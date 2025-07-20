





1. Вертикальный город Рокамадур

Рокамадур – «цепляющийся» за скалу старинный городок Франции, ставший центром духовной жизни региона и его главной достопримечательностью. | Фото: viensonsarrache.com.

Средневековый город в прямом смысле слова «врос» в живописный склон скалы (Rocamadour, Франция).

Наглядный пример демонстрации народной поговорки: «Дома на реке, церкви на домах, скалы на церквях, замок на скале» (Rocamadour, Франция). | Фото: viensonsarrache.com.

2. История появления необычного города

Отвесная скала и природные пещеры привлекали людей еще со времен палеолита (Rocamadour, Франция).

Икона Пресвятой Праведной Вероники, жены легендарного основателя города. | Фото: francecomfort.com.

Склеп Амадура, где находятся останки нетленных мощей отшельника, ставшего впоследствии святым (Rocamadour, Франция).

3. Рокамадур – католический центр паломничества Франции

Одни из четырех ворот, которые приведут на нижний уровень, где находятся жилые дома (Rocamadour, Франция). | Фото: viensonsarrache.com.

Колоритные средневековые улочки нижнего уровня приведут на главную площадь города (Rocamadour, Франция).

Тот самый «Святой путь», который в старину паломники преодолевали на оголенных коленях (Rocamadour, Франция).

На втором уровне вокруг центральной площади расположено 8 христианских святынь (Rocamadour, Франция).

4. Рокамадур – духовный центр епархии Каора и одна из главных туристических точек Франции

Структура древнего города Рокамадур и его главные туристические маршруты (Франция). | Фото: visit-dordogne-valley.co.uk.

Священный французский городок Рокамадур, спрятанный в живописном ущелье, является духовным центром региона, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: francecomfort.com.

Часовня Нотр-Дам – главная святыня средневекового города, куда устремлялись потоки паломников многие века подряд (Rocamadour, Франция).

Статуя Черной мадонны, вырезанной из орешника – главная христианская реликвия древнего города (Rocamadour, Франция).

Тот самый легендарный меч Дюрандаль, который еще можно увидеть в скале над входом в часовню Нотр-Дам (Rocamadour, Франция). | Фото: visit-dordogne-valley.co.uk.

Базилика Сан-Совер, занесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Rocamadour, Франция).

В Рокамадуре есть свой парк обезьян La Forêt des Singes, где посетители могут вживую пообщаться с берберийскими макаками (Франция).