Что приготовить из остатков отварного риса: сытные и вкусные блюда в 5-ти рецептах

Белый, коричневый, чёрный, красный или другой сорт риса служит универсальной основой как для десертов, так и для гарниров. Ко всему прочему, его можно использовать в качестве замены других злаков, таких как киноа и кускус, поскольку он является низкокалорийным вариантом с высоким содержанием клетчатки. Так что если у вас остался рис, приготовленный пару дней назад, не спешите от него избавляться. Почему? Потому что из него можно приготовить как минимум с десяток разнообразных блюд.
1. Салат
Рисовый салат. \ Фото: thespruceeats.com.
Рисовый салат с овощами подходит для любого случая, будь то званый ужин, пикник или лёгкий ланч. Так что записывайте поскорее рецепт и доставайте остатки риса из холодильника.
Что понадобится для салата:
• Рис отварной – один стакан;
• Базилик свежий зелёный и красный – по одной веточке каждого;
• Мята свежая – пара веточек;
• Петрушка свежая – две-три веточки;
• Перец красный сладкий крупный – пару штук;
• Чили – одна штучка;
• Черри – горсть;
• Цедра лимонная;
• Оливковое масло;
• Соль и специи.
Салат из риса с овощами. \ Фото: blog.denbypottery.com.
Переходим к готовке:
• Достаньте рис из холодильника и прогрейте слегка на водяной бане;
• При необходимости разбейте комочки вилкой или ложкой, чтобы крупа получилась рассыпчатой;
• Переложите в глубокий салатник;
• Черри и два сорта перца вымойте и промокните салфетками;
• Помидоры нарежьте на половинки или четвертинки;
• Сладкий перец нарежьте небольшим кубиком, а чили – тонкими кольцами;
• Все ингредиенты смешайте между собой и соедините с рисом;
• Базилик и мяту вымойте;
• Тщательно просушите;
• Измельчите листочки;
• Добавьте в салат;
• Заправьте оливковым маслом, специями и лимонной цедрой;
• Перемешайте и дайте настояться несколько минут.
2. Митболы по-мексикански
Митболы по-мексикански. \ Фото: tarateaspoon.com.
Делимся ещё одним оригинальным рецептом блюда из готового риса. Возьмите на заметку мясные шарики по-мексикански. Сочно, сытно и мега вкусно. Подавайте в качестве гарнира, закуски или как самостоятельное блюдо.
Для приготовления митболов понадобится:
• Фарш из говядины – семьсот грамм;
• Рис готовый – один стакан;
• Пара луковиц;
• Соус по-мексикански;
• Сметана средней жирности – полстакана;
• Масло;
• Перец и соль.
Тефтельки по-мексикански. \ Фото: heathershomemadekitchen.com.
Переходим к готовке:
• Луковицы очищаем;
• Нарезаем соломкой или мелким кубиком;
• Обжариваем на масле не менее десяти минут;
• Соединяем с фаршем, солью, перцем и рисом;
• Хорошенько вымешиваем;
• Формируем шарики размером с грецкий орех;
• Форму для запекания смазываем сметаной;
• Выкладываем митболы;
• В мисочке смешиваем соус по-мексикански со сметаной и парой столовых ложек воды;
• Получившееся смесью заливаем митболы;
• Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.
3. Намазка
Намазка. \ Фото: culinaryginger.com.
Сытно, вкусно и необычно – именно так можно сказать про рисово-грибную намазку. Подавайте на свежем или подсушенном хлебе, с лёгким овощным салатом или миксом зелени.
Для приготовления намазки понадобится:
• Три чесночных зубка;
• Одна маленькая луковица;
• Один стакан отварного риса;
• Полкилограмма шампиньонов;
• Пучок свежей кинзы;
• Соль и перец.
Рисово-грибная намазка. \ Фото: thespruceeats.com.
Переходим к готовке:
• Лук и чеснок очищаем;
• Разрезаем на несколько частей;
• Выкладываем в чашу блендера или любую другую глубокую ёмкость;
• Грибы слегка промываем под прохладной проточной водой;
• Тщательно просушиваем вафельным полотенцем;
• Нарезаем;
• Смешиваем с рисом, луком, чесноком, солью, перцем и кинзой;
• Перебиваем до однородной массы;
• Выкладываем в стеклянную банку с крышкой;
• При необходимости храним в холодильнике до пяти-шести дней.
4. Котлетки
Рисовые котлеты. \ Фото: c.ndtvimg.com.
Чтобы приготовить рисовые котлеты, вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые практически всегда оказываются под рукой у хозяйки.
Для приготовления рисовых котлет понадобится:
• Стакан готового риса;
• Одно яйцо;
• Небольшой пучок петрушки;
• Масло сливочное;
• Пара чесночных зубков;
• Специи;
• Пучок зелёного лука.
Котлеты из риса. \ Фото: cdn.cdnparenting.com.
Переходим к готовке:
• Петушку и зелёный лук моем и просушиваем так, чтобы ушла лишняя жидкость;
• У петрушки срезаем жёсткие стебли, оставляя сочную зелень;
• Нарезаем два сорта зелени;
• Чеснок чистим;
• Режем на пару частей;
• Смешиваем с рисом, петрушкой, солью, перцем и яйцом;
• Перебиваем до однородной массы;
• Формируем котлетки;
• Обжариваем на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны.
5. Запеканка
Рисовая запеканка. \ Фото: wellplated.com.
И напоследок – рецепт рисовой запеканки. Блюдо идеально подходит в качестве перекуса, а также для завтрака или ужина.
Для приготовления запеканки понадобится:
• Стакан-полтора варёного риса;
• Два яйца;
• Сыр или жирный творог;
• Зелень свежая (петрушка, укроп и кинза);
• Пучок зелёного лука;
• Паста томатная;
• Специи;
• Масло.
Запеканка из риса. \ Фото: theyummybowl.com.
Как готовить:
• Рис смешиваем с нарезанным зелёным луком, петрушкой, укропом и кинзой;
• Солим и перчим по вкусу;
• Хорошенько вымешиваем;
• Перебиваем до состояния средней крошки;
• Выкладываем в форму для запекания, смазанную маслом;
• Сверху заливаем томатной пастой, смешанной с тёртым сыром или творогом;
• Ставим в разогретую до 180 градусов духовку;
• Запекаем до полной готовности (примерно полчаса).
