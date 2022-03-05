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Современный художник «оживляет» образы с ретро фотографий XIX-XX веков


Сюрреалистические картины маслом от Пако Помета.

Сюрреалистические картины маслом от Пако Помета.

Отдав своё предпочтение ретро стилю, работая исключительно с чёрно-белыми тонами и лишь изредка прибегая к сепии и полутонам, современный испанский художник Пако Помет (Paco Pomet) в своих сюрреалистических картинах маслом, «оживляет» старинные образы, некогда запечатлённые на камеру. Герои его творчества «обрастают» причудливыми символами, вплетающимися в мрачновато-таинственные сюжеты, придавая им некую мистичность с элементами стимпанка.

Он называет свой стиль «игрой противоречивых противоположностей», где между человеком и природой то пропасть, то гармония, а между прошлым и настоящим простилается вымысел и реальность. Мужчина и женщина, строя отношения, тут же разрушают их, стирая тонкую грань взаимности. Пако выпускает свои фантазии и порождения сна в современный мир, давая им полную свободу действий. Созданные им творения не выглядят наивными и безобидными. Они только и ждут подходящего момента, чтобы дать волю своим потаённым желаниям, ловко завуалированным в равнодушных взглядах и безразличных лицах. Его творчество – своеобразный калейдоскоп скопления добра, зла, социальной прослойки и многого другого. Пожалуй, именно этим и интересна эта смесь сюрреализма с элементами гипер-и-фотореализма, оставляющая после себя смутные ощущения и какой-то двойственный осадок.
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Озеро. Автор: Paco Pomet.

Озеро. Автор: Paco Pomet.

 
Недетские игры. Автор: Paco Pomet.

Недетские игры. Автор: Paco Pomet.

 
Семейный очаг. Автор: Paco Pomet.

Семейный очаг. Автор: Paco Pomet.

 
Привал. Автор: Paco Pomet.

Привал. Автор: Paco Pomet.

 
Взаимосвязь. Автор: Paco Pomet.

Взаимосвязь. Автор: Paco Pomet.

 
Лесоповал. Автор: Paco Pomet.

Лесоповал. Автор: Paco Pomet.

 
Углубляясь в мирскую суету. Автор: Paco Pomet.

Углубляясь в мирскую суету. Автор: Paco Pomet.

 
Приветсвие. Автор: Paco Pomet.

Приветсвие. Автор: Paco Pomet.

 
Редакция. Автор: Paco Pomet.

Редакция. Автор: Paco Pomet.

 
Банкет. Автор: Paco Pomet.

Банкет. Автор: Paco Pomet.

 
Полевые условия. Автор: Paco Pomet.

Полевые условия. Автор: Paco Pomet.

 
Первым делом самолёты... Автор: Paco Pomet.

Первым делом самолёты... Автор: Paco Pomet.

 
Одиночество. Автор: Paco Pomet.

Одиночество. Автор: Paco Pomet.

 
Подкаблучники. Автор: Paco Pomet.

Подкаблучники. Автор: Paco Pomet.

 
Серп и молот. Автор: Paco Pomet.

Серп и молот. Автор: Paco Pomet.

 
Серийное производство. Автор: Paco Pomet.

Серийное производство. Автор: Paco Pomet.

 
Да будет свет! Автор: Paco Pomet.

Да будет свет! Автор: Paco Pomet.

 
Взрывные эмоции. Автор: Paco Pomet.

Взрывные эмоции. Автор: Paco Pomet.

 

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Современный художник «оживляет» образы с ретро фотографий XIX-XX веков

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Современный художник «оживляет» образы с ретро фотографий XIX-XX вековПодписаться на мой Instagram
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