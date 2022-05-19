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20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


Снимки, которые расскажут разные истории из детства.

Снимки, которые расскажут разные истории из детства.

Пожалуй, у каждого в детстве есть самые-самые-самые друзья, и кажется, что ничто не сможет разрушить эту дружбу. Но в жизни случается по-разному, и порой годы и расстояние делают своё дело. Но когда видишь фотографии людей, которые сумели пронести искренние чувства к друг другу сквозь годы, и на душе становится теплее.

1. Какими были и какими стали


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

2. Дети «немного» подросли


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

3. Ранняя дружба с пеленок


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

4. На долгую память для нашего папы с 20-летним промежутком


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

5. Маленькая банда задумала порезвиться в ванной


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

6. Восемнадцать лет спустя


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

7. Увлекательная игра


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

8. Братья воспроизвели фотографию летнего отдыха на фоне Капитолия штата Техас


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

9. Добрые друзья - большое сокровище


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

10. Родной брат - это больше чем друг


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

11. С годами ничего не поменялось


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

12. Ничего себе, мы так выросли


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

13. Картошка фри и сладкий напиток вкусны в любом возрасте


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

14. Маловато будет, но ничего, поместимся


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

15. Счастливые лица запечатлены с разным промежутком времени


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

16. Большая разница


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

17. Засиделись - успели вырасти


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

18. Такой долгожданный выпуск


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

19. А ведь это была простая дружба детства...


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

20. Измазаться грязью можно в любом возрасте


20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


 

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20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем

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20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временемПодписаться на мой Instagram
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