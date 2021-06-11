12 украшений дачного участка на радость хозяевам и на зависть соседям

Идея 1: Новый горшок из старой вещи

Цветочный горшок можно сделать из чайника. / Фото: vdomax.ru

Идея 2: Практичные грабли

/ Фото: gardenhouz.com Грабли станут отличной системой хранения для садового инвентаря./ Фото: gardenhouz.com

Идея 3: Оригинальные клумбы

Клумбы украсят бытовые пристройки, например, сарай. / Фото: pinterest.ru

Идея 4: Радужная плитка

Тротуарную плитку можно покрасить яркой краской. / Фото: stroikairemont.com

Идея 5: Самодельные качели

Качели можно сделать из старых стульев. / Фото: dekormyhome.ru

Идея 6: Стоянка для велосипеда

Дерево, поваленное во время грозы, можно использовать как стоянку для велосипеда. / Фото: dom-and-sad.ru

Идея 7: Подсвечники из банок

Красивые подсвечники получаются из обычных стеклянных банок. / Фото: redsol.ru

Идея 8: Подсветка сада

Банки, покрашенные светящейся краской, станут достойным украшением и способом освещения сада. / Фото: build-experts.ru

Идея 9: Рама для полоскания ног

Положите в старую картинную раму гладкие камни и мойте там ноги. / Фото: domoholic.ru

Идея 10: Хранение шланга

Шланг можно хранить в большом красивом вазоне. / Фото: kvartblog.ru

Идея 11: Большой ксилофон

Отличный ксилофон получится из заборных досок. / Фото: asiaphoto.com

Идея 12: Стол из пня

Из пней можно сделать обеденную зону: стол и несколько табуретов. / Фото: krrot.net