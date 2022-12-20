Как размножить орхидею цветоносами

Попробуйте размножить орхидею цветоносами! Если всё получится, то через месяц вы увидите первые корешки.

Обрежьте цветонос, срез закройте воском от свечи.







Отрежьте кусочек алоэ. Протрите цветонос соком алоэ. Это поможет пробудить спящие почки.







Кокосовое волокно замочите в воде на 3 ч. Необязательно брать цельный кусок.







Налейте воду только на дно. В волокно вставьте цветонос.







Накройте стаканом, в котором проделано несколько отверстий для циркуляции воздуха. Оставьте орхидею в светлом месте без сквозняков.







Вот как выглядит укоренившийся цветонос!







Отрежьте и посадите укоренившуюся орхидею в индивидуальный горшок.





Читать далее →