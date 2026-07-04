Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Кухонные фасады бывает не так просто очистить от жира, грязи и налёта. Одна простая, но удивительно эффективная смесь поможет вам навести идеальный порядок за считанные минуты!



Средство состоит всего из двух компонентов: спиртовой и мыльной основы. В качестве спиртосодержащего средства можно взять, например, салициловый спирт или дешёвую водку.

Главные два условия — это содержание спирта + прозрачный цвет средства. К 100 мл спиртосодержащего средства добавляем 1 ч. л. любого средства для мытья посуды, можно самого дешёвого, и перемешиваем. Плюсом этой чистящей смеси является также и то, что практически нет пены — а значит, не нужно бесконечно мыть кухонные фасады с большим количеством воды.Остаётся лишь перелить средство в бутылку с пульверизатором и почистить кухонные шкафчики!Эта смесь сразу же растворяет грязь и жир без труда.