«Шестнадцать поз»: О сексуальных традициях Ватикана эпохи Возрождения

Фрагмент гравюры из книги «Шестнадцать поз».
Посетителям Папского дворца Ватикана обязательно показывают станцы Рафаэля. Эти четыре комнаты украшены знаменитыми фресками Рафаэля Санти. Туристам они внушают чувства благоговения и возвышенности. Но мало кто знает, что на этих стенах раньше были совсем другие, эротические изображения.
Зал Костантина является самой большой из этих комнат. В настоящее время здесь изображены сцены жизни Константина, первого римского императора, принявшего христианство. Некоторые историки искусства полагают, что ранее украшали стены другие, более непристойные, рисунки.
Портрет Джулио Романо кисти Тициана.
К началу росписи Зала Константина, Рафаэль уже умер. Комнату расписывали его ученики под руководством Джулио Романо. После несвоевременного платежа за работу он затаил обиду на папу Климента VII. И на стенах Зала появились 16 сценок - пары, совокупляющиеся в разных позах. Это не было настолько безумно, как выглядит на первый взгляд. Плотские наслаждения, искусство и католическая церковь в эпоху Ренессанса были переплетены так же тесно, как любовники на картинах Романо.
Ходили слухи, что сам Рафаэль должен был стать кардиналом при папе Льве X, но он рано умер от лихорадки, после чересчур страстной ночи, проведённой со своей любовницей. Согласно записей, дома, находящиеся в собственности церкви или ее должностных лиц, часто занимали молодые женщины без фамилий - скорее всего, любовницы церковных чиновников..
Эротическое искусство на стенах Ватикана не было новинкой. В 1516 году кардинал Баббиена вошёл в историю церкви, наняв самого Рафаэля. Он украсил ванную комнату обнаженными купающимися нимфами и голыми сатирами.
Портрет кардинала Биббиена кисти Рафаэля.
Но если ванная комната была собственностью кардинала, то будущий Зал Константина – публичным местом. Картины Романо были уничтожены. О них, никто бы и не помнил, если бы не Маркантонио Раймонди. Талантливый гравер и печатник скопировал эротические картины Романо. «Шестнадцать Поз» - так назывался печатная брошюра с этими гравюрами, которую стали продавать вокруг Рима.
Вдохновленный откровенностью гравюр, поэт и сатирик Пьетро Аретино решил внести свой собственный вклад. Для каждого изображения он сочинил сонет, описывающий сценку. Его слова и образы Раймонди были объединены в книге, которая приветствовала читателей словами «Приходите посмотреть! Это вы - те, кто любит любить и не знает преград в этом сладком занятии».
У книги было много названий: «Позы Аретино», «Шестнадцать поз», «Любовные позы». Как бы она ни называлась, люди любили ее. С помощью печатного станка Романо, Раймонди и Аретино создали первый печатный порно-блокбастер. Их работа сразу получила широкую известность. Люди по всей Европе выкладывали солидные суммы за скандальную книжечку. Но «Шестнадцать поз» стали не только коммерческим предприятием. Это было одно из тех редких порноизданий, попавших в массовую культуру. Книга даже упоминается в пьесе Шекспира.
Незаконно напечатанные копии оставались популярными на протяжении более 100 лет. Правда, церковь и правительство отслеживали и уничтожали экземпляры книги с таким же энтузиазмом, как люди их покупали.
История не сохранила оригинальных гравюр Раймонди, за исключением нескольких фрагментов в Британском музее, с которых удалены гениталии. Известные в наши дни «Шестнадцать поз» - это более поздняя перерисовка с оригинала.
источник
