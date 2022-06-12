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«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Сложно найти того, кто хоть раз не видел бы картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», будь то репродукция на стене или иллюстрация в школьном учебнике. Но большинство из нас знает ее по обертке от конфет «Мишка косолапый». Как произошло то, что на картине пейзажиста появились медведи, и признанный шедевр стали ассоциировать с конфетами – далее в обзоре.

«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет


«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Иван Шишкин – русский художник-пейзажист.

Иван Иванович Шишкин считался в высшей степени мастером, когда необходимо было выписать каждый листочек, каждую травинку, но с изображением людей или животных у него дело не спорилось. Именно поэтому на знаменитой картине «Утро в сосновом лесу» медвежье семейство писал другой художник – Константин Савицкий.

«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Утро в сосновом лесу. И. Шишкин, 1889 год.

Картину подписали оба художника, но когда ее отнесли заказчику Павлу Михайловичу Третьякову, тот скипидаром стер фамилию Савицкого, заявив, что заказывал полотно только у одного живописца.

Иван Иванович Шишкин получил за картину 4000 рублей. Одну тысячу он отдал Савицкому. Константин Аполлонович возмутился, что гонорар поделили не пополам, и в сердцах даже заявил, что его медведи занимают центральное место на картине, а лес является только фоном. Эти слова очень обидели Шишкина.

Совместных картин художники больше не писали.

«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Шоколадные конфеты «Мишка косолапый».

Примерно в тот же период, когда полотно «Утро в сосновом лесу» было представлено широкой общественности, на кондитерской фабрике «Товарищества «Эйнемъ» изготовили новый сорт конфет: покрытые шоколадом вафельные пластины с прослойкой миндального пралине. Возникла необходимость создания обертки для конфет, и тут взгляд владельца предприятия Юлиуса Гейтса случайно упал на репродукцию картины Шишкина. Решение было найдено.

«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Обертка от шоколадных конфет «Мишка косолапый» производства фабрики «Красный Октябрь».

После Октябрьской революции конфетную фабрику национализировали и переименовали в «Красный Октябрь», хотя еще несколько лет в скобках дописывали «бывш. «Эйнемъ», настолько популярна была торговая марка. Конфета «Мишка косолапый» стала любимой сладостью советских граждан. Со временем картина Шишкина стала ассоциироваться с оберткой, а ее название упростили до «Трех медведей», хотя на полотне их четыре.

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