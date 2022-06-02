7 самых смелых автомобильных концептов последнего времени

Самые необычные концепции этого года.
Каждый год на рынок выходит огромное количество самых разнообразных концептов автомобилей. Некоторые из них делаются лишь в целях рекламных акций, другие позволяют развивать дизайн, третьи – продвигают инновационные технические решения. Далеко не каждый такой объект инженерного творчества выйдет на большую дорогу, однако каждый из них по-своему ценен для автопрома. Сегодня речь пойдет о самых ярких образцах последнего времени.
1. Деревянный концепт Toyota
Дерево снова в моде.
Деревянный концепт от компания Toyota был представлен сравнительно недавно. Любопытный автомобиль, кузов которого был собран из 86 деревянных панелей, рассчитан на двух человек. Справедливости ради стоит отметить, что подобные авто для автопрома вовсе не новинка, а скорее возвращение к забытым традициям. Деревянные корпуса были не редкостью в самых первых машинах.
2. Lexus против зеркал
Долой зеркала.
Интересный внедорожник Lexus был также представлен недавно. На первый взгляд в машине нет ничего принципиально примечательного, однако, это совсем не так. Секрет в том, что у этого коцнептуального SUV вообще нет зеркал. Компания-производитель заменила их, на экраны и камеры. Интересный эксперимент достойный внимания.
3. Мобильные технологии вместо всего
Просто невероятно.
Показанный в Женеве проект Rolls-Royce Vision 100 наглядно демонстрирует, как мобильные технологии могут в обозримом будущем в корень изменить автомобиль. В рамках проекта была представлена машина с невероятно высоким уровнем автоматизации и более того – без окон в привычном понимании.
4. Mercedes и его Maybach
Такая вот красота!
Компания Mercedes ранее представила интересный концепт, который позволит всем лицезреть, как должен будет выглядеть салон автомобиля в обозримом будущем. Реализована концепция была на базе новенького Maybach.
5. Pininfarina
Водородный суперкар.
Необычайный автомобиль Pininfarina был представлен в нынешнем году. Стоит эта красота около 2.5 миллионов долларов и в отличие от большинства других концептов, она выйдет на конвейер. Ключевой особенностью машины стало то, что это один из первых полноценных спорткаров на водородных топливных элементах.
6. Без окон без дверей, полна концепция людей
Смелый дизайн.
Не менее любопытный Mercedes' Vision Van был представлен сразу на нескольких автосалонах. Автомобиль является настоящей квинтэссенцией инноваций, работает на электронном двигателе и имеет невероятно широкий функционал. Все это дополнено футуристическим дизайном.
7. Tesla
Вперед в будущее.
Конечно же новым концептом не могла порадовать и линейка Tesla. Как и всегда, эти автомобили радуют не столько стильным дизайном, сколько внутренностями. Новая концептуальная модель от 2016 года пообещала вывести на рынок электромобиль с необычайно емким аккумулятором.
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