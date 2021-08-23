Зачем нужен лук тем, кто его не любит: 10 нестандартных способов использования

Лук используется при готовке, и не только. /Фото: eslgames.com
Лук всегда есть на кухне у хорошей хозяйки. Некоторые даже умудряются резать его и не ронять при этом слезы. Этот овощ улучшает вкус супов, салатов и других блюд. Использовать лук можно не только при приготовлении еды. Он прекрасно справляется с некоторыми домашними делами, помогает при плохом самочувствии и даже полезен при уходе за автомобилем.
1. Натуральное средство от навязчивых насекомых
Насекомые не любят лук. /Фото: elevatepestcontrol.com
Резкий запах лука не нравится многим. Оказывается, его не жалуют даже насекомые. Этим обязательно стоит воспользоваться. Надо взять несколько сочных луковиц, нарезать их колечками и положить в чашки с водой. Этот импровизированный луковый супчик расставьте в тех местах, где любят появляться насекомые. Запах отпугнет их.
С помощью лука можно также создать натуральное средство от кровососущих насекомых. Натрите открытые части тела луковым соком и спокойно отдыхайте на природе. Единственный недостаток такого способа – окружающих может насторожить странный запах. Но в сравнении с укусами насекомых это полная ерунда.
2. А если все-таки укусил комар или пчела?
Пчела кусает – лук помогает. /Фото: toksikolog.com
Насекомые – настойчивые существа. Если они все же добрались до вас и укусили, нужно немедленно снять зуд и боль. Скорее на кухню! Натрите сырым луком зудящий комариный укус или болезненный волдырь от пчелиного укуса. Боль станет менее интенсивной, а зуд пропадет. Кстати, пахучий овощ можно использовать не только при укусах – он может сыграть роль обезболивающего средства при ожоге. Потерев поврежденную кожу луком, вы почувствуете значительное облегчение. К тому же он обладает антибактериальными свойствами, предотвращающими заражение раны.
3. Приготовьте луковый ополаскиватель для больного горла
Полоскание с луком вместо лекарств. /Фото: narodnymi.com
Когда болит горло, человек не может думать ни о чем другом. Чтобы быстро снять боль и убить микробов, можно воспользоваться луковым раствором для полоскания горла. Его приготовление не займет много времени, а эффективность приятно удивит. Нарежьте луковицу на мелкие кусочки. Засыпьте массу солью (достаточно одной чайной ложки) и полейте соком, выдавленным из двух лимонов. Перемешайте и поставьте в холодильник на 45 минут. Возьмите марлю и выдавите из массы сок. Им нужно полоскать горло два раза в день - от покраснений и боли не останется и следа.
Для смягчения больного горла можно сварить луковую шелуху в воде и добавить немного меда. Не забудьте процедить напиток перед применением. Внимание: такой способ не стоит применять, если у вас аллергия на мед.
4. Как проще удалить занозу
Занозив палец, идите за луком. /Фото: omilights.com
Если вы занозили палец, не торопитесь расковыривать его иголкой. Можно обойтись малой кровью, воспользовавшись луком. Положите половину сырой луковицы поверх пораженной области и закрепите его пластырем. Подождите около часа и попробуйте удалить занозу. Вы сможете сделать это гораздо проще -лук «ослабит» инородное тело, и оно выйдет без сопротивления. А об антибактериальных свойствах лука уже говорилось – при занозах это очень важно.
5. Почистить металлические изделия
Дверные ручки можно почистить луковой пастой. /Фото: winstyle.by
Потускневшие металлические дверные ручки можно преобразить, используя своеобразную луковую чистящую пасту. На деле это настолько просто, что вы будете удивлены. Приготовьте смесь из измельченного лука и воды. Можно взять влажную тряпочку и растереть массу по металлической поверхности, которая быстро станет не только чистой, но и заблестит как новая.
6. Лук поможет в уборке
Наколите луковицу на вилку и почистите гриль. /Фото: images.newscred.com
Любители мяса или рыбы, приготовленной на решетке, часто раздражаются из-за грязного гриля. Мыть его мало кто любит, но надо. Можно упростить эту манипуляцию: просто почистите гриль с помощью проволочной щетки, чтобы удалить основной слой грязи. Это первый шаг, а второй – разрежьте луковицу пополам, наколите ее на вилку и протрите загрязненные места. Кстати, лучок поможет не только с очисткой плиты и гриля, но и с удалением ржавчины с ножей. Заржавевшие приборы нужно протереть сырым луком. Просто, быстро и без химии.
7. Потрясающий натуральный краситель
Отвар из луковой шелухи – хороший краситель. /Фото: img.anews.com
О пользе шкурок от обычной луковицы знали еще наши бабушки, используя ее для окраски пасхальных яиц. Лук, такой прозрачный в салате или супе, способен стать прекрасным красителем. Для получения красивой краски модного карминного оттенка насыпьте луковую шелуху в тряпочный мешочек, завяжите его и опустите в кастрюлю с кипящей водой. Можно просто сварить луковую шелуху, но потом придется процеживать жидкость. Пройдет всего двадцать минут, и перед вами растительная краска изумительного цвета, которую можно использовать для бумаги, пряжи или ткани.
8. Рис пригорел или краской пахнет – не беда
Пригоревший рис спасет лук. /Фото: ukr.media
Когда пригорает рис на плите, кухня наполняется ужасным горьким запахом. А блюдо, кажется, испорчено окончательно. Нет, все же рис можно спасти, если обложить его кусочками сырого лука. Он прекрасно справится с работой и впитает неприятный аромат. Лучше, конечно, не допускать пригорания, но ведь на кухне всякое бывает. Лук справится не только с запахом гари, но и избавит от токсических паров краски. Покрошите его в миску с водой и оставьте ее в окрашенной комнате на ночь.
9. Автомобилисты оценят
Лед не намерзнет на стекло, если оно натерто луком. /Фото: auto.geenius.ee
Когда ударяют морозы, многие автовладельцы сталкиваются с намерзанием льда на лобовом стекле. Утром, когда вечно некогда, приходится отдирать ледяную корку, рискуя опоздать на работу. Чтобы избежать этой проблемы, просто натрите стекло сырой луковицей, и оно не будет замерзать. Положите луковицу в багажник вашего автомобиля на всякий случай – ведь морозы могут нагрянуть неожиданно.
10. Против незваных животных на участке
Животным лук не нравится. /Фото: sopurrfect.com
Если на ваш дачный участок повадилась забегать соседская кошка, вы можете быстро отучить ее от этого. Не беспокойтесь, вам не придется устанавливать капканы и развешивать сети для ее поимки. Просто рассыпьте нарезанный лук по двору или саду, и усатый зверь перестанет приходить в гости. Запах лука также не нравится собакам, енотам и бурундукам. И раз уж речь пошла о дачных участках: вода с луком, которой вы опрыскаете растения, поможет отпугнуть насекомых от цветов.
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