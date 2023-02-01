Юные музы русских писателей и поэтов

«Любви все возрасты покорны» – эта пушкинская фраза давно стала афоризмом, а во времена поэта она была как нельзя более актуальна. Большая разница в возрасте между супругами в XIX в. не считалась противоестественной – молодых девушек выдавали замуж за пожилых мужчин, следуя патриархальным традициям. Но иногда такие браки заключали не из соображений материальной выгоды, а по велению сердца. Для некоторых немолодых мужчин страсть к юной девушке становилась роковой и разрушительной, а для других была источником вдохновения, благодаря чему появились шедевры классической литературы.











Слева – К. Брюллов. Портрет В. А. Жуковского, 1838. Справа – Т. Шевченко. Портрет В. А. Жуковского. Копия произведения К. Брюллова, 1841



Со своей будущей женой Василий Жуковский познакомился, когда ей было всего 13 лет. Он был знаком с ее родителями, они боготворили знаменитого поэта, но, тем не менее, когда он впервые посватался к их дочери, ему ответили отказом, хотя Елизавете было на тот момент уже 17. Через год 58-летний Жуковский снова посватался, и на тот раз девушке дали право самостоятельно решить свою судьбу. Она была в него влюблена и ответила согласием, и в 1841 г. они обвенчались. Это был первый брак поэта – до этого он долгие годы был безнадежно влюблен в дочь своей сводной сестры.







Елизавета Алексеевна Жуковская, урожденная Рейтерн



Этот брак не был счастливым – жена окружила супруга заботой и вниманием, но после рождения детей она заболела психическим расстройством, у нее пропал аппетит, она страдала от припадков и частых головных болей. Болезнь жены требовала лечения на водах, семья все время проводила за границей. Жуковский очень любил детей и переживал, что не сможет воспитать их, что они забудут русский язык, и писал для них стихи и сказки. Поэтические строки он посвящал и своей жене: «О, молю тебя, создатель, / Дай вблизи ее небесной, / Пред ее небесным взором / И гореть и умереть мне». Эти слова оказались пророческими – через 11 лет брака поэт скончался на руках у жены, которая пережила его всего на 4 года.







Слева – С. Александровский. Портрет Ф. И. Тютчева, 1876. Справа – Елена Денисьева. Дагеротип



Поэт Федор Тютчев был старше своей избранницы на 23 года. Елена Денисьева стала его последней любовью и музой, невенчанной женой и матерью троих детей. До нее поэт был женат дважды, и второй брак так и не был расторгнут. Елена была дружна со старшими дочерьми Тютчева, и ради своей любви она пожертвовала и дружбой, и положением в обществе, и возможностью стать фрейлиной, и даже родителями – говорят, отец ее проклял за эту противозаконную связь. Она называла Тютчева «мой Боженька», а он продолжал жить на две семьи. Их отношения продолжались 14 лет, пока Денисьева не скончалась от туберкулеза. Так называемый «денисьевский» цикл стихотворений стал самым пронзительным и лиричным в творчестве Тютчева.







Слева – Зинаида Николаевна Некрасова. Справа – Н. Ге. Портрет Н. А. Некрасова, 1872



У Николая Некрасова была бурная личная жизнь, но женился он только один раз, за 8 месяцев до смерти. Его избранницей стала 19-летняя содержанка петербургского купца Лыткина, дочь солдата и сирота Фекла Викторова. Некрасов поселил ее в своем доме и назвал Зинаидой Николаевной, дав ей отчество от своего имени. Она стала для него настоящей Галатеей. Поскольку девушка была безграмотной, он пригласил к ней преподавателей и занялся ее образованием. Знакомые говорили, что «Зина была его радостью, бодростью, второй его молодостью». По словам кучера, «уж так согласно жили, что и сказать нельзя… Зинаида Николаевна смотрела на Николая Алексеевича не просто как на мужа, а как на существо неземное. Этими стихами он ее в полон взял… как познакомились да он ее своей лаской пригрел – у нее только и света было, что Николай Алексеевич». В течение 5 лет их счастья ничто не омрачало, пока у поэта не диагностировали рак. С каждым днем ему становилось все хуже. Предчувствуя скорую смерть, он решил обвенчаться с Зиной. Жена стала для него сиделкой, терпеливо ухаживающей за умирающим. Родственники поэта его вдову так и не признали и не приняли. Некрасов оставил ей наследство, но она его раздарила баптистам и остаток дней провела в бедности и одиночестве.







Слева – И. Крамской. Портрет Н. А. Некрасова, 1877. Справа – И. Крамской. Н. А. Некрасов в период *Последних песен*, 1877-1878



21-летняя поклонница Федора Достоевского Аполлинария Суслова была моложе его на 18 лет. Но девушку нисколько не смущала ни разница в возрасте, ни то, что у писателя была семья. Она настойчиво атаковала его письмами и пыталась везде попадаться ему на глаза. И добилась своего – у них начался роман. Суслова пользовалась тем, что писатель совсем потерял голову, требовала, чтобы он развелся с женой, устраивала ему скандалы. Ее называли эмансипэ, из девиц, «известных под именем стриженых» и «принадлежащих к числу нигилистов». Эгоистичная, жестокая, деспотичная и самовлюбленная, она довела Достоевского до состояния, близкого к помешательству. Разводиться он так и не решился, и в конце концов Суслова ушла от него. Она стала прототипом Настасьи Филипповны из «Идиота» и Полины из «Игрока».







Слева – Аполлинария Суслова. Справа – Федор Достоевский



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