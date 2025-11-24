10 самых ужасающих историй о транспортных средствах, ставших призраками

Транспортные средства, ставшие призраками.
Мир полон неразгаданных тайн. Многие имеют разумное объяснение, а некоторые навевают холодящий ужас. Мы собрали 10-ку историй о самых жутких и загадочных транспортных средствах.
Лайнер Tri-Star и его призраки
Фото с места гибели лайнера Tri-Star.
В декабре 1972 в болотах Флориды разбился лайнер Tri-Star, следовавший рейсом 401 Eastern Airlines Flight.
Черная Волга
Черная Волга - советский призрак.
В 60-70-х годах прошлого века в Советском Союзе, была распространена легенда о "Черной Волге". Никто не знал, кто сидит за ее рулем: одни говорили, что это священник, другие — что монах-дьяволопоклонник, а некоторые утверждали, что за рулем авто был сам Сатана. Многие верили, что Черная Волга с белыми дисками и шторками появлялась ниоткуда. Некто из этой машины якобы похищал детей, а каждый, кто подходил к машине умирал через 24 часа.
Поезд Silverpilen
Поезд Silverpilen.
В стокгольмском метро скрывается страшная тайна. Говорят, что на заброшенных станциях можно увидеть проносящийся мимо серебристый призрак поезда Silverpilen ("Серебряная стрела"). Якобы периодически этот поезд появляется на станциях и открывает свои двери. Иногда он совершенно пустой, а иногда заполнен призрачными пассажирами. Поговаривали, что человек, который садился в этот поезд, мог вернуться домой через несколько месяцев или даже лет, а иногда исчезнуть навсегда.
На самом деле Silverpilen являлся реальным поездом - это была экспериментальная модель из восьми вагонов алюминиевого цвета. Проект оказался неудачным и не пошёл в массовое производство. Только иногда он использовался в часы пик. Возможно, он заработал пугающую репутацию и до сих пор ходят слухи, что поезд-призрак преследует работников метро в заброшенных тоннелях.
Автобус-призрак в Лондоне
Автобус-призрак в Лондоне.
В 1934 году в Лондоне случилась жуткая автокатастрофа - автомобилист внезапно резко свернул с дороги Cambridge Gardens и врезался в фонарный столб, а его машина взорвалась. Ходили слухи, что, произошло это потому, что навстречу водителю мчался старинный двухэтажный автобус под номером 7, который затем просто исчез. Впоследствии многие водители также рассказывали, что видели на дороге автобус-призрак, мчащийся по улице без водителя.
Самолёт Pippo
Самолёт Pippo
Во время Второй мировой войны жители Италии боялись таинственного самолета Pippo больше, чем боевых действий. Никто не знал, откуда появился Пиппо, что это был за тип самолета, и кто пилотировал его. Даже на чьей стороне он воевал, осталось загадкой. Пиппо появлялся из ниоткуда и открывал шквальный огонь. Прозвище самолёт получил из-за характерного звука двигателей. Старожилы и сегодня рассказывают, что Пиппо, открывал огонь по домам, если в них горел свет.
Прыгающий автомобиль в Кейптауне
Прыгающий автомобиль в Кейптауне.
Этот случай, произошедший в южноафриканском Кейптауне, остаётся загадкой и сегодня. Ночью во дворе дома ни с того, ни с сего начал завёлся и поехал, подпрыгивая, автомобиль Renault. Машина двигалась рывками и, в конце концов, снесла забор и остановилась. Хозяева подумали, что кто-то попытался украсть автомобиль, но за рулём никого не было. Кроме этого, все калитки на дворе были заперты, машина закрыта, а её окна целым. Даже стояночный тормоз был по-прежнему поднят. Автомобиль двигался сам по себе. Прибывшие полицейские не поверили рассказчикам, пока автомобиль не начал двигаться у них на глазах.
Фантом похоронного поезда Авраама Линкольна
Похоронный поезд Авраама Линкольна.
Возможно, одним из самых известных фантомных транспортных средств в истории является призрак паровоза, который проезжает через 180 городов каждый год в апреле. Это призрак реального похоронного поезда 16-го президента США. Как известно, когда президент Авраам Линкольн умер, чтобы народ смог с ним проститься, гроб с его телом поместили в специальный похоронный поезд, который проехал через полстраны. Сейчас же на безлюдных участках именного того маршрута поезда люди часто видят фантом поезда, который, как говорят, возникает по ночам из-за облака густого, черного тумана.
Проклятый автомобиль Франца Фердинанда
Проклятый автомобиль Франца Фердинанда.
До Первой мировой войны машины компании Graf & Stift были довольно популярными. Именно в автомобиле этой марки застрелили эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом для начала Первой мировой. Эту историю знают все, а вот о том, что произошло с автомобилем, знают не многие.
По легенде, двухместный фаэтон Graf & Stift 1910 года выпуска стал проклятым автомобилем, и всех его владельцев преследовали неудачи. На протяжении последующих 12 лет автомобиль Франца Фердинанда сменил 15 различных владельцев, 13 из которых умерли при различных обстоятельствах, но все они были связаны непосредственно с автомобилем. Последним владельцем автомобиля являлся румын Тибор Хиршфилд, который возвращаясь со свадьбы с четырьмя друзьями, врезался лоб в лоб в автобус. Погибли все пять человек, тем самым доведя количество жертв Graf & Stift до 22.
«Маленький ублюдок» Porsche Spyder
Porsche 550 Spyder.
Популярный актёр 1960-х Джеймс Дин души не чаял в своём Porsche 550 Spyder, который он называл "Маленький ублюдок". Но именно за рулём этого автомобиля многообещающее будущее актёра оборвалось – он погиб в лобовой аварии. После этого автомобиль купила поклонница Дина. Она отреставрировала машину и решила съездить на место смерти своего кумира. По дороге девушка попала в аварию и сломала шею. «Маленького ублюдка» разобрали на запчасти. Но продолжал убивать. Человек, который приобрёл передние колёса, попал в аварию, а при транспортировке кузова грузовик перевернулся, и водитель погиб.
Немецкая подводная лодка U-65
Немецкая подводная лодка U-65.
Подводная лодка U-65 – дна из зловещих во всей военной истории. Неприятности начались еще при постройке: трое рабочих задохнулись от дизельных паров и двое были раздавлены упавшей балкой. Во время этапа тестирования субмарины, один член экипажа спрыгнул за борт, после чего его никогда не видели. При первом погружении подводная лодка затонула и легла на дно из-за повреждения балластного танка. В течение нескольких часов U-65 медленно заполнялась ядовитыми газами, выделяющимися из-за повреждения батареи. Хотя судно было спасено ,выжил только капитан. Когда U-65 приступила к выполнению боевых миссий, при взрыве торпеды на борту погибли восемь членов экипажа и офицер. Вскоре поступили сообщения, что призрак офицера бродит по кораблю. После этого капитану оторвало голову летящей шрапнелью, а в ту же ночь несколько членов экипажа сообщили, что видели призрак мертвого офицера, охраняющего обезглавленное тело капитана.
В результате экипаж U-65 в полном составе попросил о переводе на другое судно. Никто не соглашался служить на подводной лодке, пока на ней не был проведен обряд экзорцизма. Это помогло, но ненадолго — необъяснимые явления продолжились, люди продолжали гибнуть. Через некоторое время на U-65 наткнулся американский корабль, экипаж которого увидел следующее: брошенная экипажем подводная лодка дрейфовала на поверхности и внезапно взорвалась (причем капитан американского корабля говорил, что по подлодке не открывали огонь). Перед тем, как навсегда погрузиться в пучину океана, на палубе U-65 появилась фигура офицера.
©
Свежие комментарии