6 масштабных сооружений, которые после строительства быстро пошли под снос



Человечество в погоне за грандиозностью и из чувства соперничества нередко приходит к откровенной гигантомании, создавая объекты таких размеров, которые поражают воображение. Однако в реальности далеко не всегда они становятся действительно нужными в практическом смысле слова, поэтому до наших дней многие из них уже не дошли.
Вашему вниманию «шестёрка» масштабных сооружений, которые вскоре после строительства пошли под снос.

1. Первое на планете колесо обозрения


Самое первое и большое колесо в мире. /Фото: bigpicture.ru

Самое первое и большое колесо в мире. /Фото: bigpicture.ru

 

Когда в рамках всемирной выставки в Париже 1889 года Эйфелева башня вызвала настоящий фурор в общества, американская сторона очень хотела составить достойную конференцию самому грандиозному на тот момент сооружению. Поэтому для предстоящей Всемирной Колумбовской выставки в Чикаго решили воплотить в жизнь не менее амбициозный проект. Выбор пал на первое на планете колесо обозрения, разработчиком которого являлся инженер Джордж Феррис-младший.
Строительство колеса. /Фото: bigpicture.ru

Строительство колеса. /Фото: bigpicture.ru


 

По тем временам сооружение действительно было грандиозным: диаметр колеса обозрения составлял 75 метров, на нём было установлено 36 кабинок, размер которых был сопоставим с габаритами целого автобуса, пассажировместимость каждой составляет 60 зрителей. Приводили в движение колесо два паровых двигателя, которые были способны совершить один оборот за 20 минут. Однако не только само сооружение было рекордсменом - основная ось колеса весила 70 тонн и оказалась на то время наибольшей кованой железной деталью в истории.

Кабинки были просто огромными. \Фото: flickr.com

Кабинки были просто огромными. \Фото: flickr.com

 

Вот только путь самого «феррисова колеса» был недолгим: повторить триумф Эйфелевой башни ему не удалось, поэтому оно, по сути, осталось рядовым, хоть и огромным ярмарочным аттракционом, и простояло всего полтора десятилетия: первое в мире колесо обозрения демонтировали в 1904 году.

2. Корабль Great Eastern


Самый большой корабль в мире. /Фото: britannica.com

Самый большой корабль в мире. /Фото: britannica.com


 

Этот корабль, ставший крупнейшим из построенных до начала ХХ столетия, был спроектирован Изамбардом Брюнелем. Собственно, он так и был задуман как самый большой корабль в мире, да к тому же, должен был быть способен обогнуть планету без дозаправки углём. Габариты его и вправду поражали: длина корабля составляла 210,4 метров, ширина - 34,8 метров, высота борта - 17,7 метров, максимальная грузоподъемность — 6 тысяч тонн, пассажировместимость — тысячи человек и 550 членов экипажа.
Огромный корабль с непростой судьбой. /Фото: pbagalleries.com

Огромный корабль с непростой судьбой. /Фото: pbagalleries.com

 

Однако спуск «Грейт Истерн» на воду в 1858 год стал фактически непосильным для первого владельца — компании «Истерн Стим Навигейшн Компани», которая вскоре обанкротилась Новые владельцы эксплуатировали гиганта на трансатлантической линии, однако высокой рентабельности он никогда не показывал. Поэтому шесть лет спустя его продали с аукциона и переоборудовали в кабелеукладчик. Но и после этого судно неоднократно меняло назначение - было и плавучим цирком, базируясь в Ливерпуле, и угольным хранилищем. А к тридцатилетнему юбилею с момента спуска на воду корабль был продан на лом и в 1890 году окончательно разобран.

3. «Царь-танк»


Грандиозная машина, оказавшаяся бесполезной. /Фото: factroom.ru

Грандиозная машина, оказавшаяся бесполезной. /Фото: factroom.ru

 

Одно из самых известных и грандиозных дореволюционных проектов - это «Царь-танк», который спроектировал в 1914 году отечественный инженер Николай Лебеденко. Он предложил императору Николаю II концепт транспортного средства с огромными девятиметровыми колёсами, которое, по задумке автора, способно преодолевать любые препятствия, а также зачищать пространство от деревьев, попросту сметая их на своём пути. Правителю Российской империи настолько понравилась идея «Царь-танка», проекту дали добро на воплощение в жизнь.

 
Царь-танк во время испытаний. /Фото: wikiрedia.org

Царь-танк во время испытаний. /Фото: wikiрedia.org

 

Вот только первые же испытания в 1915 году «Царь-танк» раскрыл все свои конструктивные недостатки: задний каток был слишком малого размера и неправильного перераспределения массы, поэтому застревал мягком грунте. Да и к тому же, столь огромный объект был отличной мишенью для артиллерии. Поэтому комиссия отклонила дальнейшую разработку танка, и он так и остался медленно покрываться ржавчиной прямо на месте испытаний, а уже при советской власти в 1923 году был разобран.

4. «Толстый Густав»


Большое, но ненужное оружие. /Фото: drive2.ru

Большое, но ненужное оружие. /Фото: drive2.ru

 

В Третьем рейхе, к слову, очень любили «страдать» гигантоманией. Поэтому нет ничего удивительного, что по личному заказу Адольфа Гитлера в 1936 году фирма «Крупп» развернула разработку сверхмощного крупнокалиберного орудия, у которого было чёткое предназначение: его планировалось использовать в рамках будущей войны для уничтожения французской оборонной линии Мажино. Сохранились технические требования к проекту: максимальная дальнобойность - 35—45 километров, а боеприпас должен был быть способен пробить броню толщиной до метра и бетонное препятствие до семи метров.

 
Немецкое командование осматривает орудие. /Фото: drive2.ru

Немецкое командование осматривает орудие. /Фото: drive2.ru

 

Работы завершились в 1941 году и их результатом стало 800-миллиметровое орудие «Толстый Густав», которое так прозвали в честь директора фирмы «Крупп» Густава Круппа. Вот только линию Мажино немцы захватили за год до этого, поэтому фактически «Толстый Густав» оказался не нужен. Справедливости ради, его пытались применять и в ряде других военных операций, но в общей сложности оружие выстрелило всего 150 раз - слишком неповоротным и громоздким оно было. В конце войны немцы во время отступления взорвали огромную пушку, чтобы она не досталась противнику.

5. Индийская таможенная линия


Забытая таможенная линия. /Фото: medium.com

Забытая таможенная линия. /Фото: medium.com

 

Индийская таможенная линия была построена английскими колонизаторами - исполнителем стала Ост-Индская компания - ещё в XIX столетии. Её функцией была защита соляных приисков от контрабандистов. Протяжённость линии - 4 тысячи километров, а располагалась она от Гималаев до Бенгальского залива и охранялась четырнадцатью тысячами солдат. Но после того, как Индия обрела независимость в 1947 году, она оказалась попросту ненужной. Более того, о ней совсем забыли, пока её остатки случайно не обнаружили только полвека спустя.

6. Авиазавод в лондонской подземке


Производство под землёй. /Фото: popmeсh.ru

Производство под землёй. /Фото: popmeсh.ru

 

Когда в рамках Первой мировой войны в 1940 году Третий рейх постоянно бомбил Лондон и другие города, это буквально парализовало военную промышленность Великобритании. Оригинальным выходом ситуации стало решение спрятать под землёй производственные линии компании Plessey, которая специализировалась на авиационных комплектующих. К 1942 году подземный конвейер работал на полную мощность — по данным редакции Novate.ru, на площади в 3 тысяч кв.м. трудилось примерно 4 тысячи сотрудниц. А после окончания войны метрополитену вернули его первоначальный функционал.

