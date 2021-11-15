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Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Чтобы вы делали — вам должно быть удобно! Это важно. Поэтому в сегодняшней статье расскажем, как сделать своими руками полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле. Берите на заметку!

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала Celal Ünal.

Для изготовления приспособлений можно использовать ДСП, МДФ или фанеру. Также потребуется клей (ПВА или эпоксидный) и саморезы по дереву. 

Подвижная площадка с параллельным и угловым упором

В рабочем столе циркулярной пилы необходимо вырезать продольный паз. Также подготавливаем рейку из дерева по размеру паза — она должна свободно в нем перемещаться. 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Из листового материала (МДФ, ДСП или фанеры) вырезаем площадку требуемого размера. Приклеиваем ее к деревянной рейке.

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Потом снизу прикручиваем на саморезы. Выступающие части рейки отпиливаем с помощью ручной ножовки.

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле 

К площадке необходимо будет прикрепить брусок из ДСП, который будет выступать одновременно и торцевым упором, и направляющей для углового упора. 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

На следующем этапе изготавливаем площадку с угловым упором (для распиловки заготовок под углом 45 градусов). Надеваем его на направляющую и фиксируем. 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Дополнительно к угловому упору крепится настольный вертикальный прижим, который будет прижимать заготовку к подвижной площадке.

 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Универсальный (регулируемый упор)

Также автор предложил и более простой вариант приспособления, который совмещает в себе функции и торцевого, и углового упора. 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Площадка с вертикальными прижимами

Данное приспособление тоже довольно универсально в применении. С его помощью можно как распиливать заготовки вдоль, так и под углом. Три вертикальных прижима обеспечивают очень надежную фиксацию заготовки. 

Полезные приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле

Видео по теме

Подробно о том, как сделать все эти приспособления для комфортной работы на циркулярной пиле, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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