Почему фаворитке короля пришлось пройтись по улицам Лондона голышом: «Святая блудница» Джейн Шор

«Лондонская роза»

Джейн Шор.

Печать портрета Джейн Шор: «Подари нежной госпоже Шор ещё один нежный поцелуй». Шекспир, Ричард III, действие 3, сцена 1.

Фаворитка короля

Портрет короля Эдуарда IV.

Эдуард IV решил, что место такой блистательной женщины должно быть только при его дворе.

Святая блудница

Эмили Беррингтон в роли Джейн Шор в сериале «Белая королева».

Король называл её святой блудницей.

Джейн Шор смогла объединить Вудвиллей и Гастингсов

Джейн Шор объединила Вудвиллей и Гастингсов.

Путь позора

Джейн Шор мешала новоиспечённому королю-параноику.

Джейн Шор достойно прошла по улицам Лондона свой «путь позора» до конца.

Джейн Шор говорила, что её путь позора началася гораздо раньше - у здания суда, где она получила развод с первым мужем.