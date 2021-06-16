6 жен известных людей, которые взялись за перо и написали настоящие бестселлеры

Далеко не всех женщин, которые вышли замуж за известных мужчин, удовлетворяет статус жены звезды. Многие из них пытаются реализоваться в разных сферах. Одни создают свои линии одежды, другие открывают рестораны, а третьи берутся за перо. О чём пишут книги бывшие и настоящие жёны звезд, и пользуются ли популярностью их произведения?
Ирина Умнова, жена Фёдора Конюхова
Ирина Умнова и Фёдор Конюхов. / Фото: www.oblgazeta.ru
Ирина Умнова стала не только женой известного путешественника Фёдора Конюхова, но и его первой помощницей во всех начинаниях. Она всегда и во всём поддерживает мужа, поэтому несколько книг самого путешественника написаны в тандеме с супругой.
Ирина Умнова. / Фото: www.ytimg.com
Её первой книгой, изданной ещё в 1998 году, стала «Триста лет и три года жизни», написанная по просьбе мужа в то время, когда он отправился в трудную кругосветку. Позже увидели свет и их совместные произведения, за которые супруги получили литературную премию и вошли в состав Союза писателей.
Ирина Умнова, «Моя жизнь с путешественником». / Фото: www.labirint.ru
«Моя жизнь с путешественником» - это книга Ирины Умновой, в которой систематизированы её личные дневники. В книге, вместившей 22 года жизни, описаны совместные путешествия супругов, а ещё те дни, когда Ирина преданно ждала своего супруга во время его длительных путешествий. Эту книгу вполне можно назвать частью трилогии, первая книга которой «Сердце Господа» посвящена родителям, вторая – поколению автора, а третья «Сад Добродетель» – детям.
Сати Спивакова, жена Владимира Спивакова
Сати и Владимир Спиваковы. / Фото: www.woman.ru
Актриса и ведущая, супруга знаменитого дирижёра, личность интересная и разносторонняя. А потому стремится развиваться в разных направлениях, в том числе и в литературе.
Сати Спивакова, «Не всё». / Фото: www.livemaster.ru
В качестве ведущей нескольких передач на канале «Культура» Сати Спивакова встречалась со многими интересными людьми: музыкантами, актёрами. Политиками, певцами. Пытаясь сохранить бесценные воспоминания о встречах с великими людьми, Сати Спивакова в 2002 году выпустила свою книгу «Не всё», в которой описала не только встречи, но и свои личные впечатления о своих гениальных собеседниках.
Ирина Борисова, бывшая жена Виктора Чайки (Сигала)
Ирина Борисова. / Фото: www.eva.ru
Ирина Борисова прожила в браке с известным эстрадным композитором более 20 лет. Книгу она выпустила под псевдонимом Нора Филиппова и назвала её «Нежена». Вполне естественно, что в книге прослеживаются автобиографические мотивы, так как роман повествует об истории сорокалетней женщины, которая трудно переживает развод со своим супругом-музыкантом.
Нора Филиппова, «Нежена». / Фото: www.gs.more-book.ru
Благодаря тому, что книга увидела свет лишь через 7 лет после фактического развода супругов, она получилась довольно увлекательной, а счастливый финал даёт надежду каждой читательнице, переживающей не самые лёгкие времена. Есть в библиографии автора ещё одна книга «Охотница под созвездием Mamba», являющаяся продолжением «Нежены».
Алёна Стерлигова, жена Германа Стерлигова
Алёна и Герман Стерлиговы с детьми. / Фото: www.udimir.ru
Жена известного российского предпринимателя дала своей книге весьма провокационное название: «Мужем битая... Что мне пришлось пережить с Германом Стерлиговым». Однако сцен избиения или описания жизни несчастной, забитой мужем женщины в книге нет.
Напротив, Алёна Стерлигова пытается раскрыть перед читателями свой рецепт семейного счастья. Впрочем, далеко не каждая современная женщина согласится жить в полнейшем подчинении у мужа и выполнять безоговорочно все его повеления.
Алёна Стерлигова, «Мужем битая... Что мне пришлось пережить с Германом Стерлиговым». / Фото: www.darudar.org
Алёна подробно описывает жизненный уклад своей семьи, рассказывает о воспитании пятерых детей, делится секретами домашних родов и вспоминает о жизни с мужем в то время, когда они ещё обитали в городе и не озаботились созданием своей «Слободы».
Книга, благодаря столь неоднозначному названию, пользуется популярностью, однако далеко не все способны дочитать это произведение до конца.
Жанна Левина-Мартиросян, жена Гарика Мартиросяна
Жанна Левина-Мартиросян и Гарик Мартиросян. / Фото: www.kareliyanews.ru
Супруга знаменитого юмориста выпустила свою книгу «Дневник жены юмориста» осенью 2018 года. Автор не скрывает, что побудил к созданию дневника её никто иной, как собственный психотерапевт. Он дал совет женщине не держать в себе свои переживания, а попробовать завести дневник. Занятие это настолько увлекло Жанну, что она пошла ещё дальше и решила свой дневник опубликовать.
Жанна Левина-Мартиросян, «Дневник жены юмориста». / Фото: www.labirint.ru
В аннотации к изданию Жанна Левина-Мартиросян обещает, что читателю скучно не будет. Напротив, автор обещает каждому заряд позитива и хорошего настроения. При этом все средства от продажи будут направлены через фонд Константина Хабенского на помощь детям с заболеваниями головного мозга.
Наталья Краско (Шевель), бывшая жена Ивана Краско
Наталья и Иван Краско. / Фото: www.woman.ru
Бывшая супруга Ивана Краско Наталья далеко не первый год пишет стихи и даже издаёт свои сборники. Первый под названием «Начало» увидел свет, когда Наталья Шевель ещё была студенткой, второй «Мы просто пока не умеем любить» был издан в 2017 году. В настоящее время девушка готовит к печати свой третий поэтический сборник. По словам автора, она всегда заручалась одобрением своего звёздного супруга прежде, чем сдавать стихи в печать. Однако третий сборник её супруг до выхода в свет не прочтёт.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии