Фрейлины российских императриц: жизнь в «золотых клетках»

Быть фрейлиной во времена царской России считалось очень престижным. Родители мечтали, чтобы их дочери были пристроены при императорской семье. Казалось бы, роскошная жизнь при дворе, наряды, балы… На самом деле все не совсем так радужно. Круглосуточное дежурство возле государыни, точное исполнение всех ее капризов и четко регламентированное поведение параллельно с посещением всех балов и праздников буквально выматывали фрейлин, служивших императрицам годами, а то и десятилетиями.











Портрет графини Варвары Алексеевны Шереметевой (фрейлина императрицы Елизаветы Петровны), И. П. Аргунов, 1760 г.



Обычно фрейлинами становились девушки знатных фамилий, но иногда этого статуса удостаивалась особа из бедной семьи, которая считалась лучшей выпускницей Смольного института благородных девиц.

Конечно же, за «место под солнцем» велись интриги, но при этом нужно было досконально знать придворный этикет: на сколько шагов приближаться к императрице, как при этом наклонять голову, держать руки.







Портрет Марии Михайловны Волконской (фрейлины императрицы Марии Федоровны). К. Е. Маковский.



Можно подумать, что обязанности фрейлины состояли сплошь из балов и прогулок по дворцу. На самом же деле эта служба была довольно тяжелой. Фрейлины заступали на дежурство на 24 часа. В это время они должны были тут же являться по звонку и выполнять любые приказы императрицы или другой царской особы, которой они служили.

Все придворные фрейлины имели знаки отличия: вензеля той особы, которой они служили. Они были украшены драгоценностями и крепились на бант из голубой ленты.Камер-фрейлина императрицы Елизаветы Петровны, Кантемир (Голицына) Екатерина Дмитриевна.Помимо отличительных лент, фрейлины имели наряды четко регламентированных цветов. Камер-фрейлины и статс-дамы надевали платье из зеленого бархата , обшитое золотой нитью по низу. Фрейлины императрицы носили наряды пунцового оттенка. Тем, кто прислуживал Великим Княжнам, нужно было носить голубые платья. Конечно же, с приходом новой императрицы цвета и фасоны нарядов менялись, в зависимости от желания Ее Величества. Стоит отметить, что так роскошно и богато, как при дворе российских самодержцев, фрейлины не выглядели нигде больше в Европе.Фрейлина Прасковья Репнина с фрейлинским шифром Екатерины II на муаровой ленте.Помимо своих придворных функций, некоторым фрейлинам выпадало выполнять «неофициальные» обязанности . Все это понимали, но отказаться было нельзя. Если кому-то из высокородных гостей нравилась какая-либо фрейлина, ее преподносили в качестве ночного подарка в спальню гостя. К тому же, императоры часто имели любовниц среди фрейлин, или же «продвигали» понравившихся им девушек на эту должность, чтобы те всегда были при дворе.София Васильевна Орлова-Денисова во фрейлинском платье и с шифром на банту.Самим отказаться от должности при дворе было практически невозможно. Единственным случаем становилась женитьба. Придворные дамы могли рассчитывать на знатных и богатых женихов . Кроме того, в приданое от государыни они получали наряды, кроватные и постельные уборы, галантерею на сумму от 25 до 40 тысяч рублей.Портрет статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой (фрейлина императрицы Елизаветы Петровны), А. П. Антропов, 1764 г.Вот только на деле выходить замуж удавалось далеко не всем . Поэтому девушка взрослели, становились старыми девами, все так же прислуживая государыне, а затем в старости становились воспитательницами их детей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)