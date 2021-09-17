10 лайфхаков с использованием бумажных полотенец, которые облегчат жизнь хозяйкам

Бумажное полотенце является весьма популярным изобретением среди хозяек, благодаря своей многофункциональности. Оно отлично вбирает жидкость, может убрать любое пятно со стола, его часто используют для «обезжиривания» продуктов. Однако это далеко не все полезные свойства полотенец. Предлагаем вам 10 лайфхаков с их участием.
Лайфхак 1: Защищаем бутылку с растительным маслом от жирных капель
Чтобы капли не скатывались по бутылке, оберните ее бумажным полотенцем. / Фото: redsol.ru
Растительное масло является незаменимым в приготовлении большинства блюд. Однако, у него есть существенный минус – масляные капли постоянно «сбегают» и оказываются на столе. В результате бутылка становится жирной и ее сложно удержать в руках, а пятна на столешнице приходится отмывать еще несколько часов.
Чтобы избежать всех этих последствий, используйте бумажное полотенце. Все, что вам нужно – это обернуть его вокруг бутылки и закрепить обычной резинкой. Даже если капли будут норовить сбежать по пластику, полотенце быстро вберет их в себя.
Совет: Для этой цели можно использовать не только бумажное полотенце, но также старые напульсники, резинки от носков или туалетную бумагу.
Лайфхак 2: Размягчаем тростниковый сахар
Размягчите тростниковый сахар с помощью влажного полотенца
Как всем известно, у тростникового сахара есть одно неприятное свойство – с течением времени он становится очень жестким. Если время позволяет, можете положить его в один контейнер вместе с несколькими кусочками яблока, и оставить на пару дней. Влага, которая содержится во фрукте, передастся сахару, и он станет намного мягче.
А вот когда результат нужен сию секунду, воспользуйтесь следующим советом: положите сахар в тарелку, накройте влажным бумажным полотенцем и поставьте в микроволновую печь. Через полминуты достаньте емкость.
Лайфхак 3: Используем для готовки в микроволновке
Используйте влажное бумажное полотенце, когда готовите в микроволновке, чтобы блюда не были резиновыми. / Фото: mirrasteniy.com
Наверное, вы часто замечали, что иногда продукты, которые готовятся или разогреваются в микроволновке, по консистенции напоминают резину. Это происходит из-за того, что вода, которая содержится в пище, во время готовки превращается в пар. Если этот процесс происходит слишком быстро или, наоборот, медленно, то в результате мы получаем невкусное блюдо.
Чтобы еда была вкусной, а не резиновой, оберните влажным полотенцем овощи, которые вы собираетесь готовить в микроволновке. Или просто положите его в емкость с едой, результат будет таким же.
Лайфхак 4: Просушиваем овощи для салата
Положите в сито бумажное полотенце и сверху высыпьте огурец для салата. / Фото: lifehacker.ru
Чтобы вода не попадала в готовые блюда, овощи и листья для салата нужно просушивать. Профессиональные повара используют для этого специальный прибор. Однако мы предлагаем не тратиться на устройство, а отдать предпочтение обычным бумажным полотенцам.
Для того, чтобы процедура сушки была наиболее эффективной, положите полотенце на дно дуршлага и сверху на него выложите овощи или листья. Далее несколько раз поверните и встряхните их, чтобы они смогли равномерно просушиться.
Лайфхак 5: Готовим стейки
Чтобы стейк получился с хрустящей корочкой, уберите лишнюю влагу. / Фото: mimpvologda.ru
Чтобы стейк получился сочным, аппетитным, а главное – с румяной корочкой, его нужно просушить, прежде чем отправлять на раскаленную сковороду. На помощь вам придет бумажное полотенце. Оно за считанные секунды поможет убрать лишнюю влагу с мяса и подготовить его к жарке.
Лайфхак 6: Продлеваем свежесть листьев салата
Упакуйте листья салата вместе с полотенцем в пакет на защелке. / Фото: zen.yandex.ru
Обычно, мы покупаем на рынке салат с запасом, чтобы не приходилось каждый раз бегать за новой порцией. Однако, чаще всего получается так, что мы выкидываем деньги на ветер, ведь листья салата очень быстро желтеют и даже чернеют, несмотря на то, что лежат в холодильнике.
Чтобы продукт не портился, заверните его в сухое бумажное полотенце, положите в пакет, а затем отправьте в холодильник на нижнюю полку. Полотенце будет впитывать в себя излишнюю влагу, из-за которой, собственно говоря, и гниет салат.
Лайфхак 7: Дольше храним зелень
Оберните влажным полотенцем зелень, чтобы она долго сохраняла свою свежесть. / Фото: gastronom.ru
В отличие от салата, свежий укроп, петрушка, кинза и прочая зелень не гниет, а очень быстро сохнет. И если свежий продукт может улучшить вкус блюда, добавить ему какую-то изюминку, то сухая зелень не даст никакого положительного результата.
Если после приготовления ужина у вас осталась мята или тимьян, и вы не знаете, когда они вам пригодятся в следующий раз, заверните зелень во влажное бумажное полотенце и найдите для нее место в холодильнике. Благодаря этим простым действиям, веточки еще несколько дней будут свежими. Кстати, эффект будет горазд лучше, если перед тем, как обернуть зелень полотенцем, вы на несколько минут опустите ее в емкость с водой.
Лайфхак 8: Заменяем фильтр
Через бумажное полотенце можно процедить чай или кофе. / Фото: sovkusom.ru
Любите рассыпной чай, но ненавидите, когда в кружке плавают листья? Используйте в качестве фильтра бумажное полотенце. Просто оторвите кусочек, положите его сверху на чашку и процедите заваренный чай – все лишнее останется на полотенце, а вы сможете наслаждаться удивительным вкусом напитка. Также при помощи бумажного полотенца вы сможете заварить ароматный кофе в чашке, если вдруг у вас закончились фильтры для кофеварки.
Лайфхак 9: Готовим бекон
Прежде сем положить бекон в микроволновку, положите его между полотенцами. / Фото: brodude.ru
По информации Novate.ru, все хозяйки сходятся на мысли, что бекон лучше всего готовить в микроволновке. Однако после него на посуде и в самой печи остается очень много жира, который сложно отмыть. Чтобы избавить себя от лишней домашней работы и сэкономить время, положите бекон между полотенцами. Таким образом вы получите вкусную еду и чистую микроволновую печь.
Лайфхак 10: Делаем салфетки для снятия макияжа
Из половины рулона бумажного полотенца можно сделать салфетки. / Фото: pinterest.ru
Обычно, спонжи для макияжа заканчиваются в самый неподходящий момент. Вместо них, конечно, можно было бы использовать обычные влажные салфетки, но они плохо смывают тушь и превращают процесс умывания в настоящее мучение. Предлагаем вам хороший альтернативный вариант.
В миске смешайте два стакана воды, две столовые ложки любого косметического масла и несколько капель чайного дерева. Поставьте смесь в микроволновку на 10-15 секунд, чтобы она нагрелась и получилась однородная консистенция. Далее разрежьте рулон с бумажными полотенцами пополам, положите одну половину в миску, залейте полученным раствором и дайте пропитаться. После этого удалите картонную втулку и используйте самодельные салфетки каждый день перед сном.
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