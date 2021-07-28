5 гениальных творцов, которые вошли в историю, а умерли в нищете

Нам кажется, что гениальность сама по себе является залогом успешности, и что люди, ставшие классиками в каком-либо виде искусства, при жизни должны купаться в успехе. Это было бы справедливо, однако, к сожалению, часто случается иначе. Даже дарования, оцененные по достоинству современниками, иногда не могут похвастаться качествами удачного бизнесмена и не умеют «продать» свой талант по достоинству, либо ведут слишком бурный образ жизни, что тоже не способствует накоплению богатства.
Вольфганг Амадей Моцарт
Посмертный портрет Моцарта работы Барбары Крафт, 1819
Гениальный композитор, ставший известным еще в раннем детстве, к 25 годам достиг пика своего творчества и купался в успехе – его концерты и гонорары за издание произведений приносили немалые деньги, он обучал множество учеников и получал доходы от опер. Некоторые из них имели ошеломляющий успех, особенно – «Женитьба Фигаро». Однако известность и любовь зрителей оказалась для Моцарта непостоянными спутницами. Провалившийся в Вене «Дон Жуан» подорвал финансовое благополучие композитора, он потерял успех у публики и не смог набирать больше подписчиков на свои концерты. Положение ухудшилось болезнями жены, которые требовали лечения на курорте. В результате уже к 30 годам положение Моцарта стало более чем печальным, и в 35 он умер, не оставив после себя практически никаких накоплений.
Винсент Ван Гог
Винсент Ван Гог, Автопортрет в соломенной шляпе
Один из самых узнаваемых сегодня художников, работы которого оказали огромное влияние на живопись XX века, совсем немного не дожил до успеха. Кстати, известный факт о том, что при жизни Ван Гог продал всего лишь одну картину, не совсем верен. «Красные виноградники в Арле» стали единственным полотном, за которые заплатили существенную сумму, а всего им было продано 14 картин. Но в любом случае, всю жизнь художник, опередивший свое время, страдал от непонимания публики. Это вызывало у него депрессию и разочарование, а в конце творческого пути его ждало психическое заболевание. Незадолго до смерти Ван Гога его картины, выставленные в Брюсселе, вызвали огромный интерес у коллег, появилась первая восторженная статья о его творчестве, но все это уже не вызвало радости у тяжело больного гения. Сразу после смерти его мемориальные выставки прошли по всей Европе и заложили основу популярности Ван Гога. Сегодня его работы возглавляют список самых дорогих картин.
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд. Фотография Наполеона Сарони (около 1882 года)
Блистательный и самоуверенный писатель, покоривший в конце XIX века не только Европу, но и Америку, не сумел справиться с пагубной страстью, которая в результате разрушила всю его жизнь. «Любовь, что таит своё имя» - роковая привязанность к молодому лорду Альфреду Дугласу имела самые печальные последствия. Сначала юноша просто вытягивал из Уайльда деньги на свои многочисленные прихоти и для решения проблем с шантажистами - дело в том, что Лондон тех времен отличался нетерпимостью к подобным отношениям. Затем слишком уверенный в себе «блистательный Оскар» сам спровоцировал первое судебное разбирательство на эту тему и оказался в результате в тюрьме. Вышел он оттуда через два года сломленным, потерявшим семью и репутацию. Еще через три года, которые он провел в добровольном изгнании, существуя на средства, присылаемые бывшей женой, знаменитый писатель умер во Франции, написав перед смертью: «Я не переживу XIX столетия. Англичане не вынесут моего дальнейшего присутствия».
Франц Шуберт
Франц Петер Шуберт, Литография Йозефа Крихубера
Композитор, музыка которого до сих пор входят в число самых исполняемых классических произведений, в начале своего творческого пути работал простым школьным учителем в пригороде Вены. Дальнейшие попытки профессионально утвердиться давались ему плохо, хотя некоторую известность он приобрел, в основном, как автор песен и баллады «Лесной царь». Попытки устроиться на должность капельмейстера или опубликовать свои работы не увенчались успехом, и в возрасте 31 года Шуберт умер от брюшного тифа. Свой единственный в жизни публичный концерт он дал за несколько месяцев до смерти. После него осталась масса неизданных рукописей, и дальнейший розыск творческого наследия великого композитора можно было сравнить с кладоискательством. Только через 70 лет после его смерти было издано научно выверенное собрание сочинений Франца Шуберта.
Ян Вермеер
Мужчина на картине «Сводня» - предполагаемый автопортрет 24-летнего Яна Вермеера
Автор знаменитой голландской Джоконды - «Девушки с жемчужной сережкой» всю жизнь пытался прокормить огромную семью. Живя в доме тещи, он работал тщательно и неторопливо – писал всего по две картины в год. Исследователи его творчества считают, что сначала средств от продажи картин и, возможно, каких-то дополнительных доходов, ему на жизнь хватало. В семье родилось 15 детей. Однако к концу жизни художника ждал экономический крах. Начавшаяся 1672 году война с Францией обесценила предметы искусства, и для Вермееров начались тяжелые времена. Вскоре художник умер, оставив огромные долги, и его жена все наследство вынуждена была отдать кредиторам. Из-за нехватки денег на мемориальную плиту, информация о могиле художника была утрачена.
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