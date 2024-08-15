Дом из мешков: практичный, экологичный и недорогой способ строительства жилья

Дом, построенный из мешков с землей.
Популярные на сегодняшний день тенденции заботы об окружающей среде приводят к тому, что одни архитекторы ищут альтернативные материалы для возведения домов, другие обращаются к опыту прошлого, а третьи удачно сочетают современность и традиции. Одна энтузиастка построила для себя экодом из мешков с землей. Получилось быстро, практично и недорого.
Дом, построенный англичанкой Atulya Bingham.
Англичанка Atulya Bingham после многолетних путешествий по миру решила осесть в Турции и построить для себя экологически чистый дом.строительного материала она использовала мешки с землей.
Технология строительства дома из мешков.
Мешки из ткани, не подверженной гниению, заполняются землей и глиносодержащей почвой, затем из них начинают выстраивать стены. Между рядами укладывается колючая проволока, которая скрепляет мешки между собой.
Высокая скорость возведения - очевидное преимущество дома из мешков.
Дом, устойчивый к паводкам.
Одним из ключевых преимуществ Earthbags-домов является их быстрая скорость возведения. К тому же, эти жилища, в отличие от простых саманных зданий, не боятся паводков, они пуленепробиваемые. Единственным недостатком дома из мешков является то, что он не подходит для местности с минусовыми температурами.
Кровля.
В доме у Atulya Bingham установлено все то, что необходимо для комфортного проживания: компостный туалет, водопровод и солнечные батареи. Стоимость строительства дома из мешков составила $ 5000.
Дом из мешков, построенный англичанкой Atulya Bingham.
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