20 фотографий, на которых запечатлены звёзды Голливуда в детстве





Голливудские знаменитости в детстве.

Сегодня их имена знает весь мир. Поклонники из разных стран осыпают их цветами, подарками и купают в аплодисментах, а за автограф своего кумира готовы выложить кругленькую сумму





Сегодня их имена знает весь мир. Поклонники из разных стран осыпают их цветами, подарками и купают в аплодисментах, а за автограф своего кумира готовы выложить кругленькую сумму . Но ведь и голливудские звёзды были когда-то детьми. А некоторые из них весьма узнаваемы по своим детским фотографиям.

1. Брук Шилдс (Brooke Shields)

Американская актриса и модель, лицо 80-х.

2. Селин Дион (Celine Dion)

Канадская певица, ставшая звездой еще в подростковом возрасте.

3. Джон Траволта (John Travolta)

Американский актёр, танцор и певец, лауреат премий «Золотой глобус » и «Эмми».

4. Джек Николсон (Jack Nicholson)

Один из величайших актёров в истории кино, был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз.

5. Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio)

Один из самых известных актеров Голливуда, который добился успеха исключительно благодаря своему таланту.

6. Фредди Меркьюри (Freddie Mercury)

Британский певец, вокалист рок-группы Queen.

7. Элис Купер (Alice Cooper)

Американский рок-певец и автор песен.

8. Дэвид Боуи (David Bowie)

Самый влиятельный музыкант столетия.

9. Камерон Диаз (Cameron Diaz)

Американская актриса и бывшая модель.

10. Джеки Чан (Jackie Chan)

Гонконгский, китайский и американский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер.

11. Джеймс Дин (James Dean)

Легенда американского кинематографа.

12. Харрисон Форд (Harrison Ford)

До начала актерской карьеры Харрисон считался одним из лучших плотников в Голливуде.

13. Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor)

Актриса, чье имя стало настоящим синонимом Голливуда.

14. Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg)

Суперзвезда Голливуда, ее фильмография насчитывает более ста ролей.

15. Анджелина Джоли (Angelina Jolie)

Голливудская актриса, неоднократно возглавлявшая рейтинги самых красивых знаменитостей.

16. Фэрра Фосетт (Farrah Fawcett)

Американская актриса, звезда Голливуда.

17. Катрин Денев (Catherine Deneuve)

Актриса, которая практически сразу обрела статус звезды.

18. Элвис Пресли (Elvis Presley)

«Король» рок-н-ролла.

19. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe)

Американская киноактриса , певица и секс-символ 1950-х годов.

20. Том Круз (Tom Cruise)

Карьера актера начиналась с драматического кружка, в котором он играл в колледже.