9 знаковых советских фотокамер, которые любила вся страна

Первый советский серийный фотоаппарат был сделан в 1929 году. Первая отечественная фототехника производилась силами промыслово-кооперативного товарищества и артелей. Всего же за годы советской власти появилось более сотни моделей разнообразных фотоаппаратов от самых простых и малоформатных до профессиональных и специализированных, созданных для нужд советской науки, разведки и вооруженных сил.
1. АРФО-4
Первый советский фотоаппарат. /Фото: auction.ru.
Первый серийный советский фотоаппарат пластинчатого типа появился в 1929 году и выпускался вплоть до 1938. Производился преимущественно силами артели «Фото-Труд». Камера обладала шириной кадра 6.5х9 см. Увы, на сегодняшний день не сохранилось ни одной «четверки», а потому на всех имеющихся снимках, как правило, демонстрируется модель-двойка, так и не пошедшая в серию. Оба фотоаппарата были похожи, хотя и имели некоторые отличия.
2. Фотокор №1
Главная камера войны. /Фото: blogspot.com.
Первый по-настоящему массовый фотоаппарат Советского Союза. Выпускался с 1930 по 1941 год на ГОМЗ. За все время было выпущено не менее 1 млн таких камер. Фотоаппарат имел размер кадра в 9х12 см, ручную экспозицию и фокусировку, как, впрочем, и абсолютное большинство камер той эпохи. Камера считалась универсальной и использовалась повсеместно. Достаточно упомянуть о том, что большинство фотографий Великой Отечественной войны с советской стороны сделана именно на Фотокор №1.
3. «Турист»
Отличная была камера. /Фото: ВКонтакте.
Первый советский компактный фотоаппарат, разработанный и выпускавшийся силами все того же Ленинградского ГОМЗ. Производить «Турист» начали в 1934 году, после чего выпускали вплоть до 1940. За это время было сделано около 139-140 тысяч камер. Фотоаппарат имел размер кадра в 6.5х9 см и был относительно компактным для своего времени. В сложенном виде «Турист» имел габариты 134х100х60 мм. Весила камера около 550-570 грамм.
4. «Комсомолец»
Камера для народа. /Фото: fotoussr.ru.
Первый советский послевоенный фотоаппарат. Хотя разработана камера была еще в 1930-е годы, серийный выпуск «Комсомольца» на ГОМЗ начался только в 1946 году. Камера с кадром 6х6 мм производилась до 1951 и была выпущена в количестве более 309 тысяч экземпляров. В дальнейшем конструкция «Комсомольца» послужила основой для создания еще более успешной камеры – «Любитель», появившейся на свет и в 1950 и впускавшийся до 1956 года. Сама же оригинальная камера во многом появилась благодаря немецкому «Voigtlander Brillant».
5. «Москва»
Отличная была камера. /Фото: fotoussr.ru.
История фотоаппаратов «Москва» началась в 1946 году. Первая модель новой среднеформатной камеры не продержалась в производстве и года. Однако, уже Москва-2 производилась вплоть до 1956 года на Красногорском заводе. В качестве прототипа первых камер «Москва» выступил аналогичный немецкий фотоаппарат «Super Ikonta C 531/2». Что же до советской камеры с кадром 6х9 мм, то она за прошедшие годы была выпущена в количестве почти 200 тысяч экземпляров.
6. «Зоркий»
Хорошие были камеры. /Фото: blackcoalminers.com.
История малоформатных и полуформатных фотокамер марки «Зоркий» началась еще в 1948 году. Первая модель продержалась на конвейере Красногорского механического завода на протяжении восьми лет и по факту была вариацией дальномерного фотоаппарата ФЭД, производства одноимённого Харьковского ПМО. Первая камера «Зоркий» уже имела размер кадра в 24х36 мм. Впускаться под этой маркой камеры будут вплоть до начала 1980-х годов, а линейка моделей пополнится по меньшей мере 25 новыми наименованиями.
7. «Зенит»
Одна из первых камер в линейке. /Фото: habartorg.ru.
Популярный малоформатный зеркальный фотоаппарат советского производства, который в свою очередь был разработан на базе упомянутого «Зоркого». Серийной камеры выпускались с 1952 году вплоть до распада Советского Союза. Модельный ряд «Зенитов» пополнился десятками моделей, многие из которых пользовались большим спросом. Наиболее популярными оказались Зенит-3М, Зенит-4, Зенит-Е, Зенит-ЕМ, Зенит-TTL и Зенит-11.
8. «Смена»
Еще одна популярная линейка. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Еще один малоформатный фотоаппарат от ГОМЗ, начавший свою историю в 1953 году. В дальнейшем модельный ряд «Смены» пополнился более чем дюжиной новых наименований. Фотоаппараты этого модельного ряда выпускались вплоть до 1991 года. Помимо первой «Смены», наибольшую популярность в годы советской власти приобрели Смена-8 и 8М.
9. Киев-30
Для любителей путешествовать. /Фото: akcia-antique.ru.
Один из самых интересных фотоаппаратов времен Советского Союза. Появился Киев-30 в 1975 году и выпускался на местном заводе «Арсенал» вплоть до конца 1980-х. Камера имела размер кадра 13х17 мм и стала успешным продолжением семейства других миниатюрных фотоаппаратов таких как «Вега-2» и «Киев-Вега».
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