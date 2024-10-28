Когда растут цены на крыс, или чем питались моряки парусного флота

Британский кочегар по кличке «Попай». | Фото: davydov-index.livejournal.com.

Иллюстрация «Субботний вечер в море» из книги песен, изданной в Лондоне в 1841 году. | Фото: atlasobscura.com.

Прием пищи на борту крейсера USS Olympia, 1899 г. | Фото: atlasobscura.com.

Португальские галеоны XVI века. | Фото: atlasobscura.com.

Судовой врач дает фрукты больным цингой. | Фото: bolshoyvopros.ru.

Основной продукт диеты моряка – морской бисквит, около 1875 г. | Фото: atlasobscura.com.

Четыре морских офицера поднимают бокалы: иллюстрация в «Королевском сборнике тостов», 1791 год. | Фото: atlasobscura.com.

«Элисса» (Elissa), в порту Галвестон, штат Техас . | Фото: atlasobscura.com.