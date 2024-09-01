Ошибки при выращивании овощей, которые могут стоить вам урожая

Как и любое садоводство, выращивание овощей требует опыта. И хотя многие овощные культуры не слишком требовательны, все же растения иногда могут быть очень непредсказуемыми. Поэтому чтобы помочь всем начинающим садоводам, вот 10 наиболее распространенных ошибок, которых следует избегать, чтобы получить богатый урожай овощей.

1. Беспорядочная посадка

2. Выбор неподходящих сортов

3. Неправильный выбор места

4. Неподготовленная к посадке почва

5. Поспешная посадка

6. Чрезмерный или недостаточный полив

7. Сорняки

8. Слишком много саженцев

9. Отсутствие удобрений или неправильное их применение

10. Болезни и вредители

Многие начинают сажать овощи, потому что хотят есть продукты, свободные избытка удобрений и пестицидов. Согласитесь, что всегда приятнее готовить салат из свежих и ароматных томатов, сорванных с собственного куста, чем безвкусных из ближайшего супермаркета. Однако разбивать сад без надлежащей планировки и подготовки — все равно что строить дом без плана!Выращивание большого количества овощей — дело довольно непростое, поэтому трезво оцените свои знания, время, усилия, вложения и место, на котором планируете делать посадки. Так, если начнете разом выращивать малоизвестные вам овощные культуры, то можете пропустить подготовительные шаги, такие как изучение культурных потребностей различных культур, тестирование и улучшение почвы, ранний посев семян, своевременную установку защиты от холода и т. д., что в итоге приведет к плохому или полному отсутствию урожая.Если покупаете семена, ориентируясь на красивую картинку, то совершаете большую ошибку. Даже опытные садоводы нередко попадают под чары красивых упаковок и забывают о самых важных критериях: описании сорта и условий выращивания. И хотя многие производители, вероятно, преувеличивают преимущества своего товара, даже это не так важно, как покупка сорта, неподходящего для вашего климата и условий выращивания. Экзотические декоративные овощи могут вызвать интерес, однако большинство из них не стоят вашего времени и усилий.Что касается цветов, то одни любят свет, а другие предпочитают полутень, однако овощи более требовательны, поэтому оставьте для них самые лучшие участки в вашем саду.Большинству плодовых культур требуется как минимум 6-8 часов солнечного света. Корнеплоды чуть менее требовательны, им достаточно 4-6 часов на открытом солнце, а оставшийся период они могут проводить в полутени. Поэтому если ваш сад большую часть дня находится в тени, лучше всего ограничиться преимущественным выращиванием листовых овощей.Также огород должен располагаться как можно дальше от деревьев. Помимо тени, которую они отбрасывают, их сильные корни будут оттягивать их почвы большую часть влаги и питательных веществ. Гниющие листья также могут сделать почву слишком кислой.Если почва в вашем саду тяжелая, что препятствует развитию корней, обязательно добавляйте в нее много компота или перегноя.И учтите, что овощи плохо растут в ветреных местах, поэтому некоторым высокорослым видам может потребоваться опора или даже защита.Хотя может показаться излишним тратиться на специальные субстраты и удобрения, уход за почвой — это самое главное. Качественная почва обеспечит высокие урожаи, а то, что вы весной вложили в семена и саженцы, окупится уже осенью. Конечно, у вас есть два варианта: либо довольствоваться купленными удобрениями, либо обратиться к местному фермеру за небольшим количеством коровьего или конского навоза (навоз лучше всего вносить в почву в конце сезона). Для этой же цели можно использовать опавшие листья или мелко скошенную траву.Кстати, большинство овощей плохо переносят чрезвычайно кислые или щелочные, а также бедные почвы. Поэтому перед осадкой всегда полезно проверить и изменить pH почвы и содержание минералов. Так, песчаные почвы не содержат достаточного количества питательных веществ, а глинистые склонны к уплотнению и не обеспечивают хорошего корневого оттока и дренажа. И то, и другое можно в значительной степени нормализовать, добавив много органических веществ.Новичкам обычно не терпится начать садоводческий сезон, чтобы быстрее увидеть результаты своих трудов. Однако опытные садоводы всегда внимательно следят за календарем, прогнозом погоды и учитывают особенности разных видов растений. Посадить все и разом может быть заманчиво, но, к сожалению, это невозможно. Маленькие семена растут быстро и при недостатке света вытягиваются и не развивают листву. А теплолюбивые овощи, такие как помидоры и перцы, могут погибнуть, если высадить их в открытый грунт до того, как станет достаточно тепло. Некоторые овощи, такие как салат, желательно выращивать рассадным способом, так как если станет слишком жарко, нежные всходы станут горькими или погибнут.Овощам необходимо большое количество воды, которая участвует в транспортировке питательных веществ и фотосинтезе. Однако недостаточный или чрезмерный полив ослабляет растения, что не только повлияет на урожай, но и сделает растения уязвимыми для болезней. Разным культурам требуется разное количество воды, поэтому этот момент следует учитывать при планировке грядок.Избыток воды также может стать причиной развития корневой гнили и грибковых заболеваний (особенно если почва плохо дренирована), а из плодородной вымыть питательные вещества. Поэтому всегда лучше поливать много, но с более длительными интервалами, чем часто и неглубоко. Этот метод способствует образованию сильных корней и закаливанию растений.Уход за грядками очень важен, поэтому помимо регулярного полива не следует откладывать своевременную прополку, внесение удобрений и рыхление почвы. Плодовые растения не любят конкуренции и борьбы за воду и питательные вещества, а потому часто проигрывают сорнякам. Однако держитесь подальше от гербицидов. Основное преимущество выращивания собственных овощей заключается в том, что вы получите продукты, не содержащие токсинов. В качестве профилактики и снижения роста сорных растений может помочь мульчирование и полив под корень.Естественным желанием является попытка посадить как можно больше овощей, чтобы получить хороший урожай. Однако каждой культуре нужно свое пространство и свое место под солнцем. Если же посадите растения слишком близко друг к другу, то снизите их урожайность и в то же время увеличите риск появления различных болезней и распространение вредителей. Посадка близко друг к другу в конечном итоге приведет к тесноте, а это может быть даже хуже, чем наличие сорняков, поскольку все растения конкурируют за одни и те же питательные вещества. Поэтому соблюдайте расстояние между посадками таким образом, чтобы листья не касались друг друга.Многие начинающие садоводы считают, что растениям достаточно питания из почвы и они не нуждаются в подкормке. Однако если логически подумать, то при сборе урожая мы удаляем из земли определенное количество питательных веществ вместе с плодами. Естественно, что это количество питательных веществ должно быть возвращено путем внесения органических и минеральных удобрений.Органические удобрения (навоз, компост и т. д.) содержат относительно мало питательных веществ (от десятых до сотых процентов), но они важны для долгосрочного поддержания плодородия почвы (структура почвы, водный режим, способность связывать питательные вещества).Минеральные удобрения (неправильно называемые искусственными или химическими) в основном используются для пополнения питательных веществ, которые теряются во время сбора урожая или отсутствуют в почве или субстрате.Опытные садоводы могут определить недостаток того или иного элемента по определенным признакам и использовать специальные удобрения для их устранения. Например, такой признак, как тонкий стебель и пожелтевшие листья чаще всего связан с дефицитом азота, а пожелтение между жилками листьев — с дефицитом железа. Когда у растения появляются очень темные новые листья, это может указывать на дефицит фосфора, а гниль кроны у томатов — признак дефицита кальция. Однако все эти признаки условны, поскольку недостаток некоторых питательных веществ и болезни могут вызывать похожие симптомы.Но и слишком большое количество удобрений может вызвать проблемы. Например, богатые азотом почвы способствуют чрезмерному росту листовой массы, но при этом бедному урожаю. Большое количество некоторых минералов в почве влияет на усвоение других. Так, слишком много калия может препятствовать всасыванию магния, который необходим для образования хлорофилла.Новичкам лучше всего использовать много компоста и такие органические удобрения, как костная и рыбная мука, которые обеспечивают почти все питательные вещества, необходимые для роста растений, помогают сбалансировать pH и способствуют росту полезных почвенных микробов.Не всякая проблема в огороде требует решительных действий, но нельзя совсем уж пускать рост своих растений на самотек. Если вы заметили пожелтевшие листья или пятна на них, внимательно осмотрите их, чтобы выяснить причину проблемы. Многие насекомые любят откладывать яйца на нижней стороне листьев и их своевременное обнаружение поможет избежать использования пестицидов.Тля, мучнистый червец и другие питающиеся соком растений вредители подавляют рост растений и даже могут погубить их. Поэтому поддерживайте контроль над их популяцией с помощью мер органического контроля, избавляйтесь от слизней и гусениц до того, как они начнут размножаться.Конечно, не стоит усердствовать, ведь ваша цель — не выгнать из сада всех насекомых, а защитить свои растения от вредных. К тому же есть несколько видов полезных насекомых (например, опылители или божьи коровки, которые являются естественными врагами тли), которые при применении химических средств также погибнут.