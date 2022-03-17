17 неординарных способов использования картонных втулок от туалетной бумаги

Казалось бы, нет ничего бесполезней, чем картонная втулка от закончившегося рулона туалетной бумаги. Выбросил и забыл. Но вездесущие дизайнеры и этой вещи нашли практичное применение.

Оказывается картонный цилиндр – не просто мусор, а довольно нужная вещь. И эти 17 неординарных способов применения втулки от туалетной бумаги – лишнее тому подтверждение.

1. Коробки для подарков

Коробочки для упаковки подарков.

Не спешите выбрасывать картонные втулки от туалетной бумаги. Сохраните их, чтобы в случае необходимости, быстро смастерить небольшие яркие упаковки для подарков. Такие коробочки можно разукрасить красками, декорировать цветной бумагой, лентами, перьями, глиттерами или природным материалом.

2. Игрушки

Игрушечные машинки и самолеты.

Превращайте картонные втулки в необычные яркие машинки и самолеты. Процесс создания таких игрушек не потребует никаких специальных навыков и станет увлекательным занятием для родителей и детей.

3. Пенал

Пенал для ручек и карандашей.

Кусок яркой материи, молния и немного усердия помогут превратить бесполезную втулку из картона в оригинальный пенал для канцелярских принадлежностей.

4. Настольный органайзер

Настольный органайзер для канцелярии.

Креативный, удобный и практичный органайзер, который можно сделать из нескольких картонных втулок, декорированных цветной бумагой, прекрасно подойдет для хранения канцелярских принадлежностей и поможет навести порядок на столе.

5. Кормушка для птиц

Лакомство для птиц.

Картонная втулка может стать подходящей основой для создания необычной птичьей кормушки. Для этого картонную втулку нужно смазать арахисовым маслом, щедро посыпать зерном, крупами и крошками и с помощью веревки закрепить на ветке дерева.

6. Контейнеры для рассады

Миниатюрные контейнеры для рассады.

Используйте картонные втулки в качестве индивидуальных контейнеров для высадки и проращивания семян. Такая идея, наверняка, понравится дачникам и садоводам, которым каждую весну приходится искать подходящие емкости для рассады.

7. Колонка

Самодельная колонка для телефона.

Очаровательная колонка, сделанная из картонной втулки, обернутой тканью или бумагой, поможет существенно усилить звучание мобильного телефона.

8. Упаковка столовых приборов

Индивидуальные упаковки для столовых приборов.

Яркие индивидуальные упаковки для столовых приборов, которые получаются из картонных втулок, декорированных цветной бумагой и различной фурнитурой, станут милыми деталями праздничного стола.

9. Гараж

Игрушечный гараж-органайзер.

Многоуровневый органайзер-гараж, сделанный из картонных втулок от туалетной бумаги, поможет навести порядок в детских машинках и станет одним из атрибутов для игр.

10. Упаковки для шнуров

Упаковка проводов и кабелей.

Картонные втулки можно использовать в качестве индивидуальных упаковок для шнуров и различных кабелей. Такая хитрость позволит навести порядок в проводах, не давая им спутаться или перегнуться.

11. Органайзер

Органайзер для проводов.

Картонная коробка с ячейками, сделанными из втулок, - еще один блестящий способ хранения проводов.

12. Лабиринт

Лабиринт из втулок.

Увлекательная интерактивная стена с лабиринтом, сделанным из кусков картонных втулок, станет оригинальным украшением детской и любимым местом для развивающих игр.

13. Венок

Венок на дверь.

Картонные втулки - прекрасный материал для различных поделок. Например, можно разрезать втулки на тонкие кружочки и использовать их для создания чудесного венка на дверь.

14. Мини-боулинг

Кегли для мини-боулинга.

Покрасьте картонные втулки в разные цвета и используйте их в качестве кегль для игры в боулинг.

15. Оригинальные композиции

Оригинальные композиции из веток и втулок.

Оригинальные композиции из картонных втулок с фигурными разрезами и сухих веток, станет изысканным украшением любой стены.

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16. Упаковка для рулонов

Упаковки для рулонов обоев и оберточной бумаги.

Картонные втулки можно использовать в качестве индивидуальных упаковок для распечатанных рулонов обоев и оберточной бумаги, которые предотвратят их разматывание.

17. Гирлянда

Яркая гирлянда.

Восхитительная яркая гирлянда с рыбками, сделанными из картонных втулок, покрашенных яркими красками и дополненных гофрированной бумагой.

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