12 украшений дачного участка на радость хозяевам и на зависть соседям

Дача создана не только для сада, огорода и грядок с клумбами. В ваших силах превратить это место в уютный уголок, где можно отдохнуть, насладиться свежим воздухом и красивыми окружающими пейзажами. Для того, чтобы воплотить эту задумку в реальность, организуйте во дворе несколько интересных композиций, которые украсят экстерьер и будут поднимать настроение вам и вашим друзьям на протяжении всего дачного сезона.
Идея 1: Новый горшок из старой вещи
Цветочный горшок можно сделать из чайника. / Фото: vdomax.ru
Когда отправитесь на чердак или в кладовку, чтобы разобрать гору старых вещей, не торопитесь выкидывать старые ботинки износившиеся шляпы и ржавые лейки. Они вполне могут послужить нестандартными цветочными горшками либо сформировать целый мини-цветник. Все, что вам нужно – обновить их внешний вид, наполнить землей, посадить цветы и найти для них удачное место. Благо, на даче проблем с этим точно не будет. Можно расположить их на ступеньках лестницы, повесить на забор, украсить детскую площадку либо лавочку. Соседи точно спросят, где вам удалось раздобыть такой оригинальный горшок, а дети будут в восторге от дизайнерской поделки.
Идея 2: Практичные грабли
Грабли станут отличной системой хранения для садового инвентаря. / Фото: gardenhouz.com
На каждой даче есть инструменты, которые давно пришли в негодность, но выкинуть их все не доходят руки. В данной ситуации ваша забывчивость играет с вами не злую, а добрую шутку. Расскажем почему. Например, ржавые грабли, которые раньше только занимали место в сарае, можно использовать в качестве стойки для садовых принадлежностей. Их зубчики выступят своеобразными «полочками» для маленьких лопаток и перчаток. Что касается старой лопаты, то ее вполне можно поставить в огороде и прибить к ней скворечник (располагать его на дереве не совсем гуманно). Таким образом получится убить сразу двух зайцев: соорудить дом для птиц и обзавестись надежными помощниками в борьбе за сохранность огорода.
Идея 3: Оригинальные клумбы
Клумбы украсят бытовые пристройки, например, сарай. / Фото: pinterest.ru
Казалось бы, что необычного может быть в клумбе? В общем-то ничего, за исключением ее месторасположения. Вооружившись вазоном или кадкой с растением, можно организовать зеленый уголок в самых неожиданных местах. Например, украсить территорию около гаража, сарая и прочих хозяйственных построек. Клумбу можно разместить даже на территории, которая выложена плиткой, главное – подключить фантазию и умелые руки.
Для создания еще одного варианта оригинальной клумбы вам понадобится старая шина. Покрасьте ее в яркий цвет, привяжите к ней веревку и прикрепите к дереву либо забору. Дальше дело остается за малым – украсить «клумбу» цветами.
Идея 4: Радужная плитка
Тротуарную плитку можно покрасить яркой краской. / Фото: stroikairemont.com
Если ваш дачный экстерьер отличается серостью и унылостью, то самое время взять в руки краски и идти рисовать! Можете разукрасить акриловыми красками плитку около дома или камни в саду. Таким образом, не только ваш двор, но и ваша жизнь станет намного ярче и привлекательнее. К тому же, такой прием обязательно оценят дети.
Идея 5: Самодельные качели
Качели можно сделать из старых стульев. / Фото: dekormyhome.ru
Если дома есть несколько поломанных стульев, не стоит их выбрасывать на свалку. Лучше смастерите из них качели. Для этого не нужно никаких особых умений и навыков – знаний, приобретенных на уроках труда, будет вполне достаточно. Просто спилите ножки, просверлите в сиденье 4 дырки и протяните сквозь полученные отверстия прочную веревку. В конце вам нужно будет лишь разместить оригинальные качели на дереве. Кстати, вместо сломанного стула можно взять старый скейтборд – эффект будет таким же замечательным.
Идея 6: Стоянка для велосипеда
Дерево, поваленное во время грозы, можно использовать как стоянку для велосипеда. / Фото: dom-and-sad.ru
Во время сильного ветра или урагана нередко ломаются деревья. Если подобный несчастный случай произошел на вашем дачном участке, не спешите расстраиваться и звонить в специальные службы. Лучше используйте поваленное дерево в качестве стоянки для велосипеда. Удалите ненужные ветки, пропилите в бревне выемку для переднего колеса (или несколько, если у каждого члена семьи есть свой «железный конь»), и ставьте там велосипед.
Совет: Самое главное в данной ситуации, чтобы дерево не располагалось на дороге. Если оно упало как раз перед домом, для начала уберите его на участок, где бревно не будет никому мешать, а потом уже приступайте к сооружению стоянки.
Идея 7: Подсвечники из банок
Красивые подсвечники получаются из обычных стеклянных банок. / Фото: redsol.ru
Если в кладовой нашлось несколько лишних стеклянных банок, не обязательно бежать на огород за помидорами, чтобы заниматься консервацией. Найденные емкости вполне можно использовать и другим, более оригинальным способом. Например, сделать из них необычные подсвечники, поставив внутрь готовую свечку, или залив туда воск. Готовые изделия можно будет повесить на забор или крышу дома, чтобы в ночное время суток они создавали уютную и романтичную атмосферу. Кстати, по информации Novate.ru, соорудить стильные подсвечники можно не только из банок, но также из старых цветочных горшков.
Идея 8: Подсветка сада
Банки, покрашенные светящейся краской, станут достойным украшением и способом освещения сада. / Фото: build-experts.ru
Дачному участку очень часто не хватает качественной подсветки. В результате, выйдя ночью из дома, можно споткнуться, упасть либо заблудиться. Чтобы избежать таких неприятных последствий, а заодно и украсить свой двор, организуйте эффектную подсветку. Для достижения этой цели можно протянуть световой шнур вдоль участка или покрасить цветочные горшки краской, светящейся в темноте. Если выберете второй вариант, старайтесь располагать горшки на возвышениях, чтобы не спотыкаться о них.
Идея 9: Рама для полоскания ног
Положите в старую картинную раму гладкие камни и мойте там ноги. / Фото: domoholic.ru
В доме всегда будут царить чистота и порядок, только в том случае, если все члены семьи помоют ноги после прогулок босиком на огороде или дачном участке. Для этой цели отлично подойдет старая картинная рама. Поставьте ее на крыльце или перед входом в дом, наполните ее плоскими камнями, протяните шланг и наслаждайтесь удобным местом для полоскания ног. Еще один плюс такого изобретения в том, что благодаря ему даже маленькие дети смогут мыть ножки самостоятельно.
Идея 10: Хранение шланга
Шланг можно хранить в большом красивом вазоне. / Фото: kvartblog.ru
Вспомните, как часто вы спотыкались о шланг, который растянулся вдоль всего дачного участка. И хорошо, если встреча с ним не заканчивалась падением. Чтобы обезопасить себя, а заодно и избавить участок от ненужного «элемента декора», продумайте систему хранения шланга. Предлагаем вам следующий вариант: возьмите большую емкость, например, бочку или медное кашпо, проделайте в ней дырку, которая по размеру будет соответствовать толщине шланга, и положите его туда. Это решение не только удобное и безопасное, но также практичное – теперь ничего не будет раздражать глаз.
Идея 11: Большой ксилофон
Отличный ксилофон получится из заборных досок. / Фото: asiaphoto.com
Любой ребенок будет в восторге, если ему подарят большой ксилофон. Самое приятное в этой идее то, что вам не придется тратиться на подарок. Сделать музыкальный инструмент в подарок юному дарованию можно из обычных заборных досок. Чтобы он выглядел более красиво и презентабельно, покрасьте его в яркие цвета.
Идея 12: Стол из пня
Из пней можно сделать обеденную зону: стол и несколько табуретов. / Фото: krrot.net
Если на дачном участке есть пень, а выкорчевывать его совсем не хочется, то сделайте из него небольшой «журнальный столик», который можно будет использовать для чаепитий на природе. Для этого накройте невзрачный пенек столешницей из стекла либо дерева.
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