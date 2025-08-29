7 популярных блюд грузинской кухни, которые придутся по вкусу многим

Колоритная Грузия – страна, в которой можно найти одни из самых вкусных и самобытных блюд. И не удивительно, ведь грузинская кухня входит в топ самых популярных и востребованных, а ещё необычных кухонь мира. Поэтому мы собрали для вас семерку самых популярных рецептов, которыми гордятся сами грузины, и которые можно повторить дома.
1. Хачапури
Хачапури. \ Фото: bing.com.
Мягкие, нежные и воздушные лепешки из теста – первое, что вспоминается при упоминании грузинской кухни. Множество видов хачапури, внутри которых может быть как сыр, так и мясо, позволяет как следует разгуляться на своей кухне.
Ингредиенты:
• Кефир – 505 мл;
• Молоко – 205 мл;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 1 кг;
• Сметана – 25 г;
• Желток – 1 шт;
• Брынза – 1 кг;
• Масло сливочное – 80 г + 100 мл растопленного;
• Масло подсолнечное – 105 мл;
• Дрожжи – 1 уп;
• Сахар, соль.
Настоящие сочные и румяные хачапури. \ Фото: medias.atmag.co.il.
Способ приготовления:
• Молоко нагреть до теплоты;
• Засыпать сахар с дрожжами;
• Влить две столовые ложки растительного масла;
• Сдобрить мукой и отправить на двадцать минут в тепло;
• После залить в смесь кефир;
• Вбить яйцо и половину из общего объема муки;
• Вымесить упругое тесто;
• Постепенно ввести остатки растительного масла и соль с мукой;
• Сформировать шарик, сдобрить мукой и отправить в тепло на час;
• Когда тесто немного подойдет – снова вымесить и снова оставить на час;
• Сыр натереть;
• Вбить в него яйцо и растопленное масло;
• Перемешать;
• Тесто разделить на несколько частей;
• Раскатать так, чтобы была одинаковая толщина;
• Выложить начинку в центр, отступая от края;
• Соединить с помощью защипов;
• Перевернуть и снова раскатить;
• Сметану соединить с желтком и перемешать;
• Смазать лепешки;
• Сделать несколько дырочек зубочисткой;
• Печь около получаса при 180 градусах.
2. Сациви
Сациви. \ Фото: sweetsandlifestyle.com.
Что может быть вкуснее правильно приготовленной курочки?послевкусием.
Ингредиенты:
• Курица – 1 шт;
• Орехи – 505 г;
• Лук – 5 шт;
• Кинза – пучок;
• Сок граната – 1 л;
• Чеснок – половинка головки;
• Кориандр, шафран, корица;
• Соль, перец.
Курочка по-грузински. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Курицу промыть;
• Отварить до готовности;
• Получившийся бульон процедить и дать ему охладиться;
• Лук нашинковать как можно мельче;
• Обжарить до золотистости;
• Кинзу промыть и нашинковать;
• Орехи очистить и измельчить любым удобным способом;
• Соединить их со специями и кинзой;
• В готовую смесь влить половник бульона;
• Перемешать до состояния соуса;
• Чеснок продавить;
• Соединить с солью;
• Ввести следом;
• Остаток бульона вновь вернуть на огонь;
• После того, как появятся первые пузырьки, уменьшить мощность огня;
• Помешивая лопаткой, ввести смесь из орехов;
• Дать закипеть и подержать пару минут;
• Засыпать следом лук;
• Курицу разделить на кусочки;
• Добавить следом;
• Вновь дать закипеть;
• Залить соком из граната;
• Перемешать и оставить томиться на пару минут;
• Подавать холодным или горячим.
3. Харчо
Харчо. \ Фото: newsgastro.pl.
Не обошлось в грузинской кухне и без обжигающего, насыщенного и мясного супа харчо. Попробуйте приготовить его для всей семьи, которая будет удивлена аппетитным рецептом, что быстро станет любимым.
Ингредиенты:
• Грудка говядины – 1 кг;
• Орехи – 205 г;
• Рис – стакан;
• Томатная паста или пюре – банка;
• Лук – 5 шт;
• Кинза и петрушка – по пучку;
• Чеснок – пара зубочков;
• Чили – 1 шт;
• Лавровый лист, хмели-сунели;
• Соль, перец.
Грузинский обжигающий суп-харчо. \ Фото: kuchenneprzyrzady.com.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и накрошить кусочками;
• Залить водой и дать закипеть;
• Удалить выступившую пенку и проварить около двух часов;
• Лук очистить и нарезать крупными кусками;
• Обжарить до золотистости;
• Рис засыпать к мясу;
• Дать закипеть и проварить около двадцати минут;
• Чеснок продавить;
• Промыть и накрошить чили;
• Орехи тщательно измельчить;
• Перец, орехи и чеснок соединить между собой;
• Добавить немного бульона;
• После залить смесь к мясу;
• Нашинковать зелень и отправить следом;
• Ввести томатную пасту или пюре из томатов;
• Сдобрить специями;
• Посолить по вкусу;
• Добавить лаврушку;
• Проварить около пятнадцати минут.
4. Лобио
Лобио. \ Фото: bing.com.
А это уникальное блюдо создается из такого простого ингредиента, как самая обычная фасоль. И если в доме завалялось несколько её щепоток – значит самое время приготовить блюдо с грузинским колоритом!
Ингредиенты:
• Фасоль – 505 г;
• Лук – 2 шт;
• Кинза – пучок;
• Чеснок – пара зубочков;
• Аджика, кориандр и хмели-сунели;
• Соль.
Лобио по-грузински. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Фасоль залить прохладной водой и оставить на ночь;
• Лук очистить;
• Одну из луковиц нарезать крупными кусками;
• Засыпать к фасоли;
• Поставить на огонь и отварить до полной готовности;
• Кинзу промыть и нашинковать;
• Чеснок продавить;
• Вторую луковицу разделить на полукольца;
• Часть фасоли разомнуть до состояния пюре;
• Ввести специи и сдобрить солью;
• Снять с огня;
• Ввести зелень, а ещё лук с чесноком;
• Перемешать;
• Дать постоять около двадцати минут;
• Подавать с кашей или мясом.
5. Хинкали
Хинкали. \ Фото: bing.com.
Самым ярким блюдом грузинской кухни были и остаются мешочки из теста, наполненные ароматным мясом и горячим бульоном. И приготовить их совсем не сложно дома, чтобы порадовать гостей или домочадцев.
Ингредиенты:
• Мука – 505 г;
• Вода – 305 мл;
• Фарш – 505 г;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Кинза – пучок;
• Соль, перец.
Хинкали по-грузински. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Чеснок и лук очистить и нарубить;
• Ввести в фарш;
• Тщательно вымесить;
• Добавить воды;
• Перемешать;
• Промыть, нашинковать и добавить кинзу;
• Замесить из муки, воды и соли тесто;
• Раскатить его;
• В центр выложить начинку;
• Собрать краешки в виде гармошки, формируя складочки и хвостик;
• Нагреть воду до кипения;
• Отправить туда хинкали;
• Варить две-три минуты;
• Подавать с перцем.
6. Чахохбили
Чахохбили. \ Фото: tosamja.media.
Если хочется ближе познакомиться с колоритом грузинской кухни, то без ароматного куриного рагу попросту не обойтись. Он порадует насыщенным, ярким и оригинальным вкусом, который придется по душе даже привередам.
Ингредиенты:
• Курица – 2 кг;
• Лук – 4 шт;
• Помидоры – 4 шт;
• Томатная паста – 2,5 ст.л;
• Чили – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Аджика – 15 г;
• Кинза – пучок;
• Кориандр, уцхо-сунели – по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Куриное рагу по-грузински. \ Фото: cdn.ilclubdellericette.it.
Способ приготовления:
• Разделать куриную тушку;
• Мясо нарезать на кусочки;
• Лук очистить и нашинковать;
• Обжарить до золотистости;
• Курицу выложить в толстостенную кастрюлю;
• Ввести немного подсолнечного масла;
• Сдобрить солью;
• Протушить немного около тридцати минут;
• Ввести лук;
• Помидоры промыть и накрошить кубиком;
• Протушить несколько минут;
• Ввести томатную пасту и подержать на огне ещё пару минут;
• Засыпать заправку к курице;
• Добавить немного кипяченой воды;
• Промыть и накрошить зелень;
• Засыпать в курицу;
• Добавить специи, а также аджику;
• Нашинковать и забросить следом перец чили;
• Следом отправить продавленный чеснок;
• Посолить, перемешать;
• Накрыть и, уменьшив огонь, томить около двадцати минут.
7. Аджапсандали
Аджапсандали. \ Фото: georgianfood.com.
Холодная закуска из сезонных овощей – то, что нужно, если хочется разнообразия. А потому присмотритесь к рецепту аджапсандали – традиционному блюду, которое порадует уникальным вкусом и запахом.
Ингредиенты:
• Баклажаны – 1 кг;
• Помидоры – 505 г;
• Перец – 505 г;
• Лук – 255 г;
• Морковка – 255 г;
• Острый перец – 1 шт;
• Чеснок – 1 шт;
• Кинза, петрушка – по пучку;
• Хмели-сунели – 20 г;
• Шафран – по вкусу;
• Соль, перец.
Тушенные овощи по-грузински. \ Фото: topsante.com.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть;
• Нарезать кубиком баклажаны;
• Сдобрить солью и дать настояться около получаса;
• После промыть и подсушить;
• Обжарить до золотистой корочки;
• Нашинковать лук и обжарить следом;
• Морковку натереть крупно;
• Перец нарезать слайсами;
• Добавить к луку;
• Прожарить около десяти минут, постоянно помешивая;
• Снять кожицу с помидоров;
• Нашинковать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Ввести к помидорам;
• Соединить баклажаны с луком и овощами;
• Ввести помидоры;
• Отправить тушиться на десять минут;
• Зелень промыть и нашинковать;
• Можно добавить также базилик;
• Засыпать следом;
• Томить ещё минут десять;
• Затем выключить огонь, накрыть и дать настояться.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии