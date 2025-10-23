6 масштабных сооружений, которые после строительства быстро пошли под снос

Человечество в погоне за грандиозностью и из чувства соперничества нередко приходит к откровенной гигантомании, создавая объекты таких размеров, которые поражают воображение. Однако в реальности далеко не всегда они становятся действительно нужными в практическом смысле слова, поэтому до наших дней многие из них уже не дошли.
1. Первое на планете колесо обозрения
Самое первое и большое колесо в мире. /Фото: bigpicture.ru
Когда в рамках всемирной выставки в Париже 1889 года Эйфелева башня вызвала настоящий фурор в общества, американская сторона очень хотела составить достойную конференцию самому грандиозному на тот момент сооружению. Поэтому для предстоящей Всемирной Колумбовской выставки в Чикаго решили воплотить в жизнь не менее амбициозный проект. Выбор пал на первое на планете колесо обозрения, разработчиком которого являлся инженер Джордж Феррис-младший.
Строительство колеса. /Фото: bigpicture.ru
По тем временам сооружение действительно было грандиозным: диаметр колеса обозрения составлял 75 метров, на нём было установлено 36 кабинок, размер которых был сопоставим с габаритами целого автобуса, пассажировместимость каждой составляет 60 зрителей. Приводили в движение колесо два паровых двигателя, которые были способны совершить один оборот за 20 минут. Однако не только само сооружение было рекордсменом - основная ось колеса весила 70 тонн и оказалась на то время наибольшей кованой железной деталью в истории.
Кабинки были просто огромными. \Фото: flickr.com
Вот только путь самого «феррисова колеса» был недолгим: повторить триумф Эйфелевой башни ему не удалось, поэтому оно, по сути, осталось рядовым, хоть и огромным ярмарочным аттракционом, и простояло всего полтора десятилетия: первое в мире колесо обозрения демонтировали в 1904 году.
2. Корабль Great Eastern
Самый большой корабль в мире. /Фото: britannica.com
Этот корабль, ставший крупнейшим из построенных до начала ХХ столетия, был спроектирован Изамбардом Брюнелем. Собственно, он так и был задуман как самый большой корабль в мире, да к тому же, должен был быть способен обогнуть планету без дозаправки углём. Габариты его и вправду поражали: длина корабля составляла 210,4 метров, ширина - 34,8 метров, высота борта - 17,7 метров, максимальная грузоподъемность — 6 тысяч тонн, пассажировместимость — тысячи человек и 550 членов экипажа.
Огромный корабль с непростой судьбой. /Фото: pbagalleries.com
Однако спуск «Грейт Истерн» на воду в 1858 год стал фактически непосильным для первого владельца — компании «Истерн Стим Навигейшн Компани», которая вскоре обанкротилась Новые владельцы эксплуатировали гиганта на трансатлантической линии, однако высокой рентабельности он никогда не показывал. Поэтому шесть лет спустя его продали с аукциона и переоборудовали в кабелеукладчик. Но и после этого судно неоднократно меняло назначение - было и плавучим цирком, базируясь в Ливерпуле, и угольным хранилищем. А к тридцатилетнему юбилею с момента спуска на воду корабль был продан на лом и в 1890 году окончательно разобран.
3. «Царь-танк»
Грандиозная машина, оказавшаяся бесполезной. /Фото: factroom.ru
Одно из самых известных и грандиозных дореволюционных проектов - это «Царь-танк», который спроектировал в 1914 году отечественный инженер Николай Лебеденко. Он предложил императору Николаю II концепт транспортного средства с огромными девятиметровыми колёсами, которое, по задумке автора, способно преодолевать любые препятствия, а также зачищать пространство от деревьев, попросту сметая их на своём пути. Правителю Российской империи настолько понравилась идея «Царь-танка», проекту дали добро на воплощение в жизнь.
Царь-танк во время испытаний. /Фото: wikiрedia.org
Вот только первые же испытания в 1915 году «Царь-танк» раскрыл все свои конструктивные недостатки: задний каток был слишком малого размера и неправильного перераспределения массы, поэтому застревал мягком грунте. Да и к тому же, столь огромный объект был отличной мишенью для артиллерии. Поэтому комиссия отклонила дальнейшую разработку танка, и он так и остался медленно покрываться ржавчиной прямо на месте испытаний, а уже при советской власти в 1923 году был разобран.
4. «Толстый Густав»
Большое, но ненужное оружие. /Фото: drive2.ru
В Третьем рейхе, к слову, очень любили «страдать» гигантоманией. Поэтому нет ничего удивительного, что по личному заказу Адольфа Гитлера в 1936 году фирма «Крупп» развернула разработку сверхмощного крупнокалиберного орудия, у которого было чёткое предназначение: его планировалось использовать в рамках будущей войны для уничтожения французской оборонной линии Мажино. Сохранились технические требования к проекту: максимальная дальнобойность - 35—45 километров, а боеприпас должен был быть способен пробить броню толщиной до метра и бетонное препятствие до семи метров.
Немецкое командование осматривает орудие. /Фото: drive2.ru
Работы завершились в 1941 году и их результатом стало 800-миллиметровое орудие «Толстый Густав», которое так прозвали в честь директора фирмы «Крупп» Густава Круппа. Вот только линию Мажино немцы захватили за год до этого, поэтому фактически «Толстый Густав» оказался не нужен. Справедливости ради, его пытались применять и в ряде других военных операций, но в общей сложности оружие выстрелило всего 150 раз - слишком неповоротным и громоздким оно было. В конце войны немцы во время отступления взорвали огромную пушку, чтобы она не досталась противнику.
5. Индийская таможенная линия
Забытая таможенная линия. /Фото: medium.com
Индийская таможенная линия была построена английскими колонизаторами - исполнителем стала Ост-Индская компания - ещё в XIX столетии. Её функцией была защита соляных приисков от контрабандистов. Протяжённость линии - 4 тысячи километров, а располагалась она от Гималаев до Бенгальского залива и охранялась четырнадцатью тысячами солдат. Но после того, как Индия обрела независимость в 1947 году, она оказалась попросту ненужной. Более того, о ней совсем забыли, пока её остатки случайно не обнаружили только полвека спустя.
6. Авиазавод в лондонской подземке
Производство под землёй. /Фото: popmeсh.ru
Когда в рамках Первой мировой войны в 1940 году Третий рейх постоянно бомбил Лондон и другие города, это буквально парализовало военную промышленность Великобритании. Оригинальным выходом ситуации стало решение спрятать под землёй производственные линии компании Plessey, которая специализировалась на авиационных комплектующих. К 1942 году подземный конвейер работал на полную мощность — по данным редакции Novate.ru, на площади в 3 тысяч кв.м. трудилось примерно 4 тысячи сотрудниц. А после окончания войны метрополитену вернули его первоначальный функционал.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии