Призрак в дюнах: завершено строительство туристического центра среди китайской пустыни

Пекинские дизайнеры завершили проект уникальной туристической инфраструктуры, расположенной в третьей по величине пустыне Китая. Учитывая, что в последние годы пустынный туризм приобретает все большую популярность, появление огромного центра среди песчаных дюн является логичным событием. Теперь путешествующие смогут наслаждаться экзотическими приключениями и любоваться красотой футуристического объекта, формы которого напоминают гигантскую шкатулку, потерянную среди песков.
Призрак в дюнах: завершено строительство туристического центра Desert Galaxy среди китайской пустыни Тенгер (Чжунвэй, Китай).
За последние несколько десятилетий значение внутреннего туризма в Китае значительно возросло. Вклад туристической индустрии в экономику страны достаточно весомый, на ее долю приходится 10% ВВП, что подталкивает власти и предпринимателей развивать новые направления или поддерживать уже имеющиеся. Взять, к примеру, пустынный туризм, который стал довольно привлекательным в последние годы.
Пустынный туризм стал популярным направлением среди жителей самого Китая (Desert Galaxy, Чжунвэй). | Фото: world-architects.com.
Песчаные дюны, которые ранее казались недоступными, стали привлекать городское население, как пространства для экстремальных развлечений. Поэтому неудивительно, что бескрайние пустыни, начали задействовать для строительства новых объектов. Ярким примером особого внимания к этому направлению, стала реализация необычного проекта, предусматривающего строительство базового туристического центра в третьей по величине пустыне Китая – в пустыне Тенгер, имеющей богатую историю. На протяжении 2 тыс. лет она входит в северо-западный пограничный регион, раскинувшийся от провинции Синьцзян через провинцию Ганьсу до Внутренней Монголии.
Схема расположения туристического лагеря с координационным центром Desert Galaxy среди пустыни Тенгер (Чжунвэй, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.
На территории туристического лагеря установлены оригинальные навесы (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.
Как стало известно редакции Novate.ru, новый лагерь и туристический координационный центр, получивший название Desert Galaxy, расположен в живописном районе Шапотоу, недалеко от города Чжунвэй (Zhongwei), который находится на краю пустыни, на Желтой реке. Эта местность в последнее время привлекает все больше людей, поэтому координационный центр, где путешествующие могут взять на прокат снаряжение, пообедать или получить исчерпывающую информацию о самых популярных маршрутах, был крайне необходим.
Форма туристического центра напоминает огромную шкатулку, частично занесенную песками (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.
Масштабное остекление здания ориентировано на северо-запад, чтобы избежать попадания палящих солнечных лучей внутрь помещений (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: surrealstudios.co.ke.
Специалисты пекинской архитектурной студии 3andwich Design/He Wei позаботились о том, чтобы здание стало эффектным ориентиром среди барханов, которые когда-то привлекали императоров и вдохновляли поэтов.
Архитектурная концепция: Дизайнеры студии использовали прямые линии и геометрические формы в качестве основных элементов, напоминающих сундук, наполовину «утонувший» в песке. Такая себе гигантская шкатулка, до отказа наполненная золотом, затерянная в пустыне, которая ждет, чтобы ее нашли.
Стальная оболочка архитектурного объекта имеет два слоя (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.
Чтобы масштабный архитектурный объект прямоугольной формы гармонично выглядел на фоне песка, внешняя оболочка состоит из перфорированной атмосферостойкой стали Corten, в состав которой входят легирующие элементы: хром, фосфор и медь. Отличительной чертой этого материала является рыже-красный цвет, вернее сказать, цвет ржавчины, ведь металл не окрашивают.
Металлическая крыша состоит из двух слоев, что создает дополнительную защиту от прямых солнечных лучей. Из-за того, что один угол структуры заглублен в песок, издалека, туристический центр выглядит как гигантский треугольник, усеянный прямоугольными объемами, возвышающимися на всей плоскости.
Перфорированная оболочка здания создает удивительной красоты узоры благодаря игре света и тени (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.
Перфорация оболочки была сделана неспроста, она обеспечивает движение воздуха и помогает поддерживать благоприятный микроклимат, столь необходимый для жизни в условиях пустынного климата. Этому поспособствовали и правильный выбор направления, и сложный объем здания, которое естественным образом обеспечивает тенистые пространства для пребывания посетителей и сотрудников туристического центра. Кроме того, отверстия в оболочке позволяют наполнить внутреннее пространство солнечным светом, лучи которого, в зависимости от траектории движения светила, создают причудливые узоры.
Когда внутри помещения горит свет, весь архитектурный объект превращается в огромный фонарь (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.
Из каждого отверстия пробивается лучик света, освещая пространство вокруг туристического центра (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.
А вот в ночное время искусственное освещение, предусмотренное внутри объекта, превращает его в эффектный светильник, освещающий пустынное пространство. Разработчики проекта надеются, что благодаря знаковым формам, игре света и тени в бесконечном море песка они смогли создать эффектный ориентир и все условия для незабываемых впечатлений, которые получат любители экстремальных развлечений.
Металлическая оболочка обеспечивает дополнительным пространством для прогулок и отдыха (Desert Galaxy, Китай). | Фото: archcollege.com.
Многоуровневое здание имеет необычную планировку и несколько полуоткрытых пространств, позволяющих организовывать крупные мероприятия с большим количеством участников. Чтобы попасть внутрь четырехэтажного туристического центра, вход в который находится на юго-востоке, посетителям придется преодолеть открытую площадку, выступающую в роли сцены, для представлений в вечернее время.
Одна из зон отдыха на втором этаже туристического центра (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.
В самом же здании, желающие незабываемо провести время, попадают в вестибюль, где пройдут регистрацию и получат необходимые сведения о доступных маршрутах. Вестибюль, как ресторан, лаунж-зоны и логистические залы расположены на первом этаже. На втором – предусмотрены многофункциональный зал, кафе, крытые террасы, обеспечивающие прекрасный обзор и зоны отдыха. Для VIP-клиентов имеются свои залы отдыха и ресторан, которые находятся на 3 этаже. Весь 4 этаж отдан под кабинеты сотрудников и координаторов, а также под технические помещения, где находится необходимое оборудование, обеспечивающее основные процессы жизнедеятельности здания.
Для остекления использовалось низкоэмиссионное покрытие стеклопакетов, позволяющее экономить на кондиционировании помещений (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.
При строительстве нового объекта архитекторы руководствовались не только тем, чтобы здание получилось эффектным и удобным для пользователей, защите природного окружения уделялось особое внимание. Несмотря на то, что на участке нет ни буйной растительности, ни сложившейся экосистемы, разработчики постарались поменьше вторгаться в рельеф и максимально снизить использование бетона – главного источника углерода. По этой причине использовались металлические конструкции, а также экологически чистые материалы для отделки внутренних помещений.
Здание расположено так, чтобы образовывалось как можно больше тени вокруг него (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.
Большие террасы обеспечивают дополнительным местом отдыха посетителей и предохраняют помещения от перегрева (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.
Повышению энергоэффективности объекта поспособствовало правильное размещение структуры, отбрасывающее тень на открытые зоны, использование перфорированных панелей (в два слоя), создающих оболочку вокруг основного здания, обеспечивающей как естественное освещение, так и проветривание помещений. Правда, такая конструкция оболочки несет немало проблем для обслуживающего персонала, ведь неугомонный ветер, поднимающий песок, вместе с его частицами проникает внутрь центра, что заставляет чаще делать влажную уборку и проводит чистку вентиляционных систем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии