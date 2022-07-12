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Сидерат, который поможет сделать землю пушистой

Ваша земля на участке как камень или даже глина? Посейте один простой сидерат, и вы забудете об этой проблеме — проверено миллионами дачников!

Сидерат, который поможет сделать землю пушистой

Сидерат называется «Фацелия». Это уникальное почвопокровное растение, которое вытесняет все сорняки с участка. Посеяв его на одно или половину лета, вы не узнаете свою землю: какой пышной она станет! Помимо этого, периодический посев и перекопка земли с цветущей фацелией насыщает почву, восстанавливает плодородие и нейтрализует кислотность. Попробуйте сначала на небольшом клочке земли, чтобы убедиться в эффективности сидерата, а потом внесите его на весь огород — и не узнаете свою землю!

Сидерат, который поможет сделать землю пушистой

Подробнее о том, как смягчить землю, смотрите в видео ниже:


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