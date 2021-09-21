Как и чему учились цыганские дети, и почему советской власти не удалось ликвидировать безграмотность

Как и чему учились цыганские дети в СССР.
В раннем СССР предпринимались попытки всерьез заняться образованием цыган. И они принесли свои плоды, среди народа появилась прослойка интеллигенции, поэты, писатели, композиторы. Издавались даже специальные журналы для цыган. Но с 1933 года против них начались репрессии, и о дальнейшей интеграции в общество на время пришлось забыть. Народ рома массово стал возвращаться к кочевой жизни.
Цыгане с высшим образованием – кем они были
Этому в школе не научат (Картина Н. Бессонова, художника и цыганолога)./Фото: f8.ifotki.info
Цыганская интеллигенция в городах не исчезла и в трудные годы гонений – до позднего социализма и оттепели 60-х. Было много писателей, поэтов, артистов, музыкантов – певцов, виртуозов-исполнителей, дирижеров. Многие из них получали хорошее образование в консерваториях, технических и педагогических вузах.
В первые годы советской власти появилось много цыганских литераторов и педагогов с институтским образованием: переводчик и поэт Александр Германо, драматург и поэт, член Союза писателей Николай Саткевич и другие. Они преподавали в первых цыганских школах, создавали литературные журналы, издавали книги. Стоит вспомнить, что цыганская интеллигенция первых лет советской власти получала среднее образование в царской России, обычно в гимназиях, которые были для них совершенно доступны. Да и к высшему образованию не было преград.
Но так было в городах, а в таборных поселках по-прежнему не была ликвидирована неграмотность среди детей и взрослых. Самые упорные цыгане получали образование и становились значимыми в культуре страны не благодаря, а вопреки организации школьного образования.
Спецшколашкола для детей рома – необходимость или сегрегация
С такими бантами можно и буквы выучить./Фото: ok-inform.ru
И все же в местах постоянных таборных поселений открываются отделения для цыганских детей при обычных школах. Но изолированное обучение исключало детей из общения со сверстниками других национальностей, делало почти невозможным получение профессионального и высшего образования. Это признавали и сами цыгане: матери не хотели замкнутого обучения своих детей, считая, что сохранить свой язык можно и дома.
Проблем совместного образования тоже было немало: цыганские малыши не ходили в детский сад, подготовки к обучению на русском языке не имели. То же самое происходило и в национальных школах союзных республик. Мало где удавалось организовать специальную подготовку первоклассников, а ведь для младших детей любой язык, кроме родного, был иностранным. Не хватало и преподавателей, нужны были специальные азбуки для наглядного объяснения слов, непонятных не только по написанию, но и звучанию. На помощь малышам приходили их мамы, которые сидели за партами и терпеливо переводили каждое слово учительницы. Но уже ко второму классу смышленые дети подтягивались к остальным и часто учились не хуже других.
Для женщин-цыганок главным делом традиционно считалось воспитание детей, поэтому они охотно сопровождали своих чад в школы: ждали окончания занятий, следили, чтобы их не обижали, или какая-то неприятность с ними не случилась. Чужие привычки и нравы пугали, заставляли следить за соблюдением строгих правил в одежде и поведении своих малышей. Отстранить цыганскую мамашу от присмотра за своими детьми часто было равносильно исключению из школы ребенка. Разработкой учебных программ занимаются все больше, но школ и учителей все равно не хватает, неграмотность в среде рома растет.
В создании школ в таборных поселках принимали участие старейшины. Например, в Тюмени была открыта школа на средства цыганского «барона» в его же доме. Он сам нанял учителей, закупил парты, учебники – и три года содержал все, пока местные власти не взяли часть расходов на себя.
Все трудности в организации обучения детей из цыганских поселений приводили к тому, что специальные школы часто считали единственным выходом. Родители же справедливо считали такое разделение обидным, писали жалобы или просто переставали посылать детей в школы.
Другим препятствием к получению образования была бедность большого числа семей: одежда, особенно теплая, портфели, ручки – все было проблемой. Да и администрации школ чаще всего не стремились принимать детей из табора, отказывая семьям под предлогом нехватки мест или отсутствия прописки по месту жительства.
Обязательно образование по-цыгански и много ли знал счастливый обладатель аттестата
А наша учительница по-цыгански говорит!/Фото: s15.stc.all.kpcdn.net
Цыганские школьники, учившиеся в общих классах без подготовки, отставали от сверстников – языковой барьер преодолевали не сразу. В дальнейшем общение налаживалось, а школьные науки наверстывались хуже. С введением обязательного среднего образования требовалось привлечь в школу всех детей. Легче учиться от этого цыганам не стало, но теперь появлялись новые стимулы хотя бы к посещению: без присутствия на занятиях не принимали в самодеятельные театры, танцевальные кружки, хоры.
Артистичные и музыкальные дети и подростки приходили отбыть обязательную повинность и радостно убегали петь и плясать. Появились аттестованные восьмиклассники, читающие по слогам. Особых неудобств они не испытывали. Если состоятельная цыганская семья готовила ребенка – обычно мальчика – к дальнейшей учебе, ему нанимали учителей дополнительно, не полагаясь на школьные знания.
Другим препятствием к обучению были традиционные ранние браки – с 13 лет не только девочек выдавали замуж, часто и мальчики женились, едва закончив начальную школу. После третьего или четвертого класса цыганских девочек почти не оставалось, тогда как любознательные мальчики часто учились, даже женившись.
И тут тоже старейшины (бароны) часто убеждали детей учиться, а родителей – отдавать их в школы и помогать. Пришло понимание, что устроиться на мало-мальски приличную работу необразованные не могут. А традиционные цыганские уменья все реже давали возможность выбиться из нищеты.
Город мастеров и цыганская столица Сороки
Это не древний храм, а цыганский дом в Сороках./Фото: mochaloff.ru
Молдавские Сороки назвали цыганской столицей за видный и посещаемый туристами поселок на холме с домами-дворцами. Зажиточных цыган в позднее советское время было много, как и вообще в республике. Здесь дети рома учились в школах дольше, богатые родители-цыгане не всегда отдавали замуж дочерей в детском возрасте. И дома для себя и наследников строили с размахом – дворцы, соборы, театры. Цыганское население больше 3% не составляло и в те времена, но было заметным благодаря живописному поселку.
Здесь много строили, отделывали дома причудливыми фигурами, узорными решетками и куполами. Кузнецы и музыканты были не единственными специалистами, которым находились занятия. Женщины хорошо зарабатывали виртуозным гаданием, были даже свои гиды.
Сцена – это цыганская жизнь./Фото: fb.ru
Сегодня работы стало мало, гаданиям не верят, дома понемногу ветшают. Молодежь уезжает на заработки – в Россию и другие страны. Но туристы все еще ездят в живописный старинный городок над Днестром.
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