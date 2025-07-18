Поступки, романтичные на экране, но не в реальной жизни

Когда я был моложе, то мог часами смотреть романтические фильмы и восхищаться моими любимыми актёрами и их поступками, приводящими девушек в восторг. Как я мог совершить ошибку в отношениях, если у меня было столько часов изученного материала? Я тогда был моложе и потому глупее, чем сегодня. Я не имел понятия о реалиях любви, и лишь когда я начал встречаться с девушками, то осознал важность практических моментов
Вы думаете, целоваться под дождём — это романтично? Герои делали это в фильме «Дневник памяти», но когда вы попытаетесь воплотить магию фильма в жизнь, то вероятнее всего, почувствуете лишь досаду.
Поцелуи под дождём
Вы знаете, о чём я думаю прежде всего, попав под дождь? Мокро, неприятно, холодно и хочется домой. Я люблю очень свою девушку, но если она попросит остановиться для пятиминутной драматической речи под дождём с последующим страстным поцелуем, я подумаю, что она сошла с ума. Не сказать, чтобы у ситуации не было никакого романтического потенциала, но шанс стать неприятной у неё много больше. Назовите меня ненормальным, но я не хочу начинать интим с необходимости 10 минут вытираться полотенцем.
Заскочить в ресторан без предварительного заказа
Знаете, какая самая сексуальная вещь на свете? Практичность! А знаете, что фильмы чаще всего игнорируют? Реальность! Часто в романтических фильмах два главных персонажа забредают в модный ресторан, едят отличный ужин, платят и уходят — не успеешь оглянуться. Конечно, видеть их стоящими в очереди было бы не так привлекательно, но я уверен, если бы вы заглянули в ресторан в день Святого Валентина, тогда бы вы тоже осознали значение предварительного заказа. Заходить без резервации не так романтично или легко в реальной жизни.
Встречаться в тренажёрном зале и вместе заниматься спортом
Когда-нибудь видели фильм, где пара встречается в тренажёрном зале?
Делать что угодно, добиваясь встречи
Ллойд Доблер из фильма «Скажи что-нибудь» весьма романтичен, правда? Он не противный, не чокнутый, не одержимый, и не переходит границ. Но знаете, в реальной жизни, если вы встанете под чьим-то окном с кричащим магнитофоном в руках, то вместо хэппи энда можете получить судебный запрет приближаться к человеку. Если кто-то говорит вам «нет», услышьте его. Жизнь — это не забавная игра, в которой надо продемонстрировать свою настойчивость.
Делиться едой в ресторане
Так романтично и весело делиться едой с партнёром. Только если эта еда не спагетти, и вы не окажетесь внезапно весь в соусе. При выборе блюда, которое хотите разделить, убедитесь, что оно легко делится. Когда вы режете бургер пополам и соус обливает всё вокруг – это печальное зрелище.
Комната, полная свечей
Пожалуй, множество установленных в комнате свечей и впрямь подчёркивают романтичность момента. Но в реальности не особо удобно заниматься любовью среди всех этих свечей. Не так уж сексуально — совершать осторожные движения, чтобы ненароком не устроить пожар. Не говоря о том, что установка большого количества свечей займёт немало времени, и вашему партнёру придётся подождать.
Принимать вместе душ или ванну
Не поймите меня неправильно, гигиена — одна из самых сексуальных вещей. Но в жизни совместный душ или ванна могут быть вовсе не так сексуальны. Во-первых, ваша ванна должна быть достаточно велика, чтобы вместить двух человек. Затем вы осознаёте, что вода быстро смывает смазку, делая процесс скорее болезненным, чем сексуальным. Помимо прочего, знаете, что самое не сексуальное? Поскользнуться на куске мыла и упасть в процессе соблазнения! Примите душ, потом займитесь любовью, или поменяйте порядок, но смешивать эти два дела – не слишком хорошая идея.
Неожиданное предложение руки и сердца
Не будет более важного решения в вашей жизни, чем выбор спутника. Не так важно кем вы работаете, вам не захочется идти домой по вечерам, если вы не любите своего супруга. Поэтому не стоит ждать от вашего партнёра мгновенного согласия на внезапное предложение, даже если в фильмах это выглядит так романтично. Я не говорю, что вы должны точно назначить дату заранее, но вам двоим следовало бы обсудить это задолго до того, как вы опуститесь на одно колено.
Не пустить возлюбленного на самолёт
В сериале «Друзья» есть момент, где парень признаётся девушке в любви перед посадкой на рейс, на что она отвечает: «Я не могу всё бросить прямо сейчас, прости». Любой реалист, смотрящий этот эпизод, сочтёт её реакцию нормальной, потому что кто же сообщает о любви прямо перед посадкой в самолёт? У тебя был весь день, вся неделя, но ты ждёшь буквально до последнего момента? Ты не романтик. Ты бесчувственный болван, который не смог выразить свои чувства, пока к твоей голове не «приставили пистолет». Не говоря уже о том, что отмена билета стоит денег.
Хотя я всегда плачу в том месте, где она выходит из самолёта.
Следующее утро
Как вы считаете, прекрасен ли ваш партнёр по утрам, только что проснувшись? Я благословлён, потому что да, я так думаю. Я люблю свою девушку, и для меня она великолепна в любой момент. Однако многие испытывают шок, когда просыпаются утром совсем не с тем, с кем засыпали. Особенно, если привели партнёра из бара и в деле замешан алкоголь. В кино показывают, будто вы можете повернуться с боку на бок и сразу заняться любовью, но знаете, что невозможно переоценить? Чистые зубы!
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