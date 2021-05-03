С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Лето — прекрасное время года, но порой оно готово «обрадовать» нас мелкими неприятностями вроде треснувших на подошве вьетнамок или торчащих из-под открытой одежды бретелек от бюстгальтера. К счастью, со всем этим можно легко справиться, если знать как.

Мы делимся с вами советами и лайфхаками, которые помогут решить самые распространенные летние проблемы.

1. Треснувшие вьетнамки можно починить с помощью колечка от банки из-под газировки

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Очень часто на вьетнамках появляется трещина на подошве около основания ремешка. Исправить ситуацию можно с помощью колечка, которым закрываются жестяные банки из-под газировки. Конечно, эта конструкция вряд ли продержится до конца лета, но добраться до дома в таких шлепанцах вы вполне сможете.

2. Чтобы цепочка не запуталась в сумке, проденьте ее через соломинку

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

3. Если кроссовки или кеды начали неприятно пахнуть, нанесите на внутреннюю поверхность сухой шампунь

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

В состав сухого шампуня входят абсорбирующие компоненты, которые впитают лишнюю влагу, и за счет этого вы сможете избавить обувь от неприятного запаха.

4. Чтобы шея не потела, смажьте линию роста волос антиперспирантом

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

5. В качестве подставки для телефона можно использовать солнечные очки

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

6. Справиться с пятнами от ягод на руках хорошо помогает лимонный сок

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

За счет содержания большого количества органических кислот лимонный сок хорошо очищает пятна, в том числе от ягод.

Не стоит наносить сок лимона на кожу, если на ней есть царапины: это может спровоцировать раздражение.

7. Вместо брелока используйте винную пробку. Благодаря этому вы не утопите ключи, если уроните их в воду

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

8. Складывайте пляжные принадлежности в мешок для стирки белья

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Сетчатая ткань, из которой обычно шьют мешки для стирки белья, хорошо пропускает даже самые крупные песчинки. Благодаря этому вам не придется отряхивать каждую вещь.

9. Чтобы платье не задиралось, когда вы едете на велосипеде, возьмите монетку и закрепите ее на подоле с помощью резинки для волос

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Широкие юбки во время поездки на велосипеде часто задираются, являя миру ваше нижнее белье. Чтобы этого не происходило, возьмите монету потяжелей (например 5-рублевую) и примотайте ее к подолу тонкой резинкой. Эта конструкция сработает как утяжелитель и не даст юбке подняться выше положенного.

10. Перед тем как выйти из машины, перекрутите руль вниз

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

В жаркую погоду это поможет сохранить холодной ту часть руля, за которую вы держитесь при вождении.

11. Если вы вышли на пробежку, но вам некуда положить ключ от дома, проденьте через него шнурок и закрепите ключ на обуви

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

12. Вместо специальных маленьких бутылочек для косметики можно использовать пакетики на зип-локе

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Просто налейте нужное вам количество косметического средства в пакетик и подпишите его маркером, чтобы не забыть, что там находится. Этот лайфхак можно использовать как для поездок на пляж, так и для более длительных путешествий.

13. Положите в сумку для пикника замороженную губку для посуды

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Замороженная губка поможет дольше сохранять продукты холодными. Кроме того, когда вода растает, она соберется внутри губки. Благодаря этому сумка останется сухой внутри.

14. Чтобы пляжное полотенце не сдувало ветром, положите по краям пакеты, наполненные песком

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

15. Используйте матирующие салфетки, чтобы освежить прическу

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Матирующие салфетки используются для того, чтобы удалить излишки жира и поверхностные загрязнения. Работает это не только для кожи, но и для волос, помогает быстро освежить прическу и избавиться от жирного блеска на волосах.

16. Деньги и мелкие ценные вещи на пляже можно спрятать в старой бутылочке из-под косметики

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

17. Чтобы босоножки не натирали, перед выходом из дома смажьте самые проблемные места антиперспирантом

17 лайфхаков, которые стоит попробовать этим летом

Антиперспирант выступит в качестве защитного барьера между кожей и обувью и поможет избежать мозолей.

А какие хитрости помогают вам пережить летнюю жару и справиться с другими мелкими неприятностями, которые случаются в это время года? Делитесь в комментариях!

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх