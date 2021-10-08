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«Отдам машину без пробега»: стоит ли брать с рук авто, которые почти не ездили


«Отдам машину без пробега»: стоит ли брать с рук авто, которые почти не ездили

Рынок вторичных автомобилей полон подводных камней. Конечно же, каждый водитель хочет отыскать для себя транспортное средство подешевле и в хорошем состоянии. Прямым показателем состояния является в том числе пробег автомобиля. Вот только некоторые авто, попадая на вторичный рынок, почти ничего не проехали до этого. Нет ли во всем этом какого-либо подвоха.

Есть, над чем подумать. |Фото: 4drivez.ru.

Есть, над чем подумать. |Фото: 4drivez.ru.

 

Пробег у вторичного автомобиля в 20-30 тысяч километров одновременно радует глаз покупателя и заставляет не на шутку сомневаться. Действительно ли стоит брать такую машину? Почему ее владелец пытается сбыть буквально в новом состоянии? Именно такие вопросы терзают сознание ответственного покупателя.

1. Правда и ничего кроме правды


Все не так просто. |Фото: finefinance.ru.

Все не так просто. |Фото: finefinance.ru.

 

На самом деле причины продажи фактически нового автомобиля могут быть абсолютно разными без какого-либо вранья. Более того, никакого подвоха может и не быть. Чаще всего новые автомобили люди продают, столкнувшись с финансовыми сложностями. Например, машина была приобретена в кредит, а потом жизнь повернулась так, что платить по нему нечем. Кроме того, не стоит забывать, что автомобилист мог банально разочароваться в своем выборе, по прошествии некоторое срока. Например, человек понял, что ему все-таки не нравятся кроссоверы или же машины оказалась слишком «прожорливой».

2. Подводные камни


Машина может быть с прошлым. |Фото: o-ribax.ru.

Машина может быть с прошлым. |Фото: o-ribax.ru.

 

К сожалению, не менее популярны и случаи с подводными камнями. Чаще всего машины без пробега – это те, которые уже успели побывать в ДТП. Подобными сделками в большинстве случаев занимаются перекупы. В большинстве случаев они еще и цену пытаются поставить, почти как за новый автомобиль из салона.

Все тоже самое касается каких-то неожиданных критических поломок, с решением которых автомобилист не может справиться в силу финансовых причин, а потому принял решение просто избавиться от машины.

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«Отдам машину без пробега»: стоит ли брать с рук авто, которые почти не ездили

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«Отдам машину без пробега»: стоит ли брать с рук авто, которые почти не ездилиПодписаться на мой Instagram
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