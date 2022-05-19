20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем

Снимки, которые расскажут разные истории из детства.
Пожалуй, у каждого в детстве есть самые-самые-самые друзья, и кажется, что ничто не сможет разрушить эту дружбу. Но в жизни случается по-разному, и порой годы и расстояние делают своё дело. Но когда видишь фотографии людей, которые сумели пронести искренние чувства к друг другу сквозь годы, и на душе становится теплее.
1. Какими были и какими стали
2. Дети «немного» подросли
3. Ранняя дружба с пеленок
4. На долгую память для нашего папы с 20-летним промежутком
5. Маленькая банда задумала порезвиться в ванной
6. Восемнадцать лет спустя
7. Увлекательная игра
8. Братья воспроизвели фотографию летнего отдыха на фоне Капитолия штата Техас
9. Добрые друзья - большое сокровище
10. Родной брат - это больше чем друг
11. С годами ничего не поменялось
12. Ничего себе, мы так выросли
13. Картошка фри и сладкий напиток вкусны в любом возрасте
14. Маловато будет, но ничего, поместимся
15. Счастливые лица запечатлены с разным промежутком времени
16. Большая разница
17. Засиделись - успели вырасти
18. Такой долгожданный выпуск
19. А ведь это была простая дружба детства...
20. Измазаться грязью можно в любом возрасте
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