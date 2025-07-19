«Крокодиловая броня» и гусарские крылья: 8 странных элементов солдатского обмундирования

Во все времена человек, который шёл на войну, стремился как можно лучше защитить себя. Но развитие технологий далеко не всегда позволяло создать по-настоящему удачную экипировку из того же железа. Поэтому искали варианты для защиты воинов, создавая их буквально из подручных материалов. Правда, иногда в результате получались не просто нестандартные, но и откровенно пугающие концепты.
1. Шлем из рыбы-ежа
Доспех, опасный даже при производстве. /Фото: travelask.ru
Увидеть этот удивительный доспех можно было у членов воинственного племени, живущего в островном государстве Кирибати в тихооокеанском регионе. Собственно, он является ярким доказательством, что они умели выжать из природных ресурсов максимум пользы. Вот только важно понимать, что шлем из рыбы-ежа был не только опасен для противника, защищая хозяина, но и сам владелец может запросто от него пострадать при неправильной эксплуатации.
Необычный, но эффективный доспех. /Фото: wentiska.livejournal.com
Фактически и сам процесс изготовления такого шлема неминуемо сопрягалось с огромной опасностью, ведь кожа и внутренние органы этой рыбы-ежа буквально пропитаны ядом, а он, в свою очередь, более чем в тысячу раз сильнее цианида. Впрочем, и защищал он достойно, поэтому островные оружейники ловили раздувшуюся рыбу-ежа, которые в момент опасности наполняют себя водой и раздуваются до большого шара, после чего закапывали в песке. В результате неделю спустя оставался один остов, который дополнительно усиливался добавлением в шлем скорлупы коксового ореха.
2. Броня из кожи ската
Скаты отлично подошли для создания брони. /Фото: trinixy.ru
На одном шлеме из рыбы племя кирибати свою изобретательность не остановило, применяя природные ресурсы на максимальный потенциал также для того, чтобы сделать броню из кожи ската. Историки докопались и до технологии его изготовления: шили его из двух лоскутков кожи, которые соединялись между собой нитками в виде человеческого волоса, после чего пришивались к двум палкам. Чтобы затягивать столь эластичную броню как можно более крепко, их также оснащались двойным шнуром из кокосовых волокон. Впрочем, этот доспех был не единственным для защиты туловища: по информации редакции Novate.ru, его надевали не на голое тело, а поверх своеобразной модификации кирасы, выполненной из кокосового волокна.
Из скатов, оказывается, ещё и кинжалы делали. /Фото: trinixy.ru
Последнее, к слову также применялось для изготовления плотных накладок на руки и на ноги. Совмещая всё это вместе с шлемом из рыбы ежа, боец тихоокеанского островного государства Кирибати получал полный комплект защитного обмундирования. Более того, из ската они частенько производили не только броню, но и полноценное оружие - оказывается, его хвост отлично подошёл островитянам для создания кинжалов. Правда, этот вариант холодного оружия использовали не во время битв, а прятали в тростниковых крышах своих жилищ на случай, если необходимо прибегнуть к самообороне.
3. Доспех из кожи крокодила
Нестандартный вариант древнеримского обмундирования. /Фото: pikabu.ru
Другой весьма любопытный доспех, сделанный из природных материалов - крокодиловой кожи - относится совсем к другому региону. И, что самое поразительное, речь идёт о Римской империи - государстве, которое отлично владело технологией изготовления брони из железа, а тут такое необычное исключение. Нашли эти римские доспехи, выполненные из кожи крокодила, на территории египетского города Манфалут, и были датированы III столетием нашей эры.
Крокодиловый доспех, вид сзади. /Фото: pikabu.ru
Когда нетривиальную находку исследователи историки и археологи, они сделали вывод, что древнеримский гарнизон, который находился в этом регионе, отличался установлением тесных связей с местными жителями и их религиозными обычаями. И, судя по всему, эта «крокодиловая броня» могла выполнять разве что парадную функцию и надевалась во время шествий либо сакральных церемоний, ведь на берегах реки Нил активно функционировал культ крокодила, нашедший отображения в находках из многочисленных тамошних пещер.
4. Железная юбка для рыцаря
Юбка - это не только красиво, но и функционально. /Фото: maximonline.ru
У этого нетривиального элемента доспеха есть официальное название - Латная юбка. И хотя она традиционно ассоциируется со сплошными средневековыми латами, в реальности у них куда более долгая история. Так, по данным редакции Novate.ru, их прародителями фактически стали кожаные полосы, которые спускались с кирасы древнегреческих и древнеримских солдат. И всё-таки, максимальную популярность латная юбка получила именно во времена рыцарей.
Как ни странно, она действительно защищала. /Фото: metalspace.ru
Как отмечают исследователи, подобного рода конструкция не только соответствовала модным тенденциям тех времён, но также служила надёжной защитой для ног воина, и при этом не препятствовала его маневренности. Кроме того, оружейные и латные мастера эпохи Средних веков частенько пытались отличиться в производстве лат, создав своего рода авторский почерк. Поэтому железные доспехи рыцарей изготовлялись подобными на повседневную одежду — украшались гравировками, изображениями, чеканкой, ремнями и даже лентами.
5. Бумажные доспехи
Китайцы придумали странные, но крепкие доспехи. /Фото: udachnyj-enot.com.ua
Жители Древнего Востока не отставали в создании защитного обмундирования из подручных материалов, однако выбор кажется действительно странный. А всё потому, что они изготовляли свои доспехи из...бумаги. Видимо, поэтому оригинальные, аутентичные экземпляры, произведённые в 9 веке нашей эры, до наших дней не дошли. Впрочем, историки и просто любители военной истории сумели раскопать некоторые элементы технологии их изготовления и повторить.
Простые в изготовлении, эффективные в бою. /Фото: pulse.mail.ru
Алгоритм производства бумажных доспехов был довольно прост, да ещё и отличался дешевизной: мастеру необходимо было склеить и сшить около 10-15 листов бумаги, после чего получившиеся пластинки соединялись в броню внахлест. Как выяснили исследователи, такой доспех был способен защитить владельца от вражеской стрелы, а рубящее оружие при ударе по бумажной броне попросту в ней увязало. Были, правда, и недостатки: китайское обмундирование из бумаги было, как ни странно, довольно тяжёлым и громоздким.
6. Меч из черепа рыбы-пилы
Меч из удивительного материала поразительных размеров. /Фото: wentiska.livejournal.com
Этот удивительный меч был изготовлен в 1698 году, а в качестве материала оружейник использовал рострум — переднюю часть черепа рыбы-пилы. Принадлежал он курфюрсту Баварии Максимилиану II. Справедливости ради, стоит уточнить, что он уникальным не является: по информации редакции Novate.ru, в экспозиции Немецкого исторического музея хранится другой подобный артефакт, правда, обладает меньшими размерами - длина клинка составляет 114,5 сантиметров, а артефакт баварского курфюрста достигает аж 148 сантиметров.
Меч из рыбьей кости. /Фото: wentiska.livejournal.com
Интерес в этом нетривиальном клинке вызывает и история его создания, а также использования. Так, учитывая тот факт, что на территории Европы рыба-меч не водится, материал для меча доставляли, скорее всего, торговыми путями из государств Индийского океана, вероятно, с помощью Ост- или Вест-Индскую компаний. Кроме того, совершенно очевидно, что назначение меча могло носить исключительно церемониальный характер, так как речь шла не об использовании в бою против воина островной страны с таким же набором оружия, а о битве с рыцарем в мощных металлических доспехах, где он будет совершенно бесполезным.
7. Рогатый шлем Генриха VIII
Впечатляющий шлем британского монарха. /Фото: maximonline.ru
Этот британский монарх часто отличался эксцентричными поступками и действиями, так что нет ничего удивительного в том, что и шлем его был, мягко говоря, нестандартным. Известно, что его подарили молодому королю Англии Генриху VIII императором Священной Римской империи Максимилианом I в 1514 году, а изготовил его ведущий оружейник тех времён Конрад Зойзенхофер. К слову, вместе с ним был преподнесён в дар также доспех, однако, к сожалению, до сегодняшнего дня он не дошёл. Поразительно, как при этом сохранился сам шлем, ведь после смерти монарха он оказался во владении...его шута Уильяма Сомерса.
Шлем поразительно детализован. /Фото: wentiska.livejournal.com
Кстати, именно наличие рогов на шлеме породило версию, что он первоначально принадлежал именно шуту, однако подтверждений этому нет. Впрочем, он настолько поразителен, что даже неважно кто им владел: выполненный в виде человеческого лица, он отличается максимальной детализацией: на нём можно разглядеть брови, щетину и даже несколько морщинок, которые будто проступили при сделанной гримасе. Мастер поместил на шлем и очки, а в набор к нему мастер предоставил также сменные маски и способность менять его «выражение лица» — за счёт специальных замков, расположенных по краям пластины. И хотя некоторые исследователи полагают, что все эти фишки сделаны для устрашения противника, в реальности доспех, предназначался для парадных выходов и турниров.
8. Крылья польских гусар
Пожалуй, самый странный элемент польского доспеха. /Фото: wentiska.livejournal.com
История польских гусар началась в XVI столетия, а прославились они в битвах с татарскими ханствами, османами, шведами и Великим княжеством Московским. Причём эту слава обеспечила им не только одержанные победы, но и их внешний вид, а всё потому, что за их спиной во время боя развевались крылья, которые наводили страх на врага. И этот элемент защитного обмундирования настолько странный, что историки до сих пор гадают откуда он взялся и зачем использовался. В случае первого исследователи нашли объяснения в виде главного противника европейских государств того периода — османов, в армии которых успешно действовали «дели» — храбрые воины, одетые не в доспехи, а в шкуры диких зверей крылья хищных птиц. К слову, эта практика была заимствована не только поляками, но и некоторыми отрядами Сербии и Венгрии — государств, правда, тогда речь шла об украшениями шлемов и щитов перьями. А вот когда в 1500 году сербские отряды перешли под управление польского короля Александра Ягеллончика, именно они стали прообразом для формирования польских рот гусар.
Современная реконструкция внешнего вида польских гусар. /Фото: militaryarms.ru
Первые сообщения об использовании поляками воинов, которые были одеты в шкуры хищников, появляются в середине 16 столетия, тогда же зафиксированы первые упоминания в их обмундировании перьев орла, журавля или страуса в форме тех самых крыльев. Другой любопытный вопрос, волнующий исследователей: как именно такой элемент доспеха мог быть использован на поле битвы? Одной из самых популярных версий является мнение, что всё дело было в звуке, который воспроизводится крыльями гусара на полном скаку - мол, он и пугал лошадей противника. Впрочем, эту гипотезу опровергли с помощью практического эксперимента ещё в мае 1998 года. Произошло это во время съемок фильма «Огнем и мечом»: там снимали несколько дублей атаки гусаров, однако использованные там реплики крыльев не издавали ни звука. Есть и другое предположение относительно функционала крыльев - они могли быть защитой от арканов, которые использовались татарами, однако и оно не выдерживает критики. Поэтому наиболее вероятный эффект применения гусарских крыльев был чисто психологическим.
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