6 ошибок в рецептах с картошкой,из-за которых и пюре получается с комочками,и жареная не так хрустит

1. Картофель запеченный полностью

Достичь божественного вкуса помогают мелочи. /Фото: i.ytimg.com

2. Картофельное пюре

Залог идеального пюре — правильно выбранный сорт картофеля. /Фото: i.ytimg.com

3. Картошка фри

Картошка фри — любимое лакомство многих взрослых и детей. /Фото: rusunion.com

4. Обжаренные картофельные кусочки

Добиться волшебного вкуса можно только с помощью нескольких простых, но важных секретов. /Фото: telegraf.com.ua

Вкус блюда во многом зависит от правильного выбора картофеля и его свежести. /Фото: img.tyt.by

5. Салаты из вареного картофеля

Салаты с вареным картофелем получаются одновременно очень нежными и сытными. /Фото: v.img.com.ua

6. Вкусные супы и рагу

Секрет идеального супа - в выборе правильного сорта картофеля. /Фото: pronto-costo.info