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Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Нередко на курортах в прибрежных магазинчиках и кафе можно увидеть картофель, нарезанный по спирали, который продается на палочках. Каждый ребенок видя необычную картошку сразу начинает просить родителей купить для них такое лакомство.
Возвращаясь с отдыха, дети часто начинают просить ту самую картошку с моря. К счастью, порадовать ребенка, да и себя тоже проще простого, нужно лишь один раз потратить немного времени на изготовление оригинальной конструкции для резки картофеля.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Для работы подойдет любая стеклянная банка с металлической крышкой. Используя сверло по керамике, сделайте отверстие диаметром 6 мм в середине дна банки. При работе со стеклом сверлить следует с использованием бумажного скотча.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

В крышке необходимо сделать два отверстия: посередине и сбоку рядом с ободком. Сделайте прорезь между двумя отверстиями в крышке.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Используя наждачную бумагу, заточите одну сторону прорезанного отверстия. В отверстии в дне бутылки зафиксируйте дюбель диаметром 6 мм.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Отрежьте от вешалки металлический прут. Снимите верхнее покрытие с металлического прута и зачистите поверхность наждачной бумагой.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Согните прут так, чтобы получилась рукоятка для вращения. В центре крышки от пластиковой бутылки сделайте отверстие, вкрутите по бокам два самореза и вырежьте небольшой сектор, в котором будет размещена рукоятка.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Поместите подготовленный прут в отверстие так, чтобы рукоятка попала в вырезанный сектор. Для фиксации прутика залейте крышку горячим клеем.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Наденьте на прут очищенный картофель и поместите конструкцию в банку так, чтобы прут попал в отверстие в дюбеле.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Вращайте рукоятку, чтобы получить красиво нарезанный по спирали картофель.

Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

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