10 малоизвестных и мистических фактов об американских банкнотах

Об этих деталях мало кто знает.
Хотите узнать о маленьком паучке, притаившемся на одной из самых знаменитых банкнот мира? Или о том, что общего между монетой в один американский цент и колибри? Интересно ли, почему официально подсчитано и доказано, что орёл выпадает реже, чем решка? Любопытно ли, чем расплачивались за аттракционы и угощения посетители самого большого Диснейленда в мире Disney World? Считаете ли вы, что игровых денег «Монополии» меньше, чем реальных денег? Если хотя бы один раз вы ответили «да», тогда вам сюда.
1. На банкноте в 1 доллар прячется загадочный паук
Загадочный паучок на купюре в 1 доллар.
В верхнем правом углу фронтальной стороны купюры в один американский доллар на одной из рамок притаился паучок. Некоторые местные, правда, считают, что это сова, но встречают жаркий отпор от сторонников паучьей версии: мол, ведь за его спиной - паутина. Есть небольшой лагерь третьих, полагающий, что это и вовсе череп и очередной среди многочисленных масонских штучек на американских банкнотах. Это существо появилось на купюре в тяжелые экономические времена для США как дополнительное средство от подделок. Американцы шутят: «Пока паук (вариант - сова) сидит на нашем долларе, Америке не стать величайшей державой мира!» Так что некоторые считают бедолагу плохой приметой.
2. В США много территорий с собственными валютами
Местные валюты Беркшира, штат Массачуссетс, и ДиснейЛенда.
На территории США существует более 60 сообществ, внутри которых ходит местная валюта, отличная от государственной. Среди них такие города, как Итака в штате Нью-Йорк и Беркшир в штате Массачусетс. Кроме того, некоторые именитые колледжи в США тоже вводят на территории своих кампусов местную валюту, например, колледжи Санта-Барбара и Беркли. До 2016 года на территории больших ДиснейЛендов, таких, как ДиснейУорлд в Калифорнии или парижский ДиснейЛенд, тоже ходили так называемые «дисней-доллары», принцип обмена на которые был похож на принцип фишек казино. Ими можно было расплатиться только за аттракционы и угощения на территории ДиснейЛендов. Но впоследствии они были выведены из оборота по экономическим причинам.
Любопытный факт: более всего сообществ с местными валютами - в штате Калифорния.
3. Рёбра монет имеют зазубрины не просто так
Эти зазубрины имеют особую цель.
Замечали ли вы зазубрины на ребре монет, имеющих относительно значимый номинал? Они есть у валют большинства стран мира. Возникли они не просто так, а как дополнительная защита от подделок в эпоху зарождения фальшивомонетного промысла. В наши дни вряд ли фальшивомонетчикам придет на ум подделывать мелочь, ведь это очень затратный процесс. Но когда-то монеты были из золота и серебра, и фальшивомонетчики могли вполне себе преуспеть на подделке даже монет номиналом в один серебряный доллар. Монета в 25 центов или четвертак по-прежнему имеет 119 зазубрин на ребре, в то время как десятицентовик или дайм имеет 118.
Во времена, когда монеты изготавливались из драгоценных момент, торговцам приходилось несладко. Дело в том, что золото и серебро относятся к группе так называемых мягких металлов - они относительно легко стачиваются. Иногда края монет попросту стирались от длительного оборота, а иногда ушлые аферисты попросту срезали немного золотишка себе в карман. Торговцам приходилось взвешивать такие стёртые или «подбритые» монеты, чтобы понять их истинный номинал и, соответственно, выдать эквивалентное количество запрашиваемого товара. Если покупатель предлагал слишком много «подбритых» долларов, то ему ничего не оставалось после взвешивания, как насыпать еще монеток.
«Подбритые» монеты разных эпох.
Несмотря на то, что более в мире нигде казначейства не отливают монеты из драгоценных металлов, традиция чеканить зазубрины на ребре в качестве средства от подделок сохранилась во многих странах.
4. 1 цент - весом с колибри
Один цент весит как колибри.
Монетка в 1 американский цент весит 2,5 грамма, что равно среднему весу колибри. Среди американцев бытует такая шутка: «А можно мне в содовую на одну колибри меньше?» На первый взгляд, звучит совершенно непонятно. Поясним. Порция сладкой содовой воды в жестяной баночке содержит сахара на 4 цента. И несмотря на то, что извлечь часть сахара из фабричной содовой никак не удастся, американцы продолжают в шутку просить чуть менее сладкую содовую якобы для того, чтобы сохранить здоровье.
5. Игровых денег «Монополии» больше, чем реальных денег
Этих игровых денег в мире печатают больше в год, чем реальных.
«Монополия» - самая популярная настольная игра всех времен и народов. Её популярность во всем мире не сбавляет обороты, и ежегодно печатается столько новых коробок с игрой (речь идет о сотнях тысяч), что в год количество печатаемых игровых денег для игры «Монополия»... превышает количество печатаемых настоящих денег казначействами всего мира. Невероятно, но факт. Ведь новых денег каждая страна может печатать в год только строго регламентируемое количество, а вот новых коробок с «Монополиями» фабрики по производству игрушек могут печатать сколько угодно - был бы спрос.
Интересный факт: игровых денег в каждой коробке «Монополии» - 15 140 игровых долларов.
6. Существует 293 способа разменять 1 доллар
Разменять 1 доллар можно 293-мя способами. / Фото: coins.info
Специалисты подсчитали, что с одного доллара можно дать сдачу мелкими монетами 293-мя способами. И не стоит думать, что за доллар толком ничего не купить. В супермаркетах крупных сетей, таких как «Aldi», «WinCo», «Fareway» или «Trader Joe's», можно купить килограмм бананов за 75 центов или килограмм лаймов - за 49 центов.
7. В США на душу населения приходится 2 кредитных карточки
Безнал - гарант отсутствия инфляции. / Фото: Банкир.ру
У каждого американца есть в среднем 2 кредитные карточки. Этот показатель, исходя из простых математических законов, красноречиво свидетельствует, что у кого-то имеется одна, а у кого-то - четыре. США - одна из самых высокоразвитых стран мира. И один из секретов ее успеха кроется в том, что там очень мало наличных денег. «В чем же взаимосвязь?» - спросите вы. Всё очень просто. На печать новых бумажных денег уходит очень много... денег. Поэтому перевод страны на безналичный расчет обеспечивает минимальный уровень инфляции. К слову, недавно на этот путь уверенно встала Беларусь. Для того, чтобы сократить обиход наличных денег, был принят закон, по которому любые платежи в окошках банков и почтовых отделений сопровождаются комиссией в размере 1 белорусского рубля (примерно 30 российских рублей или примерно 0,5 доллара). В результате огромное количество пенсионеров обратились к детям и внукам с просьбой «объяснить в конце концов этот чёртов - будь он неладен! - мобильный банкинг».
Белорусская карточка-выручалочка. / Фото: dely.by
Познавательный факт. Знали ли вы, почему в США всегда говорят «кредитная карточка», а в постсоветских странах - «пластиковая карточка»? Всё дело в том, что каждый американец по достижении 18 лет (реже - 21 года) при даже среднем достатке получает от банка свою первую кредитную карточку, на которую он может не только класть собственные наличные или получать зарплату, но и при желании получить кредит от выбранного банка (например, льготный кредит на авто или жилье), а также покупать товары в рассрочку. Аналогом карты рассрочки, к примеру, в Беларуси является карта рассрочки «Халва», получившая на родине вирусную популярность и недавно продвинувшаяся на территорию Российской Федерации, где также была встречена на ура.
8. Орёл выпадает реже решки
Выбирайте решку!
В США проведено весьма любопытное исследование с целью проверить на прочность бинарность теории вероятности. Монета в 1 цент была подброшена 10 000 раз. И выяснилось, что орел (сторона с гербом) выпала чуть более 49 % раз, а решка (сторона с номиналом монеты) выпала чуть более 50 % раз. Вот только в этом нет никакой мистики. Всё дело в том, что сторона с чеканкой объёмного герба обычно весит больше, поэтому перевешивает и оказывается внизу. Поэтому если хотите повысить свои шансы во время монеточного жребия - выбирайте решку!
9. Масоны и Шива на долларах
Слово MASON и индуистский бог Шива на долларе.
Многие уверены, что к дизайну 1-долларовой купюры приложили руку масоны и индуисты. На коллаже сверху слева мы видим, как при проведении линий в форме вписанных друг в друга треугольников (знак слияния женского и мужского начал) на знаке государственной печати на банкноты мы видим, как появившиеся буквы составляют слово MASON. А справа на коллаже мы видим на той же банкноте изображение, очень напоминающее традиционное изображение бога Шивы.
10. Немного мистики напоследок...
И впрямь мистика... / Фото: pressa.tv
После трагических событий 11 сентября 2001 года, когда исламские террористы на самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного Торгового Центра, что привело к обрушению башен и гибели сотен людей, популярной стала конспиралогическая теория, в основе которой лежал тот факт, что если сложить двадцатидолларовую купюру так, как нужно для создания бумажного самолетика, то на ней можно будет увидеть изображение, в точности показывающее, как горели башни после теракта. Одними это приводится в качестве доказательства, что 11 сентября было подстроено правительством США, любителями же мистики и эзотерики - в качестве доказательства того, что это было предречено высшей силой.
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