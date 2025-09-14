Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир

Иногда словами нам трудно объяснить свою мысль - и тогда на помощь приходит визуализация. В картинках любая мысль кажется проще и понятнее. Не верите? Посмотрите!
Сколько сахара содержится в каждом напитке? Сколько раз Земля уместится внутри Солнца? Насколько отличаются миллионы и миллиарды долларов?
Rice. Part two: Jeff Bezos net worth represented visually by rice.
32.4K people are talking about this
Вам казалось, что светофор очень маленький? А насколько велик медведь по сравнению с человеком? Монета в один пенни по сравнению со смертельной дозой фентанила (2 мг) А вы знали, что Давид Микеланджело такой огромный? Таяние льдов: Арктика 104 года назад - и сегодня Так выглядит комета по сравнению с Лос-Анджелесом Реконструкция: на табличке античные руины "достроили" до первозданного состояния Линейка на ручке, показывающая, сколько слов ей можно написать, пока не кончится стержень Разница в зрении: как видит человек - и как видит птица Если бы у Земли были кольца, как у Сатурна, как бы они выглядели? Чем мозг дельфина отличается от мозга человека? Ну, во-первых, он больше... Cуперчерная краска Black 2.0 по сравнению с обычной черной краской Что больше по объему - фунт (453 грамма) человеческого жира или банан?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии