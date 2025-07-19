«Крокодиловая броня» и гусарские крылья: 8 странных элементов солдатского обмундирования

1. Шлем из рыбы-ежа

Доспех, опасный даже при производстве. /Фото: travelask.ru

Необычный, но эффективный доспех. /Фото: wentiska.livejournal.com

2. Броня из кожи ската

Скаты отлично подошли для создания брони. /Фото: trinixy.ru

Из скатов, оказывается, ещё и кинжалы делали. /Фото: trinixy.ru

3. Доспех из кожи крокодила

Нестандартный вариант древнеримского обмундирования. /Фото: pikabu.ru

Крокодиловый доспех, вид сзади. /Фото: pikabu.ru

4. Железная юбка для рыцаря

Юбка - это не только красиво, но и функционально. /Фото: maximonline.ru

Как ни странно, она действительно защищала. /Фото: metalspace.ru

5. Бумажные доспехи

Китайцы придумали странные, но крепкие доспехи. /Фото: udachnyj-enot.com.ua

Простые в изготовлении, эффективные в бою. /Фото: pulse.mail.ru

6. Меч из черепа рыбы-пилы

Меч из удивительного материала поразительных размеров. /Фото: wentiska.livejournal.com

Меч из рыбьей кости. /Фото: wentiska.livejournal.com

7. Рогатый шлем Генриха VIII

Впечатляющий шлем британского монарха. /Фото: maximonline.ru

Шлем поразительно детализован. /Фото: wentiska.livejournal.com

8. Крылья польских гусар

Пожалуй, самый странный элемент польского доспеха. /Фото: wentiska.livejournal.com

Современная реконструкция внешнего вида польских гусар. /Фото: militaryarms.ru