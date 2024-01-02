Древнеримские бани британского города: археологическое достояние с захватывающей историей

1. Древнее святилище кельтов

Древнеримская терма в британском городе Бат – это уникальное археологическое достояние с захватывающей историей (Aquae Sulis). | Фото: canadiantraveller.com .

Древнеримские термы, больше известные как Aquae Sulis, являются одними из наиболее хорошо сохранившихся древних памятников в мире (Бат, Великобритания).

Фрагменты фронтона древнекельтского храма, посвященного богине Сулис (Aquae Sulis, Бат). | Фото: romanbaths.co.uk.

При раскопках была найдена голова статуи богини Сулис (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: romanbaths.co.uk.

На территории храма и древнеримской термы организованы музеи, где хранятся артефакты, связанные с этим местом (Aquae Sulis, Бат). | Фото: solomatin.livejournal.com.

2. Город Бат во времена Римской империи

Макет комплекса с указанием, как подведена вода и, где находятся бассейны (Aquae Sulis, Бат). | Фото: solomatin.livejournal.com.

Как выглядел древнеримский банный комплекс в английском городе Бат (макет).

Так выглядели «Таблички проклятий», который «добрые» люди приносили в храм Сулис, а потом и к горячему бассейну, который считался священным местом (Aquae Sulis, Бат).

3. Трансформация Храма Сулис в гигантскую терму

Подземная гидротехническая система, созданная древними римлянами (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: heritagedaily.com.

Древний источник с минеральной горячей водой до сих наполняет бассейны римской термы (Aquae Sulis, Бат). | Фото: heritagedaily.com.

Святой источник в римском банном комплексе (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: coloringwithoutborders.com.

Несмотря на то, что архитектурные сооружения поменяли свой облик, Большая ванна осталась на прежнем месте (Aquae Sulis, Бат). | Фото: en.wikipedia.org.

Ниши, в которых в старые времена, купающиеся могли отдохнуть, перекусить и выпить напитки (Aquae Sulis, Бат). | Фото: brightsparktravel.ca.

Бассейн с холодной водой в римском терме (Aquae Sulis, Великобритания).

4. Годы забвения и период восстановления древнеримских терм в британском городе Бат

Фрагменты римского банного комплекса, которые можно увидеть в подвалах (Aquae Sulis, Бат).

Новый банный комплекс построен в викторианском стиле (Aquae Sulis, Великобритания).

В Большом бювете и в наше время можно выпить стакан целебной воды (Aquae Sulis, Бат).

Входной вестибюль с прекрасным купольным потолком, украшенным лепниной (Aquae Sulis, Великобритания).

5. Что можно увидеть сегодня

Большая ванна находится ниже уровня земли, поэтому посетители могут увидеть ее с высоты (Aquae Sulis, Бат). | Фото: topvoyager.com.

Особенно впечатляет банный комплекс в ночное время (Aquae Sulis, Великобритания). | Фото: brightsparktravel.ca .

В одном из залов можно увидеть пример римской технологии «теплый пол» (Aquae Sulis, Великобритания).

Фрагмент древнеримской мозаики (Aquae Sulis, Бат). | Фото: coloringwithoutborders.com.