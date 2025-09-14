С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Она гудит, как пылесос.Нужна ли на кухне...
  • Maxim
    Забыли про рыжиковое и горчичное ..5 полезных альтер...
  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...

Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир



Иногда словами нам трудно объяснить свою мысль - и тогда на помощь приходит визуализация. В картинках любая мысль кажется проще и понятнее. Не верите? Посмотрите! Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир

Сколько сахара содержится в каждом напитке? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мирСколько раз Земля уместится внутри Солнца? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Насколько отличаются миллионы и миллиарды долларов?










Humphrey@Humphreytalks








Rice. Part two: Jeff Bezos net worth represented visually by rice.





















94K










32.4K people are talking about this















Вам казалось, что светофор очень маленький? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир А насколько велик медведь по сравнению с человеком? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Монета в один пенни по сравнению со смертельной дозой фентанила (2 мг) Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир А вы знали, что Давид Микеланджело такой огромный? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Таяние льдов: Арктика 104 года назад - и сегодня Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Так выглядит комета по сравнению с Лос-Анджелесом Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Реконструкция: на табличке античные руины "достроили" до первозданного состояния Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Линейка на ручке, показывающая, сколько слов ей можно написать, пока не кончится стержень Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Разница в зрении: как видит человек - и как видит птица Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Если бы у Земли были кольца, как у Сатурна, как бы они выглядели? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Чем мозг дельфина отличается от мозга человека? Ну, во-первых, он больше... Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Cуперчерная краска Black 2.0 по сравнению с обычной черной краской Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир Что больше по объему - фунт (453 грамма) человеческого жира или банан? Визуальные сравнения, которые помогают лучше понять мир


источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
jeff bezos
twitter (твиттер), социальная сеть
наверх