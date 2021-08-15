Со временем любое растение перерастает и стареет. К сожалению, немало хозяев решаются выбросить старые цветы. Однако прежде чем это сделать, посмотрите, как можно не только омолодить, но ещё и размножить, к примеру, герань!



Стволы нужно обрезать на расстоянии 2 см от земли. Самое растение пересадить в новую землю.



А нарезанные стебли нарезать ещё сильнее, на небольшие черенки с несколькими почками.



Посадить все черенки в маленькие горшочки с увлажнённой землёй.



Накрыть пакетами или, например, стеклянной банкой/рюмкой. Оставить на 10 дней, не открывать. Затем в течение 3-4 дней постепенно приоткрывать пакет, чтобы черенок привык к новым условиям. Таким образом, можно размножить и омолодить старую герань!



Подробнее о том, как омолодить и размножить старую герань, смотрите в видео ниже:

