказывается, у нее есть практическая польза. Четырехугольную нашивку с двумя прорезями можно использовать, чтобы закрепить сменную обувь, зонт, бутылку с водой или любое туристическое снаряжение, необходимое в походах. Благодаря ей вам, во-первых, не придется искать место для тех же кроссовок в переполненном рюкзаке, а во-вторых, вещь всегда будет под рукой.
Лайфхак 8: Ложка для дозировки спагетти
В отверстие помещается одна порция спагетти. / Фото: dom.mail.ru
Главная проблема, которая возникает в процессе приготовления спагетти – никак не получается правильно рассчитать количество. Макарон получается, то слишком много, то слишком мало. А ведь совсем не хочется оставлять кого-то из членов семьи голодным или на следующий день есть невкусную разогретую пасту.
У нас есть чудесное решение проблемы. Возьмите ложку, которой вы обычно вытаскиваете макароны из кастрюли, и обратите внимание на отверстие посередине. Оно нужно для того, чтобы отмерять порцию спагетти на одного человека. Не благодарите!
Лайфхак 9: Ящик под духовкой для разогрева блюд
Этот ящик нужен для того, чтобы не дать еде остыть
Обычно цокольный ящик под духовкой используют для хранения сковородок, крышек, противней, шампуров, которые дожидаются очередного приготовления мяса на мангале. С одной стороны, такое использования ящика является очень удобным, ведь вопрос хранения посуды, особенно на маленькой кухне, всегда стоит очень остро. Но есть один крохотный нюанс.
Этот ящик является согревающим. В него необходимо ставить готовые блюда, чтобы они не остывали, пока семья собирается за столом, или если в духовке печется еще что-нибудь.
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