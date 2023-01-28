Консервируем мандарины

Сложно найти человека, который не любил бы мандарины. Для того чтобы наслаждаться ароматными мандаринами круглый год, их можно очень просто законсервировать.

Мандарины, заготовленные таким образом, получаются даже более вкусными, чем свежие плоды. Самое главное это то, что процесс заготовки невероятно простой!







Для заготовки понадобится:



мандарины — 2 кг;

сахар — 180 г.;

гвоздика (специя)- 2 шт;

корица — 1 палочка.

Очистите мандарины от кожуры и максимально удалите белые прожилки.

Поместите очищенные мандарины в чистую стеклянную банку объемом 0,7 литра и залейте их кипятком.







Накройте заготовки крышками и оставьте на столе на 10-15 минут. Перелейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар, гвоздику и корицу.







Доведите массу до кипения, уберите специи и залейте мандарины ароматным сахарным сиропом.







Плотно закройте крышки, и оставьте заготовки на столе до полного остывания. Консервированные мандарины можно хранить в прохладном месте в течение года.







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