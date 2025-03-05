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25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Порно. Едва услышав это слово, многие начинают возмущаться и кривить носы. Несмотря на это, на данный момент секс-индустрия — самая прибыльная в мире. В этом плане она обошла розничную торговлю, высокие технологии и даже сферу развлечений. Это, пожалуй, самым красноречивым образом свидетельствует о том, что порно пользуется спросом. Но что вы знаете о порно? Скорее всего, не так уж и много. Хотите разузнать больше? Давайте, никто не узнает!

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Секс-индустрия — крупнейшая и самая прибыльная в мире. Ее составляющие — уличная проституция, стрип-клубы, секс по телефону и порнография.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Каждый год в мире производят 13 000 «фильмов для взрослых», которые приносят более 13 миллиардов долларов дохода. Для сравнения: Голливуд выпускает 507 фильмов в год, и они приносят лишь 8,8 миллиарда.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Порноиндустрия также зарабатывает в США больше денег, чем Национальная футбольная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига бейсбола вместе взятые, а также больше, чем компании NBC, CBS и ABC вместе взятые. Ах да, мы еще забыли упомянуть, что порноиндустрия приносит больше дохода, чем такие компании, как Google, Amazon, eBay, Yahoo, и Netflix вместе взятые.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Каждую секунду 30 000 000 пользователей просматривают порно в интернете. То есть около 30 миллионов человек смотрят порно прямо сейчас… и сейчас… и сейчас…

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Самым популярным поисковым словом, связанным с порно в США, является «creampie» («кремовый пирог»). Также популярно слово «teen» — подросток. В то же время в десятку самых популярных запросов жителей России на PornMD, части сети PornHub.com, вошли слова «Russian» и «anal».

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Слово «подросток» является самым популярным в поисковиках всего мира. В период с 2005 по 2013 год количество видео в разделах «подростковое порно» увеличилось в три раза — это самый быстрорастущий жанр порно в мире.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

В Соединенных Штатах Америки производится около 98% всей порнографии в мире.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

В Северной Корее наказанием за просмотр порно является… смертная казнь!

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Почти половина информации в интернете состоит из порно или связанного с сексом контента.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Исследование Монреальского университета показало, что большинство представителей сильного пола впервые смотрят порно в возрасте 10 лет.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Похоже, президентские выборы влияют на «потребление порно» в США. В 2004 году, когда Буш выиграл выборы, в консервативных штатах (так называемых красных) наблюдался рост связанных с порно поисковых запросов в интернете, а в 2008 году — после победы Обамы — этот рост наблюдался в либеральных штатах (синих).



25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Каждый день в США регистрируется более 68 миллионов поисков порнографии в интернете — это почти 25% всех ежедневных поисков.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Порноактеры (мужчины) получают не так много денег. Однако они могут заработать намного больше, если снимутся в гей-порно — почти в три раза больше, чем за участие в обычном порно.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Большинство мужчин мира регулярно смотрят или раньше смотрели порно. Тот же Монреальский университет попытался провести исследование, но, когда они начали искать группу мужчин за 20, которые не смотрели или не смотрят порно, они так и не нашли ни одного человека.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

США — главный производитель порнографических DVD и веб-материала. Германия, как это ни странно, лишь на втором месте.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Вообще, каждые 39 минут в США рождается новый порнофильм.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

20% американцев признались, что просматривают порно на работе.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Кстати, предыдущее заявление вполне совпадает с результатами анализа — 70% всего порнотрафика в интернете происходит как раз таки в будние дни (с 9 до 17:00).

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

При просмотре порно мужчины уделяют особое внимание выражению лица женщины. Да-да, не попке, не ногам и даже не груди.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

В 88,2% порносцен, занимающих верхние строчки популярности, присутствуют агрессивные сцены, в которых главные «злодеяния» совершают мужчины.


25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Ходят ошибочные слухи, что Австралия запретила порно, в котором участвуют женщины с первым размером груди или меньше. На самом деле определенного правила, запрещающего моделям с маленькой грудью участвовать в порно, нет. Однако существует проблема с классификацией порно с актерами, которые выглядят недостаточно «взрослыми» — сцены с такими актерами можно посчитать незаконными, т.к. актеров могут принять за несовершеннолетних.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Интернет-порно в Великобритании более популярно среди пользователей, чем трафик, связанный с социальными сетями, шопингом, играми, финансами или путешествиями.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Несколько недавних исследований показали, что подростки со всего мира используют порно, чтобы узнать о сексе больше.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Женщины смотрят меньше порно, чем мужчины.

25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

10% взрослых опрошенных признали, что у них есть онлайн-порнозависимость.

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