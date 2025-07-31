9 скрытых функций привычных вещей, которые заставят хлопнуть себя по лбу от находки

Лайфхак 1: Плоская тарелка из коробки с китайской лапшой

Чтобы не пришлось доставать лапшу из углов коробки, сделайте из нее тарелку. / Фото: mashed.com

Лайфхак 2: Правильно зашнурованные кроссовки от мозолей

В два верхних отверстия тоже нужно затягивать шнурки. / Фото: yasvidetel.ru

Лайфхак 3: Разверните пакет, чтобы молоко не разливалось

Схематичное изображение, как нужно держать пакет с молоком. / Фото: vecteezy.com

Лайфхак 4: Деревянные вешалки от моли

Вешайте одежду из натуральных тканей на деревянные вешалки. / Фото: mebelmsk.ru

Лайфхак 5: Ручка сотейника для грязной ложки

Используйте ручку сотейника как подставку для ложки

Лайфхак 6: Съемные подголовники для экстренных ситуаций

Во многих машинах предусмотрены съемные подголовники. / Фото: avtozapchasti72.ru

Лайфхак 7: Нашивка на рюкзаке, чтобы закрепить зонт

Зонт можно носить снаружи рюкзака, а не внутри. / Фото: imperiasumok.ru

Лайфхак 8: Ложка для дозировки спагетти

В отверстие помещается одна порция спагетти. / Фото: dom.mail.ru

Лайфхак 9: Ящик под духовкой для разогрева блюд

Этот ящик нужен для того, чтобы не дать еде остыть