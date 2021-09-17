10 лайфхаков с использованием бумажных полотенец, которые облегчат жизнь хозяйкам

Лайфхак 1: Защищаем бутылку с растительным маслом от жирных капель

Чтобы капли не скатывались по бутылке, оберните ее бумажным полотенцем. / Фото: redsol.ru

Лайфхак 2: Размягчаем тростниковый сахар

Размягчите тростниковый сахар с помощью влажного полотенца

Лайфхак 3: Используем для готовки в микроволновке

Используйте влажное бумажное полотенце, когда готовите в микроволновке, чтобы блюда не были резиновыми. / Фото: mirrasteniy.com

Лайфхак 4: Просушиваем овощи для салата

Положите в сито бумажное полотенце и сверху высыпьте огурец для салата. / Фото: lifehacker.ru

Лайфхак 5: Готовим стейки

Чтобы стейк получился с хрустящей корочкой, уберите лишнюю влагу. / Фото: mimpvologda.ru

Лайфхак 6: Продлеваем свежесть листьев салата

Упакуйте листья салата вместе с полотенцем в пакет на защелке. / Фото: zen.yandex.ru

Лайфхак 7: Дольше храним зелень

Оберните влажным полотенцем зелень, чтобы она долго сохраняла свою свежесть. / Фото: gastronom.ru

Лайфхак 8: Заменяем фильтр

Через бумажное полотенце можно процедить чай или кофе. / Фото: sovkusom.ru

Лайфхак 9: Готовим бекон

Прежде сем положить бекон в микроволновку, положите его между полотенцами. / Фото: brodude.ru

Лайфхак 10: Делаем салфетки для снятия макияжа

Из половины рулона бумажного полотенца можно сделать салфетки. / Фото: pinterest.ru