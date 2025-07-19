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«Крокодиловая броня» и гусарские крылья: 8 странных элементов солдатского обмундирования



Во все времена человек, который шёл на войну, стремился как можно лучше защитить себя. Но развитие технологий далеко не всегда позволяло создать по-настоящему удачную экипировку из того же железа. Поэтому искали варианты для защиты воинов, создавая их буквально из подручных материалов. Правда, иногда в результате получались не просто нестандартные, но и откровенно пугающие концепты.
Вашему вниманию «восьмёрка» странных, но реально существовавших элементов солдатского обмундирования.

1. Шлем из рыбы-ежа


Доспех, опасный даже при производстве. /Фото: travelask.ru

Доспех, опасный даже при производстве. /Фото: travelask.ru

 

Увидеть этот удивительный доспех можно было у членов воинственного племени, живущего в островном государстве Кирибати в тихооокеанском регионе. Собственно, он является ярким доказательством, что они умели выжать из природных ресурсов максимум пользы. Вот только важно понимать, что шлем из рыбы-ежа был не только опасен для противника, защищая хозяина, но и сам владелец может запросто от него пострадать при неправильной эксплуатации.
Необычный, но эффективный доспех. /Фото: wentiska.livejournal.com

Необычный, но эффективный доспех. /Фото: wentiska.livejournal.com

 

Фактически и сам процесс изготовления такого шлема неминуемо сопрягалось с огромной опасностью, ведь кожа и внутренние органы этой рыбы-ежа буквально пропитаны ядом, а он, в свою очередь, более чем в тысячу раз сильнее цианида. Впрочем, и защищал он достойно, поэтому островные оружейники ловили раздувшуюся рыбу-ежа, которые в момент опасности наполняют себя водой и раздуваются до большого шара, после чего закапывали в песке. В результате неделю спустя оставался один остов, который дополнительно усиливался добавлением в шлем скорлупы коксового ореха.
И каким бы странным он не выглядел сейчас, по тем временам он прекрасно защищал от удара меча из акульих зубов, который являлся основным оружием тихоокеанских племен.

2. Броня из кожи ската


Скаты отлично подошли для создания брони. /Фото: trinixy.ru

Скаты отлично подошли для создания брони. /Фото: trinixy.ru

 

На одном шлеме из рыбы племя кирибати свою изобретательность не остановило, применяя природные ресурсы на максимальный потенциал также для того, чтобы сделать броню из кожи ската. Историки докопались и до технологии его изготовления: шили его из двух лоскутков кожи, которые соединялись между собой нитками в виде человеческого волоса, после чего пришивались к двум палкам. Чтобы затягивать столь эластичную броню как можно более крепко, их также оснащались двойным шнуром из кокосовых волокон. Впрочем, этот доспех был не единственным для защиты туловища: по информации редакции Novate.ru, его надевали не на голое тело, а поверх своеобразной модификации кирасы, выполненной из кокосового волокна.
Из скатов, оказывается, ещё и кинжалы делали. /Фото: trinixy.ru

Из скатов, оказывается, ещё и кинжалы делали. /Фото: trinixy.ru


 

Последнее, к слову также применялось для изготовления плотных накладок на руки и на ноги. Совмещая всё это вместе с шлемом из рыбы ежа, боец тихоокеанского островного государства Кирибати получал полный комплект защитного обмундирования. Более того, из ската они частенько производили не только броню, но и полноценное оружие - оказывается, его хвост отлично подошёл островитянам для создания кинжалов. Правда, этот вариант холодного оружия использовали не во время битв, а прятали в тростниковых крышах своих жилищ на случай, если необходимо прибегнуть к самообороне.

3. Доспех из кожи крокодила


Нестандартный вариант древнеримского обмундирования. /Фото: pikabu.ru

Нестандартный вариант древнеримского обмундирования. /Фото: pikabu.ru

 

Другой весьма любопытный доспех, сделанный из природных материалов - крокодиловой кожи - относится совсем к другому региону. И, что самое поразительное, речь идёт о Римской империи - государстве, которое отлично владело технологией изготовления брони из железа, а тут такое необычное исключение. Нашли эти римские доспехи, выполненные из кожи крокодила, на территории египетского города Манфалут, и были датированы III столетием нашей эры.
Крокодиловый доспех, вид сзади. /Фото: pikabu.ru

Крокодиловый доспех, вид сзади. /Фото: pikabu.ru

 

Когда нетривиальную находку исследователи историки и археологи, они сделали вывод, что древнеримский гарнизон, который находился в этом регионе, отличался установлением тесных связей с местными жителями и их религиозными обычаями. И, судя по всему, эта «крокодиловая броня» могла выполнять разве что парадную функцию и надевалась во время шествий либо сакральных церемоний, ведь на берегах реки Нил активно функционировал культ крокодила, нашедший отображения в находках из многочисленных тамошних пещер.

4. Железная юбка для рыцаря


Юбка - это не только красиво, но и функционально. /Фото: maximonline.ru

Юбка - это не только красиво, но и функционально. /Фото: maximonline.ru

 

У этого нетривиального элемента доспеха есть официальное название - Латная юбка. И хотя она традиционно ассоциируется со сплошными средневековыми латами, в реальности у них куда более долгая история. Так, по данным редакции Novate.ru, их прародителями фактически стали кожаные полосы, которые спускались с кирасы древнегреческих и древнеримских солдат. И всё-таки, максимальную популярность латная юбка получила именно во времена рыцарей.

 
Как ни странно, она действительно защищала. /Фото: metalspace.ru

Как ни странно, она действительно защищала. /Фото: metalspace.ru

 

Как отмечают исследователи, подобного рода конструкция не только соответствовала модным тенденциям тех времён, но также служила надёжной защитой для ног воина, и при этом не препятствовала его маневренности. Кроме того, оружейные и латные мастера эпохи Средних веков частенько пытались отличиться в производстве лат, создав своего рода авторский почерк. Поэтому железные доспехи рыцарей изготовлялись подобными на повседневную одежду — украшались гравировками, изображениями, чеканкой, ремнями и даже лентами.

5. Бумажные доспехи


Китайцы придумали странные, но крепкие доспехи. /Фото: udachnyj-enot.com.ua

Китайцы придумали странные, но крепкие доспехи. /Фото: udachnyj-enot.com.ua

 

Жители Древнего Востока не отставали в создании защитного обмундирования из подручных материалов, однако выбор кажется действительно странный. А всё потому, что они изготовляли свои доспехи из...бумаги. Видимо, поэтому оригинальные, аутентичные экземпляры, произведённые в 9 веке нашей эры, до наших дней не дошли. Впрочем, историки и просто любители военной истории сумели раскопать некоторые элементы технологии их изготовления и повторить.
Простые в изготовлении, эффективные в бою. /Фото: pulse.mail.ru

Простые в изготовлении, эффективные в бою. /Фото: pulse.mail.ru

 

Алгоритм производства бумажных доспехов был довольно прост, да ещё и отличался дешевизной: мастеру необходимо было склеить и сшить около 10-15 листов бумаги, после чего получившиеся пластинки соединялись в броню внахлест. Как выяснили исследователи, такой доспех был способен защитить владельца от вражеской стрелы, а рубящее оружие при ударе по бумажной броне попросту в ней увязало. Были, правда, и недостатки: китайское обмундирование из бумаги было, как ни странно, довольно тяжёлым и громоздким.

6. Меч из черепа рыбы-пилы


Меч из удивительного материала поразительных размеров. /Фото: wentiska.livejournal.com

Меч из удивительного материала поразительных размеров. /Фото: wentiska.livejournal.com

 

Этот удивительный меч был изготовлен в 1698 году, а в качестве материала оружейник использовал рострум — переднюю часть черепа рыбы-пилы. Принадлежал он курфюрсту Баварии Максимилиану II. Справедливости ради, стоит уточнить, что он уникальным не является: по информации редакции Novate.ru, в экспозиции Немецкого исторического музея хранится другой подобный артефакт, правда, обладает меньшими размерами - длина клинка составляет 114,5 сантиметров, а артефакт баварского курфюрста достигает аж 148 сантиметров.
Меч из рыбьей кости. /Фото: wentiska.livejournal.com

Меч из рыбьей кости. /Фото: wentiska.livejournal.com

 

Интерес в этом нетривиальном клинке вызывает и история его создания, а также использования. Так, учитывая тот факт, что на территории Европы рыба-меч не водится, материал для меча доставляли, скорее всего, торговыми путями из государств Индийского океана, вероятно, с помощью Ост- или Вест-Индскую компаний. Кроме того, совершенно очевидно, что назначение меча могло носить исключительно церемониальный характер, так как речь шла не об использовании в бою против воина островной страны с таким же набором оружия, а о битве с рыцарем в мощных металлических доспехах, где он будет совершенно бесполезным.

7. Рогатый шлем Генриха VIII


Впечатляющий шлем британского монарха. /Фото: maximonline.ru

Впечатляющий шлем британского монарха. /Фото: maximonline.ru

 

Этот британский монарх часто отличался эксцентричными поступками и действиями, так что нет ничего удивительного в том, что и шлем его был, мягко говоря, нестандартным. Известно, что его подарили молодому королю Англии Генриху VIII императором Священной Римской империи Максимилианом I в 1514 году, а изготовил его ведущий оружейник тех времён Конрад Зойзенхофер. К слову, вместе с ним был преподнесён в дар также доспех, однако, к сожалению, до сегодняшнего дня он не дошёл. Поразительно, как при этом сохранился сам шлем, ведь после смерти монарха он оказался во владении...его шута Уильяма Сомерса.
Шлем поразительно детализован. /Фото: wentiska.livejournal.com

Шлем поразительно детализован. /Фото: wentiska.livejournal.com

 

Кстати, именно наличие рогов на шлеме породило версию, что он первоначально принадлежал именно шуту, однако подтверждений этому нет. Впрочем, он настолько поразителен, что даже неважно кто им владел: выполненный в виде человеческого лица, он отличается максимальной детализацией: на нём можно разглядеть брови, щетину и даже несколько морщинок, которые будто проступили при сделанной гримасе. Мастер поместил на шлем и очки, а в набор к нему мастер предоставил также сменные маски и способность менять его «выражение лица» — за счёт специальных замков, расположенных по краям пластины. И хотя некоторые исследователи полагают, что все эти фишки сделаны для устрашения противника, в реальности доспех, предназначался для парадных выходов и турниров.

8. Крылья польских гусар


Пожалуй, самый странный элемент польского доспеха. /Фото: wentiska.livejournal.com

Пожалуй, самый странный элемент польского доспеха. /Фото: wentiska.livejournal.com

 

История польских гусар началась в XVI столетия, а прославились они в битвах с татарскими ханствами, османами, шведами и Великим княжеством Московским. Причём эту слава обеспечила им не только одержанные победы, но и их внешний вид, а всё потому, что за их спиной во время боя развевались крылья, которые наводили страх на врага. И этот элемент защитного обмундирования настолько странный, что историки до сих пор гадают откуда он взялся и зачем использовался. В случае первого исследователи нашли объяснения в виде главного противника европейских государств того периода — османов, в армии которых успешно действовали «дели» — храбрые воины, одетые не в доспехи, а в шкуры диких зверей крылья хищных птиц. К слову, эта практика была заимствована не только поляками, но и некоторыми отрядами Сербии и Венгрии — государств, правда, тогда речь шла об украшениями шлемов и щитов перьями. А вот когда в 1500 году сербские отряды перешли под управление польского короля Александра Ягеллончика, именно они стали прообразом для формирования польских рот гусар.
Современная реконструкция внешнего вида польских гусар. /Фото: militaryarms.ru

Современная реконструкция внешнего вида польских гусар. /Фото: militaryarms.ru

 

Первые сообщения об использовании поляками воинов, которые были одеты в шкуры хищников, появляются в середине 16 столетия, тогда же зафиксированы первые упоминания в их обмундировании перьев орла, журавля или страуса в форме тех самых крыльев. Другой любопытный вопрос, волнующий исследователей: как именно такой элемент доспеха мог быть использован на поле битвы? Одной из самых популярных версий является мнение, что всё дело было в звуке, который воспроизводится крыльями гусара на полном скаку - мол, он и пугал лошадей противника. Впрочем, эту гипотезу опровергли с помощью практического эксперимента ещё в мае 1998 года. Произошло это во время съемок фильма «Огнем и мечом»: там снимали несколько дублей атаки гусаров, однако использованные там реплики крыльев не издавали ни звука. Есть и другое предположение относительно функционала крыльев - они могли быть защитой от арканов, которые использовались татарами, однако и оно не выдерживает критики. Поэтому наиболее вероятный эффект применения гусарских крыльев был чисто психологическим.

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