Вокруг света, или как выглядят спальные комнаты людей в разных странах мира

Маньятта, Кения: Езекиль, 22-летний воин. Автор: John Thackwray.
Современный южноафриканский фотограф Джон Тэкрей (John Thackwray) очень любит путешествовать по всему миру в поисках ярких впечатлений. Но вот только вместо привычных красочных пейзажей и живописных достопримечательностей он снимает спальные комнаты людей, повстречавшихся на его пути. Таким образом, автор решил не просто показать человеческое мировосприятие культурных ценностей, но и социальное отличие между разными слоями населения.
Лас-Пас, Боливия: Марселло — 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.
Джамбул, Казахстан: Жалай, 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.
Техран, Иран: Элайе, 29-летняя художница. Автор: John Thackwray.
Париж, Франция: Джозеф, 30-летний музыкант. Автор: John Thackwray.
Бейрут, Ливан: Сабрина, 27-летняя воспитательница. Автор: John Thackwray.
Париж, Франция: Дерек, 30-летний режиссёр. Автор: John Thackwray.
Берлин, Германия: Майя, 22-летний студент-архитектор. Автор: John Thackwray.
Джон потратил более шести лет на своё кругосветное путешествие, побывав почти в шестидесяти странах мира и запечатлев больше тысячи человек в их комнатах, он создал колоритную серию фотографий, тем самым, показав не только культурные, но и социальные различия между людьми примерно одного и тоже возраста.
Дали, Китай: Юань, 22-летняя продавщица. Автор: John Thackwray.
Кингстон, Ямайка: Камилла. Автор: John Thackwray.
Каир, Египет: Азза, 19-летняя домохозяйка. Автор: John Thackwray.
Лесото, Южная Африка: Осиа, 18-летний пастух. Автор: John Thackwray.
Катманду, Непал: Пема, 22-летний ученик буддизма. Автор: John Thackwray.
Токио, Япония: Риоко, 25-летняя инженер информационных технологий. Автор: John Thackwray.
Стамбул, Турция: Гюлль. Автор: John Thackwray.
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