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Вокруг света, или как выглядят спальные комнаты людей в разных странах мира


Маньятта, Кения: Езекиль, 22-летний воин. Автор: John Thackwray.

Маньятта, Кения: Езекиль, 22-летний воин. Автор: John Thackwray.

 

Современный южноафриканский фотограф Джон Тэкрей (John Thackwray) очень любит путешествовать по всему миру в поисках ярких впечатлений. Но вот только вместо привычных красочных пейзажей и живописных достопримечательностей он снимает спальные комнаты людей, повстречавшихся на его пути. Таким образом, автор решил не просто показать человеческое мировосприятие культурных ценностей, но и социальное отличие между разными слоями населения.

Лас-Пас, Боливия: Марселло — 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.

Лас-Пас, Боливия: Марселло — 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.

 
Джамбул, Казахстан: Жалай, 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.

Джамбул, Казахстан: Жалай, 18-летний школьник. Автор: John Thackwray.

 
Техран, Иран: Элайе, 29-летняя художница. Автор: John Thackwray.

Техран, Иран: Элайе, 29-летняя художница. Автор: John Thackwray.

 
Париж, Франция: Джозеф, 30-летний музыкант. Автор: John Thackwray.

Париж, Франция: Джозеф, 30-летний музыкант. Автор: John Thackwray.

 
Бейрут, Ливан: Сабрина, 27-летняя воспитательница. Автор: John Thackwray.

Бейрут, Ливан: Сабрина, 27-летняя воспитательница. Автор: John Thackwray.

 
Париж, Франция: Дерек, 30-летний режиссёр. Автор: John Thackwray.

Париж, Франция: Дерек, 30-летний режиссёр. Автор: John Thackwray.

 
Берлин, Германия: Майя, 22-летний студент-архитектор. Автор: John Thackwray.

Берлин, Германия: Майя, 22-летний студент-архитектор. Автор: John Thackwray.

 

Джон потратил более шести лет на своё кругосветное путешествие, побывав почти в шестидесяти странах мира и запечатлев больше тысячи человек в их комнатах, он создал колоритную серию фотографий, тем самым, показав не только культурные, но и социальные различия между людьми примерно одного и тоже возраста. И нужно отдать автору должное, ибо получилось атмосферно и познавательно, ведь, несмотря на социальное расслоение, всех этих людей объединяет одно – искрении эмоции и хорошее настроение.
Дали, Китай: Юань, 22-летняя продавщица. Автор: John Thackwray.

Дали, Китай: Юань, 22-летняя продавщица. Автор: John Thackwray.

 
Кингстон, Ямайка: Камилла. Автор: John Thackwray.

Кингстон, Ямайка: Камилла. Автор: John Thackwray.

 
Каир, Египет: Азза, 19-летняя домохозяйка. Автор: John Thackwray.

Каир, Египет: Азза, 19-летняя домохозяйка. Автор: John Thackwray.

 
Лесото, Южная Африка: Осиа, 18-летний пастух. Автор: John Thackwray.

Лесото, Южная Африка: Осиа, 18-летний пастух. Автор: John Thackwray.

 
Катманду, Непал: Пема, 22-летний ученик буддизма. Автор: John Thackwray.

Катманду, Непал: Пема, 22-летний ученик буддизма. Автор: John Thackwray.

 
Токио, Япония: Риоко, 25-летняя инженер информационных технологий. Автор: John Thackwray.

Токио, Япония: Риоко, 25-летняя инженер информационных технологий. Автор: John Thackwray.

 
Стамбул, Турция: Гюлль. Автор: John Thackwray.

Стамбул, Турция: Гюлль. Автор: John Thackwray.

 

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