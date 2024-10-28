Когда растут цены на крыс, или чем питались моряки парусного флота

Британский кочегар по кличке «Попай». | Фото: davydov-index.livejournal.com.
Еще две сотни лет назад в плаваниях к далеким берегам матросы питались в основном червивыми сухарями, просоленным мясом и спиртным. Когда заканчивалось последнее свежее мясо и фрукты, начинались болезни и вырастали цены на пойманных крыс.
Иллюстрация «Субботний вечер в море» из книги песен, изданной в Лондоне в 1841 году. | Фото: atlasobscura.com.
Засолить пищу – самый простой способ сохранить ее на длительное время. Несколько веков назад, до изобретения консервирования и пастеризации, засолка была единственным способом сохранить скоропортящееся мясо для питания моряков и солдат в дальних походах и плаваниях.
Солонину в XVII веке готовили следующим образом: крупные куски говядины варили до кипячения, обильно засыпали солью, а затем паковали в деревянные бочонки. На корабле в плавании бочку вскрывали, а содержимое осматривалось врачом. Если солонина соответствовала его представлениям о качестве, ее вымачивали в пресной воде и готовили на стол.
Прием пищи на борту крейсера USS Olympia, 1899 г. | Фото: atlasobscura.com.
Более богатые участники плавания могли разнообразить свой рацион. На корабль покупались живые свиньи, куры, козы и даже коровы. И время от времени офицеры и мичманы «приговаривали» кого-то из них.
Но в предыдущих столетиях соль была намного хуже. Согласно отчета 1746 года, в одной из французских гаваней, где добывали соль, та «всегда была смешана с мерзкой грязью, которая составляла до 1/7 части». Эта грязь появлялась из мертвой рыбы, морского ила и мусора, и от нее было невозможно избавиться в конечном продукте.
Португальские галеоны XVI века. | Фото: atlasobscura.com.
В художественных романах Патрика О'Брайана и Сесила Скотта Форестера ярко и живописно описан быт британских моряков периода Наполеоновских войн. В частности, отмечается пренебрежительное отношение к рыбе, которую готовили в пищу лишь при крайней нужде. Также, как оказывается, корабельные крысы за месяцы плавания вдали от земли становились ценным ресурсом. Хвостатые вредители отъедались на муке и сухарях, чем заслужили кличку «мельники». Трюмные матросы их нещадно ловили, потрошили и продавали связками по постоянно растущей цене. Ели крыс даже мичманы – джентльмены и будущие офицеры.
Судовой врач дает фрукты больным цингой. | Фото: bolshoyvopros.ru.
В дальних плаваниях свежих овощей и фруктов надолго не хватало, они быстро портились в сырых корабельных трюмах. В сушеных фруктах витаминов было мало, и матросы заболевали цингой. У них ухудшалось самочувствие, шатались и выпадали зубы, а затем наступала смерть. Для борьбы с этой болезнью использовали лимоны, зелень, квашеную капусту и клюкву.
Основной продукт диеты моряка – морской бисквит, около 1875 г. | Фото: atlasobscura.com.
Начиная с XV века на кораблях ели бисквиты. Сделанные из муки, яиц и сахара, они очень долго хранились в полотняных мешочках и не плесневели. Перед поеданием такого «морского сухаря» моряки обычно постукивали им по столу, и тогда из него выпадали личинки. Но можно было есть и с личинками.
Четыре морских офицера поднимают бокалы: иллюстрация в «Королевском сборнике тостов», 1791 год. | Фото: atlasobscura.com.
Для поддержания сил матросам, работавшим и в тропический зной и в арктическую вьюгу, выдавалась ежедневная порция спиртного. Полпинты (280 мл) рома или грога (сильно разбавленный водой ром) помогали от цинги и укрепляли людей, но также и повышали травматизм. В зависимости от местных ресурсов, ром мог заменяться вином и пивом.
«Элисса» (Elissa), в порту Галвестон, штат Техас. | Фото: atlasobscura.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии