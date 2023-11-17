Почему бутерброд падает маслом вниз и еще 7 вопросов, которые все стеснялись задать

В детстве человеку интересно буквально все, что его окружает. Однако, далеко не на все вопросы о мире вокруг получается получить за это время. Некоторые из «почему» и «как» остаются без ответа. Возможно, настало время наверстать упущенное и еще раз поискать ответ на некоторые наивные, но очень интересные вопросы.
1. Почему небо синего цвета?
Всему виной наша атмосфера. |Фото: fonwall.ru.
Небо выглядит синим по причине того, что только красные волны проходят через атмосферу, в то время, как синие, зеленые и фиолетовые по большей части взаимодействуют с атмосферой планеты и рассеиваются в ее верхних слоях. От этого же зависит и цвет видимого солнца. Если бы у земли был другой состав атмосферы, то и небо было бы другого цвета (и солнце).
2. Почему бутерброд всегда падает маслом вниз?
Какое разочарование. |Фото: vk.com.
Виной всему то, что масло тяжелее хлеба. Поэтому во время падения объект со смещенным центром тяжести всегда будет переворачиваться тяжелой стороной к земле. Работает это не только с маслом, но и с любыми другими «смешанными» объектами. Кроме того на бутерброд влияет неустойчивость воздушных потоков. В идеальной среде без воздуха бутерброд бы падал маслом вверх.
3. Почему металл холодный, а пластик теплый?
Все совсем не так. |Фото: 1mostostroy.ru.
Вещества не бывают теплыми или холодными, они просто по-разному проводят тепловую энергию. Например, металл хорошо проводит тепло, поэтому касаясь его рукой, энергия улетучивается очень быстро. От этого кажется, что металл холоднее руки. Пластик хуже проводит тепло, при соприкосновении с ним энергия почти не уходит, а потому он и кажется теплым.
4. Почему у снежинки шесть граней?
Дело в молекулярной структуре воды. |Фото: gallery.world.
Причиной тому молекулярная структура воды. Атом кислорода и два атома углерода образуют (фактически) угол в 120 градусов. Между собой молекулы воды взаимодействуют только своим кончиком (водородом). Самая простая геометрическая фигура, которая может образоваться при такой архитектуре – это шестиугольник.
5. Почему нет «длинного замыкания»?
Есть, но в нем нет нужды. |Фото: kurs.if.ua.
Все дело в том, что термин «короткое замыкание» - это устоявшееся обозначение для формулировки «электрический ток идёт по пути с наименьшим сопротивлением». Термин «длинное замыкание» был бы абсолютно бессмысленным, так как обозначал бы нормально работающую электрическую установку.
6. Почему лед скользкий?
Ученые все еще спорят. |Фото: liza.ua.
На самом деле физики все еще с точностью не могут сказать, почему лед скользкий. Скорее всего, это происходит по причине того, что молекулы поверхностного слоя льда намного хуже связаны друг с другом, чем молекулы нижнего слоя. Также причиной скольжения может быть оказываемое давление.
7. Почему птиц не бьет током, когда они сидят на проводах?
Потому, что нет разницы потенциалов. |Фото: web-dorogi.ru.
Из-за отсутствия разницы потенциалов. Пока птица касается только одного провода, ей ничего не угрожает. Однако, если она заденет (например) крылом соседний провод, то ее почти гарантированно убьет электрическим ударом.
Примечание: трогать провода все равно не стоит! Вы не воробей и (вероятнее всего) не электрик.
8. Почему иногда Луна видна днем?
Луна видна всегда, когда она на солнечной стороне. ¦Фото: earth-chronicles.ru.
Это происходит каждый раз, когда спутник Земли находится на одной стороне вместе с Солнцем. Все остальное время Луна недоступна для наблюдения с планеты.
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