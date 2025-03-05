25 удивительных фактов о порно, про которые вы, скорей всего, не знали

Порно. Едва услышав это слово, многие начинают возмущаться и кривить носы. Несмотря на это, на данный момент секс-индустрия — самая прибыльная в мире. В этом плане она обошла розничную торговлю, высокие технологии и даже сферу развлечений. Это, пожалуй, самым красноречивым образом свидетельствует о том, что порно пользуется спросом. Но что вы знаете о порно? Скорее всего, не так уж и много. Хотите разузнать больше? Давайте, никто не узнает!











Секс-индустрия — крупнейшая и самая прибыльная в мире. Ее составляющие — уличная проституция, стрип-клубы, секс по телефону и порнография.







Каждый год в мире производят 13 000 «фильмов для взрослых», которые приносят более 13 миллиардов долларов дохода. Для сравнения: Голливуд выпускает 507 фильмов в год, и они приносят лишь 8,8 миллиарда.







Порноиндустрия также зарабатывает в США больше денег, чем Национальная футбольная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига бейсбола вместе взятые, а также больше, чем компании NBC, CBS и ABC вместе взятые. Ах да, мы еще забыли упомянуть, что порноиндустрия приносит больше дохода, чем такие компании, как Google, Amazon, eBay, Yahoo, и Netflix вместе взятые.







Каждую секунду 30 000 000 пользователей просматривают порно в интернете. То есть около 30 миллионов человек смотрят порно прямо сейчас… и сейчас… и сейчас…







Самым популярным поисковым словом, связанным с порно в США, является «creampie» («кремовый пирог»). Также популярно слово «teen» — подросток. В то же время в десятку самых популярных запросов жителей России на PornMD, части сети PornHub.com, вошли слова «Russian» и «anal».







Слово «подросток» является самым популярным в поисковиках всего мира. В период с 2005 по 2013 год количество видео в разделах «подростковое порно» увеличилось в три раза — это самый быстрорастущий жанр порно в мире.







В Соединенных Штатах Америки производится около 98% всей порнографии в мире.







В Северной Корее наказанием за просмотр порно является… смертная казнь!







Почти половина информации в интернете состоит из порно или связанного с сексом контента.







Исследование Монреальского университета показало, что большинство представителей сильного пола впервые смотрят порно в возрасте 10 лет.







Похоже, президентские выборы влияют на «потребление порно» в США. В 2004 году, когда Буш выиграл выборы, в консервативных штатах (так называемых красных) наблюдался рост связанных с порно поисковых запросов в интернете, а в 2008 году — после победы Обамы — этот рост наблюдался в либеральных штатах (синих).

Каждый день в США регистрируется более 68 миллионов поисков порнографии в интернете — это почти 25% всех ежедневных поисков.Порноактеры (мужчины) получают не так много денег. Однако они могут заработать намного больше , если снимутся в гей-порно — почти в три раза больше, чем за участие в обычном порно.Большинство мужчин мира регулярно смотрят или раньше смотрели порно. Тот же Монреальский университет попытался провести исследование, но, когда они начали искать группу мужчин за 20, которые не смотрели или не смотрят порно, они так и не нашли ни одного человека.США — главный производитель порнографических DVD и веб-материала. Германия, как это ни странно, лишь на втором месте.Вообще, каждые 39 минут в США рождается новый порнофильм.20% американцев признались , что просматривают порно на работе.Кстати, предыдущее заявление вполне совпадает с результатами анализа — 70% всего порнотрафика в интернете происходит как раз таки в будние дни (с 9 до 17:00).При просмотре порно мужчины уделяют особое внимание выражению лица женщины. Да-да, не попке, не ногам и даже не груди.В 88,2% порносцен, занимающих верхние строчки популярности, присутствуют агрессивные сцены , в которых главные «злодеяния» совершают мужчины.Ходят ошибочные слухи, что Австралия запретила порно, в котором участвуют женщины с первым размером груди или меньше. На самом деле определенного правила, запрещающего моделям с маленькой грудью участвовать в порно, нет. Однако существует проблема с классификацией порно с актерами, которые выглядят недостаточно «взрослыми» — сцены с такими актерами можно посчитать незаконными, т.к. актеров могут принять за несовершеннолетних.Интернет-порно в Великобритании более популярно среди пользователей, чем трафик, связанный с социальными сетями, шопингом, играми, финансами или путешествиями.Несколько недавних исследований показали, что подростки со всего мира используют порно, чтобы узнать о сексе больше.Женщины смотрят меньше порно, чем мужчины.10% взрослых опрошенных признали , что у них есть онлайн-порнозависимость.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)