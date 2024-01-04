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7 фургонов и трейлеров, в которых будешь чувствовать себя как дома в любой точке мира


Лучшие дома на колесах, созданные человеком.

Лучшие дома на колесах, созданные человеком.

Дом на колесах – это отличное решение для всех тех, кто хочет отправиться в путешествие. С трейлером, в котором есть все необходимое для жизни, можно чувствовать себя, как дома в любой части света. А все благодаря тому, что в них есть едва ли не все необходимое для такой жизни. При этом всегда есть трейлеры, которые особенно выделяются своей функциональностью.

1. Eriba-Nova Exciting


Семейный Eriba-Nova Exciting доступен и прост.

Семейный Eriba-Nova Exciting доступен и прост.

 

Просторный и хорошо оснащенный трейлер. Не дорогой и выполненный в качестве прицепа. Одно из лучших решений для своего ценового сегмента. Покупателю будет предоставлен выбор из 7 возможных вариантов планировки. Создавался дом главным образом для семейного отдыха. В нем есть спальные места, как для взрослых, так и для детей.

2. Dethleffs Evan– A-class



Компактный Dethleffs Evan– A-class станет отличным выбором.

Компактный Dethleffs Evan– A-class станет отличным выбором.

 

Воплощение компактности, гибкости и функциональности в одном флаконе. Отличный дом на колесах для тех, кто готов немного «потесниться». Главной особенностью дома является то, что все его внутреннее пространство – трансформер. При этом здесь есть все необходимое от санузла и кухни до обеденной зоны и спальни.

3. Сarthago Liner


Воплощенная роскошь в Сarthago Liner.

Воплощенная роскошь в Сarthago Liner.

 

Душа просит чего-то подороже? Как насчет вот такого чуда техники. Солидный внешний вид и прекрасный салон. Высокая функциональность. Внутри дом продуман буквально до мелочей, хотя некоторые излишества (с точки зрения любителя путешествий) в нем все-таки есть. Более того, в Сarthago Liner есть гараж для малолитражного автомобиля.

4. Bimobil


Жилой модуль Bimobil из Германии.

Жилой модуль Bimobil из Германии.

 

Не совсем дом на колесах. Это жилой модуль, который смастерили умельцы из Германии. Они же предлагают установить его на любой более-менее подходящий для этого автомобиль. Простота, надежность и функциональность. Условия в Bimobil прямо скажем «спартанские», зато такой модуль идеально подходит для штурма бездорожья.

5. Burstner Grand Panorama


Отличное решение с Burstner Grand Panorama.

Отличное решение с Burstner Grand Panorama.

 

Действительно заслуженная марка в области создания домов на колесах. Этот дом имеет самое большое ветровое стекло в своем классе, что делает его обладателем лучшего панорамного вида из салона. Салон этого автобуса продуман буквально до мелочей.

6. Elemment Palazzo


Дом Elemment Palazzo реально существует.

Дом Elemment Palazzo реально существует.

 

Самый роскошный и шикарный дом на колесах, когда-либо созданный человеком. Здесь есть буквально все, о чем можно только мечтать. Наверное, нет только бассейна. Зато есть гараж для суперкара и смотровая площадка на крыше. К сожалению, позволить себе такое чудо может далеко не каждый.

7. Mercedes Sprinter


Mercedes Sprinter для самых замкнутых путешественников.

Mercedes Sprinter для самых замкнутых путешественников.

 

Без окон без дверей… Этот дом на колесах находка для того, как даже оказавшись на природе в полном уединении хочет закрыться от окружающего мира еще больше. Прекрасное оснащение, ничего лишнего. Это настоящий дом на колесах, достойный любого путешественника.

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