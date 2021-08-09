10 малоизвестных и мистических фактов об американских банкнотах

Об этих деталях мало кто знает.

1. На банкноте в 1 доллар прячется загадочный паук

Загадочный паучок на купюре в 1 доллар.

2. В США много территорий с собственными валютами

Местные валюты Беркшира, штат Массачуссетс, и ДиснейЛенда.

3. Рёбра монет имеют зазубрины не просто так

Эти зазубрины имеют особую цель.

«Подбритые» монеты разных эпох.

4. 1 цент - весом с колибри

Один цент весит как колибри.

5. Игровых денег «Монополии» больше, чем реальных денег

Этих игровых денег в мире печатают больше в год, чем реальных.

6. Существует 293 способа разменять 1 доллар

Разменять 1 доллар можно 293-мя способами. / Фото: coins.info

7. В США на душу населения приходится 2 кредитных карточки

Безнал - гарант отсутствия инфляции. / Фото: Банкир.ру

Белорусская карточка-выручалочка. / Фото: dely.by

8. Орёл выпадает реже решки

Выбирайте решку!

9. Масоны и Шива на долларах

Слово MASON и индуистский бог Шива на долларе.

10. Немного мистики напоследок...

И впрямь мистика... / Фото: pressa.tv