6 ошибок в рецептах с картошкой,из-за которых и пюре получается с комочками,и жареная не так хрустит

Картофель — универсальный продукт, с помощью которого можно приготовить множество простых и в то же время очень вкусных блюд. Обычно готовка не занимает много времени и даже использования рецепта, так хорошо все знают, что нужно делать. Но однако оказывается, что и в таком простом деле, как приготовление блюд из картофеля есть свои особые нюансы, без которых вкус будет не таким изысканным и богатым. Большинство людей допускают одни и те же ошибки в выборе масла, времени, когда добавляется соль, или даже в сорте картофеля. Избежать их поможет подборка простых советов.
1. Картофель запеченный полностью
Достичь божественного вкуса помогают мелочи. /Фото: i.ytimg.com
Чтобы запеченная картошка действительно аппетитно хрустела, перед приготовлением ее нужно тщательно высушить. Лучше всего после того, как картошка будет вымыта, протереть ее, а потом дать окончательно просохнуть минут 15. Затем нужно все плоды несколько раз проткнуть вилкой, а потом смазать маслом. Готовя запеченный картофель в духовке, блюдо желательно ставить на среднюю стойку при температуре 200 градусов. Картофель должен стать идеальным уже через час, однако для больших корнеплодов может потребоваться еще 10 минут. Проверять готовность удобнее всего вилкой: она должна легко войти, а сверху ощущаться легкое похрустывание оболочки.
2. Картофельное пюре
Залог идеального пюре — правильно выбранный сорт картофеля. /Фото: i.ytimg.com
Картофельное пюре — одно из самых особо любимых и часто готовящихся на кухне блюд. И именно в нем можно допустить множество критичных ошибок. Готовить пюре лучше всего из сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, обычно это корнеплоды красновато-коричневого цвета. Именно такой сорт обеспечит блюду максимально легкую и воздушную консистенцию. Чтобы сварить, класть картофель нужно в кастрюлю с холодной водой, а только потом увеличивать огонь. Как только вода закипит, нужно хорошенько посолить картофель. Перед добавлением молока, сливок или масла в готовый картофель, ингредиенты нужно нагреть в отдельной емкости. Для взбивания лучше не использовать кухонный комбайн — это сделает картошку слишком вязкой. Лучший выбор — обычный венчик или насадка миксера.
3. Картошка фри
Картошка фри — любимое лакомство многих взрослых и детей. /Фото: rusunion.com
Получить хрустящую картошку фри помогает замачивание. Избавить продукт от лишнего крахмала помогает получасовой отдых в холодной воде, после чего картофель нужно промыть и замочить еще минут на 15. Благодаря такой процедуре фри не будет подгорать и получит равномерную хрустящую корочку. После замачивания картофель нужно хорошенько просушить, а только потом готовить во фритюре, нагревая масло в глубокой и прочной посуде. Для лучшего эффекта кулинарные мастера рекомендуют жарить картофель дважды: первый раз в течение нескольких минут, пока он не станет мягким, затем его нужно достать и просушить кухонным полотенцем, после чего обжарить второй раз — при более высокой температуре, чтобы добиться вкусной хрустящей корочки.
4. Обжаренные картофельные кусочки
Добиться волшебного вкуса можно только с помощью нескольких простых, но важных секретов. /Фото: telegraf.com.ua
Самая большая ошибка, которую допускают большинство людей при обжарке картофеля: разрезают его на куски, заливают маслом и отправляют в духовку. Приготовленный таким образом жареный картофель будет снаружи подгоревшим, а внутри не полностью приготовленным. Чтобы получить идеал, нужно предварительно подготовить ломтики картофеля в кипящей воде. Частично приготовленную картошку нужно хорошенько встряхнуть в кастрюле, чтобы немного «взрыхлить» ее поверхность, которая впоследствии будет лучше обжариваться. Обычно хватает около 20 минут в духовке, чтобы блюдо полностью приготовилось, но все зависит от сорта и возраста картофеля.
Вкус блюда во многом зависит от правильного выбора картофеля и его свежести. /Фото: img.tyt.by
Полезная информация от Novate.ru: Какой бы рецепт вы не использовали или сорт картофеля не покупали, обязательно нужно обращать внимание на длительность хранения продукта. Картофель содержит много соланина, объем которого в долго лежавшем картофеле значительно увеличивается и уже с трудом выводится из организма, и даже может привести к болезни. Определить в картофеле опасный уровень соланина помогают заметные зеленые области на верхнем или нижнем слое кожуры, а также многочисленные ростки или сморщенность плода.
5. Салаты из вареного картофеля
Салаты с вареным картофелем получаются одновременно очень нежными и сытными. /Фото: v.img.com.ua
Одна из наиболее распространенных ошибок при использовании вареного картофеля в салатах — его переваривают. Достаточно дождаться, пока продукт можно без труда проткнуть вилкой, и пора выключать огонь. Также очень важно обильно посолить воду для приготовления картофеля, что на самом деле является единственной возможностью адекватно просолить салат, когда каждый из его ингредиентов сам уже напитался солью. Еще один важный момент: заправлять картофель нужно в подходящее время. Если роль заправки в салате играет майонез, то его нужно добавлять примерно за полчаса до подачи на стол, но только после того, как картофель остынет до комнатной температуры. Если в качестве заправки выступает масло, то добавлять его лучше всего в теплый картофель, чтобы он успел впитать весь аромат и полезные компоненты.
6. Вкусные супы и рагу
Секрет идеального супа - в выборе правильного сорта картофеля. /Фото: pronto-costo.info
Если хочется получить разваристый густой суп, то лучше всего выбирать картофель с высоким содержанием крахмала. А вот для цельных кусочков рекомендуется покупать розовые сорта картофеля. Помимо этого важно добавить этот ингредиент в суп в нужный момент: если вы медленно готовите суп в течение нескольких часов, чтобы получить нежные кусочки картошки, которые будут и аппетитными и нежными на вкус, добавляйте картофель не ранее, чем за час до окончания готовки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии