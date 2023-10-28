Почему фаворитке короля пришлось пройтись по улицам Лондона голышом: «Святая блудница» Джейн Шор

Ей позволили оставить лишь тонкую сорочку. Обнажённая и босая она прошлась по улицам Лондона. В руках женщина держала зажжённую свечу, чтобы лицо её было хорошо видно. Бывшей фаворитке короля Эдуарда IV оголтелая чернь бросала под ноги комки грязи и объедки. Элизабет «Джейн» Шор была красива как ангел, невероятно харизматична и обладала пылким нравом. Она сделала себе имя не только как одна из самых знойных любовниц могущественного английского монарха, она была ему другом и советчицей. За что же ей пришлось пройти этот путь позора и почему её унижение имело для врагов обратный эффект?
«Лондонская роза»
Джейн Шор.
Джейн Шор, урождённая Элизабет Ламберт появилась на свет в 1445 году в Лондоне. Семья девочки была чрезвычайно богата. Отец, Джон Ламберт, был видным торговцем. Он и его супруга Эми были чрезвычайно дружны со многими представителями аристократической элиты. Элизабет получила блестящее образование. Девушка была не только умна, прекрасно воспитана и образована, она обладала воистину ангельской внешностью, точёными чертами и изящными манерами. Слишком белоснежная для дочери простого торговца кожа, пышные золотистые волосы и ярко-серые глаза в обрамлении длинных тёмных ресниц — посетители называли её «майской розой Лондона».
Печать портрета Джейн Шор: «Подари нежной госпоже Шор ещё один нежный поцелуй». Шекспир, Ричард III, действие 3, сцена 1.
Вскоре многие стали приходить в лавку исключительно для того, чтобы полюбоваться прекрасной девушкой и перекинуться с нею хоть парой фраз. Дело Ламбертов процветало. На восхитительную купеческую дочь заглядывались дворяне. Отец боялся, что кто-то из них соблазнит её и бросит, обесчещенной навсегда, поэтому решил выдать замуж. Партия была подобрана идеально — именитый богатый ювелир по имени Уильям Шор был старше на пятнадцать лет. Этот недостаток с лихвой компенсировала отнюдь не отталкивающая внешность и страстные чувства к невесте.
Фаворитка короля
Супруг осыпал Элизабет дорогими подарками, готов был исполнить любое её желание, он надышаться на неё не мог. Тогда же она сменила своё имя на Джейн. Естественно, жене богатого буржуа больше не нужно было трудиться за прилавком. Покупатели были невероятно разочарованы исчезновением «лондонской розы». По слухам, больше всех страдал барон Гастингс, чем даже поделился со своим другом, королём Эдуардом IV. Тот был заинтригован и захотел немедленно увидеть «прекрасную как свет» женщину.
Портрет короля Эдуарда IV.
Лорд Гастингс организовал тайную встречу английского монарха и «майской розы Лондона». Эдуард, закутанный до глаз плащом, появился на пороге очаровательной Джейн Шор однажды вечером. Они немного поговорили и король воспылал невиданной доселе страстью к женщине, которая была не только прекрасна, но обладала острым умом и стальным характером. Монарх решил, что такой бриллиант должен блистать при дворе. После этого Джейн решила разорвать узы опостылевшего брака и подала прошение о разводе папе Сиксту IV. Монахи расследовали дело, и иск суд удовлетворил. В 1476 году брак был аннулирован по причине импотенции Шора, и неспособности подарить супруге детей. Надо сказать, что в те времена это была просто революция. На такое ни одна бы женщина не решилась. Не такова была бесстрашная Джейн Шор — она была не из тех, кого сдерживали социальные ограничения, она шла вперёд, оставляя свой след в истории.
Эдуард IV решил, что место такой блистательной женщины должно быть только при его дворе.
Святая блудница
Король Эдуард IV сделал Джейн своей любовницей. Монарх был красив и любвеобилен. Фавориток у него было много, но Шор занимала среди них особое место. Она сумела стать для венценосного любовника не только источником любовных утех, но и верным другом, а что самое главное — советчицей, к которой он неизменно прислушивался. В отличие от всех женщин короля, Джейн наотрез отказывалась от подарков и содержания. Казну истощали бесконечные интрижки ловеласа, но Джейн не стоила Англии ни гроша. Кроме всего прочего, у неё было очень доброе сердце и она весьма часто выступала на стороне тех, кто пострадал от опалы. Сэр Томас Мор писал о ней: «Там, где король был недоволен, она смягчала и умиротворяла его; там, где люди были не в чести, она приводила их к его милости; для многих, кто был оскорблён, она получала прощение».
Эмили Беррингтон в роли Джейн Шор в сериале «Белая королева».
В сердце Эдуарда IV Шор занимала особое место, она оставалась рядом с ним до его безвременной кончины. Король любил её за жизнерадостность и сообразительность, описывая Джейн как «весёлую в компании, всегда остроумную и готовую быстро дать ответ». Он называл её «святой блудницей». Влияние её на монарха и его решения было огромным, а иногда решающим. Фаворитка часто использовала своё положение, чтобы помогать людям и бороться за права тех, кто впал в немилость у короля. Снова и снова она выходила победителем, добиваясь помилования несправедливо обвинённых. Точная роль Джейн Шор в придворной политике того времени историкам не до конца понятна. Видимая часть слишком незначительна. Случаи же помощи другим людям хорошо известны. Королевская любовница никогда не использовала свою силу для собственного обогащения, она её направляла лишь на благо других.
Король называл её святой блудницей.
Джейн Шор смогла объединить Вудвиллей и Гастингсов
В 1483 году, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о кончине короля Эдуарда IV. Джейн не пришлось прилагать усилий для того, чтобы сохранить своё место при дворе. На неё давно положил глаз пасынок короля, сын королевы Элизабет Вудвилль от её первого брака, Томас Грей. Второй давний сердечный друг Шор, лорд Гастингс, тоже до сих пор оставался козырём в её рукаве. Новым королём стал старший сын Эдуарда и Элизабет — Эдуард V. Только ему не пришлось долго править — младший брат его отца, Ричард Йоркский, примчался в Лондон и объявил себя лордом-протектором. Эдуарду V тогда было всего двенадцать лет.
Джейн Шор объединила Вудвиллей и Гастингсов.
Новоиспечённый регент оказался не только честолюбивым и алчным, он был невероятно жесток и страдал паранойей. Джейн Шор, тем временем, удалось объединить Вудвиллей и Гастингсов в могущественный альянс. Всё могло быть по-другому, но Ричард решил узурпировать власть. Он объявил брак распутного Эдуарда IV с Элизабет Вудвилль недействительным в соответствии с законом Titulus Regius. В результате все их дети были объявлены незаконнорожденными и, таким образом, не могли занять трон.
Эдуарда V и его брата Ричарда бросили в Тауэр. Историки говорят, что там по приказу Ричарда Йоркского их убили. Теперь ничто не стояло между ним и английским престолом. Новоиспечённый король Ричард III был параноиком. Ему повсюду мерещились заговоры. Монарх обвинил лорда Гастингса в измене и немедленно казнил его. Вудвиллей тоже не пощадили – бывшую королеву Элизабет, например, обвинили в колдовстве. По отношению к ней никаких активных действий предпринято не было, а вот нескольким её родственникам, в том числе одному из её братьев, повезло меньше – все они были казнены по приказу Ричарда III.
Путь позора
Джейн Шор мешала новоиспечённому королю-параноику.
В немилость попала и Джейн Шор, как человек, ответственный за объединение Гастингсов и Вудвиллей. Безжалостный английский монарх тоже обвинил её в колдовстве. Вину не смогли доказать и тогда ей было предъявлено обвинение в блудодеянии. Суд приговорил её к обычному наказанию за блуд для того времени — публичному покаянию. Она должна была пройти по улицам Лондона к собору святого Павла полностью обнажённой. Джейн шла босиком, одетая только в свой киртл (тонкую сорочку, что носили под платьем) и несла в руках зажжённую свечу. Она должна была освещать лицо «преступницы». Глаза женщины были полны слёз, но она высоко держала голову и гордо шла по улице. Под изрезанные острыми камнями босые ноги ей летели объедки и комки грязи, отовсюду слышались насмешки. Когда в спину прилетело брошенное кем-то гнилое яблоко, стражники тут же отыскали виновника и избили его. Униженная, но несломленная, Джейн Шор прошла свой «путь позора» до конца, не уронив своё достоинство.
Джейн Шор достойно прошла по улицам Лондона свой «путь позора» до конца.
Несмотря на неприглядные обстоятельства, свидетели были тронуты достоинством Джейн. Наказание было направлено на то, чтобы не просто унизить её, а чтобы сломать. Только привело это совсем к противоположному результату. Некоторые историки утверждают, что этот поступок способствовал укреплению репутации Ричарда III как жестокого и несправедливого правителя и способствовал его падению. Считается, что «путь позора» Джейн Шор вдохновил идею Аллеи Искупления в телесериале «Игры престолов».
После публичного покаяния, Джейн отправили в тюрьму Ладгейт. Там её навещал королевский поверенный по имени Томас Лайном. Гордая красавица покорила его сердце практически сразу. Юрист предложил ей выйти за него замуж. Пойдя против воли короля, Лайном женился на Джейн, а потом добился её помилования. Правда, лишился должности королевского адвоката. Счастливый молодожён получил назначение в Уэльс. Там супруги и прожили остаток дней, родив и воспитав дочь.
Некоторое время были популярны слухи о том, что Джейн скончалась в нищете и позоре. Это неправда, Лайном был богат и они прожили жизнь в полном достатке. В поздние годы её навещал Томас Мор. Он описал Джейн, как «увядшую старуху, в чертах морщинистого лица которой ещё можно было различить следы былой красоты». Когда он спросил её, что она думает спустя годы о своём «пути позора», то она сказала, что на самом деле её путь позора начался у здания суда. В том самом, где её развели с первым мужем, Уильямом Шором, столь нежно её любившим...
Джейн Шор говорила, что её путь позора началася гораздо раньше - у здания суда, где она получила развод с первым мужем.
Около 1527 года Джейн умерла в возрасте 82 лет и была похоронена в церкви Хинксворт в Хартфордшире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии