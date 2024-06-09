«Позови меня с собой…»: трагическая судьба автора знаменитого хита, поэтессы Татьяны Снежиной

Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru

Татьяна Снежина в детстве | Фото: snezhina.ru

Автор песен и певица, жизнь которой оборвалась в 23 года | Фото: snezhina.ru

Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru

Певица, которая стала популярной только после смерти | Фото: liveinternet.ru

Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: liveinternet.ru

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев | Фото: snezhina.ru

Автор песен и певица, жизнь которой оборвалась в 23 года | Фото: snezhina.ru и liveinternet.ru

Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru

Автор песни *Позови меня с собой* Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru

Певица, поэтесса, композитор Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru и liveinternet.ru

Певица, которая стала популярной только после смерти | Фото: snezhina.ru

Татьяна Снежина | Фото: snezhina.ru