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Как размножить орхидею цветоносами

Попробуйте размножить орхидею цветоносами! Если всё получится, то через месяц вы увидите первые корешки.
Обрежьте цветонос, срез закройте воском от свечи.

Как размножить орхидею цветоносами

Отрежьте кусочек алоэ. Протрите цветонос соком алоэ. Это поможет пробудить спящие почки.

Как размножить орхидею цветоносами

Кокосовое волокно замочите в воде на 3 ч. Необязательно брать цельный кусок.

Как размножить орхидею цветоносами

Налейте воду только на дно. В волокно вставьте цветонос.

Как размножить орхидею цветоносами

Накройте стаканом, в котором проделано несколько отверстий для циркуляции воздуха. Оставьте орхидею в светлом месте без сквозняков.

Как размножить орхидею цветоносами

Вот как выглядит укоренившийся цветонос!

Как размножить орхидею цветоносами

Отрежьте и посадите укоренившуюся орхидею в индивидуальный горшок.

Как размножить орхидею цветоносами
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Орхидеяразмножение

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