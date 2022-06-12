«Утро в сосновом лесу»: путь от картины до обертки для конфет

Сложно найти того, кто хоть раз не видел бы картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», будь то репродукция на стене или иллюстрация в школьном учебнике. Но большинство из нас знает ее по обертке от конфет «Мишка косолапый». Как произошло то, что на картине пейзажиста появились медведи, и признанный шедевр стали ассоциировать с конфетами – далее в обзоре.
Иван Шишкин – русский художник-пейзажист.
Иван Иванович Шишкин считался в высшей степени мастером, когда необходимо было выписать каждый листочек, каждую травинку, но с изображением людей или животных у него дело не спорилось. Именно поэтому на знаменитой картине «Утро в сосновом лесу» медвежье семейство писал другой художник – Константин Савицкий.
Утро в сосновом лесу. И. Шишкин, 1889 год.
Картину подписали оба художника, но когда ее отнесли заказчику Павлу Михайловичу Третьякову, тот скипидаром стер фамилию Савицкого, заявив, что заказывал полотно только у одного живописца.
Иван Иванович Шишкин получил за картину 4000 рублей. Одну тысячу он отдал Савицкому. Константин Аполлонович возмутился, что гонорар поделили не пополам, и в сердцах даже заявил, что его медведи занимают центральное место на картине, а лес является только фоном. Эти слова очень обидели Шишкина.
Шоколадные конфеты «Мишка косолапый».
Примерно в тот же период, когда полотно «Утро в сосновом лесу» было представлено широкой общественности, на кондитерской фабрике «Товарищества «Эйнемъ» изготовили новый сорт конфет: покрытые шоколадом вафельные пластины с прослойкой миндального пралине. Возникла необходимость создания обертки для конфет, и тут взгляд владельца предприятия Юлиуса Гейтса случайно упал на репродукцию картины Шишкина. Решение было найдено.
Обертка от шоколадных конфет «Мишка косолапый» производства фабрики «Красный Октябрь».
После Октябрьской революции конфетную фабрику национализировали и переименовали в «Красный Октябрь», хотя еще несколько лет в скобках дописывали «бывш. «Эйнемъ», настолько популярна была торговая марка. Конфета «Мишка косолапый» стала любимой сладостью советских граждан. Со временем картина Шишкина стала ассоциироваться с оберткой, а ее название упростили до «Трех медведей», хотя на полотне их четыре.
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