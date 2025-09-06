Призрак в дюнах: завершено строительство туристического центра среди китайской пустыни

Призрак в дюнах: завершено строительство туристического центра Desert Galaxy среди китайской пустыни Тенгер (Чжунвэй, Китай).

Пустынный туризм стал популярным направлением среди жителей самого Китая (Desert Galaxy, Чжунвэй). | Фото: world-architects.com.

Схема расположения туристического лагеря с координационным центром Desert Galaxy среди пустыни Тенгер (Чжунвэй, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.

На территории туристического лагеря установлены оригинальные навесы (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.

Форма туристического центра напоминает огромную шкатулку, частично занесенную песками (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.

Масштабное остекление здания ориентировано на северо-запад, чтобы избежать попадания палящих солнечных лучей внутрь помещений (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: surrealstudios.co.ke.

Стальная оболочка архитектурного объекта имеет два слоя (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.

Перфорированная оболочка здания создает удивительной красоты узоры благодаря игре света и тени (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.

Когда внутри помещения горит свет, весь архитектурный объект превращается в огромный фонарь (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.

Из каждого отверстия пробивается лучик света, освещая пространство вокруг туристического центра (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.

Металлическая оболочка обеспечивает дополнительным пространством для прогулок и отдыха (Desert Galaxy, Китай). | Фото: archcollege.com.

Одна из зон отдыха на втором этаже туристического центра (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: archcollege.com.

Для остекления использовалось низкоэмиссионное покрытие стеклопакетов, позволяющее экономить на кондиционировании помещений (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.

Здание расположено так, чтобы образовывалось как можно больше тени вокруг него (Desert Galaxy, Китай). | Фото: surrealstudios.co.ke.

Большие террасы обеспечивают дополнительным местом отдыха посетителей и предохраняют помещения от перегрева (Desert Galaxy, Zhongwei). | Фото: world-architects.com.