Кирпич, плинфа, цигель: как появился старейший рукотворный строительный материал

1. Когда появился кирпич-сырец

Задолго до нашей эры в Месопотамии использовали глину, песок и сухую траву для изготовления кирпича. | Фото: sauny-kaminy.ru.

Гигантских размеров зиккураты в Месопотамии возводили из кирпича-сырца. | Фото: forum.arimoya.info.

Древние египтяне и греки усовершенствовали технологию изготовления кирпича, который активно использовали при строительстве.

2. Как называли кирпич в разных странах

В это сложно поверить, но Колизей построили из кирпича (в Италии кирпич называют mattone, что означает «брусок из обожженной глины»). | Фото: amigooo.livejournal.com.

А это легендарная плинфа, которую активно использовали древние греки и римляне.

На территории Киевской Руси строительство с использованием плинфы началось лишь в XI веке (фрагмент стены Софийского собора в Киеве и храм Иоанна Предтечи в Керчи, IX век).

В Германии, где промышленность была на высшем уровне, кирпич называется цигель (старинные кирпичные дома в Гамбурге). | Фото: traveltimes.ru

А в Голландии изобрели клинкерный кирпич, ничем не уступающий граниту. | Фото: d-haus.ru.

3. Как делали кирпич

Высушенный на солнце кирпич из глины и соломы называют сырец или саман. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кирпич-сырец имеет низкую водостойкость, отчего срок эксплуатации строений очень короткий.

Кирпич из глины стал основным строительным материалом на землях Месопотамии (цитадель Арг-э Бам IV век до н.э., Иран). | Фото: greelane.com.

Шумерские мастера изобрели печь для обжига извести, глиняных сосудов и кирпичей, чтобы сделать его менее уязвимым (древняя печь, обнаруженная в городище Актобе, Казахстан).

Обожженный кирпич прекрасно сохраняется на протяжении тысячелетий. | Фото: lifestroi.livejournal.com.

Кирпич – идеальный материал для создания арок и сводов. | Фото: pinterest.com.

Великая Китайская стена была построена из кирпича, качество которого поражает современных строителей.

4. Использование кирпича на Руси

Благовещенская церковь в Витебске – одно из первых кирпичных зданий, построенных на Руси. | Фото: santosepulcro.co.il.

Московский Кремль в XV веке построили из красного кирпича, получившего название «Аристотелев кирпич».

Палаты адмиралтейского советника Кикина – первое здание, построенное из кирпича в Санкт-Петербурге (1707 г.). | Фото: petersmonuments.ru.

Меньшиковский дворец (1710-1727 гг.), построенный из кирпича, стал первым архитектурным объектом такого масштаба (сейчас филиал Государственного Эрмитажа). | Фото: ru.wikipedia.org.

Производителей кирпича обязывали ставить клеймо, чтобы можно было определить бракоделов.

5. Кирпич на современном этапе

Знаменитая римская кладка с использованием плинфы в современном исполнении. | Фото: pcentr.by.

Мастера не разучились творить удивительные шедевры из кирпича. | Фото: novostiifakty.mediasole.ru.

Кирпич был и остается самым востребованным и надежным строительным материалом, какую бы форму не имел и, с какого материала не был изготовлен. | Фото: pro-dachnikov.com.