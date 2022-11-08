«Дом классный, цена отличная, только риелтор подозрительный какой-то…» или четверка миленьких с виду

Миловидная молодая парочка молодоженов покупает у очень услужливого, но слегка затравленного риелтора с подергивающимся глазом шикарный старый дом где-нибудь в глуши по подозрительно низкой цене… Звучит знакомо, не правда ли?
Еще бы, ведь это любимая затравка для львиной доли современных мистических фильмов ужасов, которая в своем роде уже успела стать приевшимся голливудским клише.
Но что, если мы скажем вам, что кое-какие старые дома действительно хранят тревожные и мрачные секреты, причем выглядят они вполне себе мило и современно, а вовсе не так, как любимая дачка тетушки графа Дракулы на картинке выше?
Итак, сегодня мы подобрали для вас четверку историй от пользователей Интернета, которым пришлось внезапно для себя раскрыть зловещие тайны вполне приличных и милых с виду домиков.
Кладбище младенцев для похотливых монахинь
«У меня есть один старый друг. Несколько лет назад он женился, и они с женой пустились на охоту за не слишком дорогим «любовным гнездышком», а то жить у ее родителей было как-то не комильфо. В итоге им попалась довольно неплохая недорогая квартира в очень старом здании. Риелтор сказал, что постройке недавно исполнилось более трехсот лет, и когда-то давно она принадлежала монастырю, а позднее ее выкупили и превратили в жилой дом на несколько квартир».
«Само собой разумеется, квартирка была не в лучшем состоянии и откровенно нуждалась в ремонте, поэтому, когда они переехали туда, то тут же взялись за дело. Одна из стен казалась несколько шире и толще остальных, и когда мой друг с женой начали ремонт, кусок этой самой подозрительной стены от старости обвалился».
«Они взялись было приводить всю эту рухлядь в порядок, но как только копнули поглубже, обнаружили в стене несколько дюжин замурованных детских скелетов. В дом тут же понаехали сначала копы, потом судмедэксперты, потом историки. В итоге они решили, что монахини, жившие здесь пару сотен лет назад, сразу же после родов прятали в стене детей, которых успели нагулять где-то на стороне. Ну и кто после этого скажет, что в стране нужно запретить аборты?».
Кто смотрел «Призраки в Коннектикуте»?
«Работаю управляющим в старом одноэтажном доме на четыре квартиры. Когда-то давно в здании располагалась больница, и само собой, как и в любом другом медучреждении того времени, в подвале находился морг. В общем, в этом подвале даже сейчас по-прежнему жутковато. Когда спускаешься, в ноздри до сих пор сразу ударяет слабый застарелый запах формальдегида».
«Причем, что самое веселое, две жилых квартиры из четырех расположены на подвальном этаже. В общем коридоре до сих пор осталась старая больничная плитка, на которой краской нарисованы стрелки, указывающие направление к моргу. Но даже это еще не все».
«Первые жильцы, которые заселились в подвальную квартиру, обнаружили у себя прямо в спальне три огромных просторных шкафа в человеческий рост. Ну что, сами уже догадались? Да, раньше это были камеры для хранения трупов. Я не слишком суеверный, но смотрел «Призраки в Коннектикуте» и понятия не имею, как кто-то умудряется спокойно жить и спать в этой комнате».
Хозяин, который никогда не выезжал
«Работаю риелтором. Пожилая женщина выставила на продажу неплохой домик с удобным расположением. В целом, довольно выгодная недвижимость в неплохом состоянии, мы поспорили с коллегами на бутылку виски, что я спихну его какой-нибудь семейной паре меньше, чем за две недели. Хозяйка дома уже переезжала во Флориду, так что отдала мне ключи и разрешила делать с домом все, что угодно».
«Перед тем как выставить недвижимость на продажу, мне нужно было, как следует, ее осмотреть, и угадайте, что я обнаружил на чердаке? Истлевший труп мужика в петле и с предсмертной запиской в кармане. Прибывшие на место копы выяснили, что это муж домовладелицы, который бесследно исчез около семи лет назад. Причем самое странное, что все эти годы хозяйка была уверена, что ее благоверный просто сбежал с другой женщиной».
Логово потрошителя
«Помню, мы с мужем в свое время переехали из другого штата и долго искали себе подходящее жилье, в котором можно было бы с комфортом обосноваться. Мы с риелтором успели пересмотреть уже несколько домов, когда она предложила нам один подозрительно выгодный вариант».
«В общем, мы осмотрели предложенную ею собственность, и, черт, все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Огромный дом, большая придомовая территория, несколько пристроек, и все это за цену, которая на порядок ниже реальной рыночной стоимости. Естественно, я начала докапываться до риелтора, чтобы выяснить, в чем подвох».
«В конце концов, она сдалась и призналась, что раньше дом принадлежал казненному серийному убийце, и после того, как его арестовали, копы откопали на территории дома более одиннадцати трупов замученных жертв. Ну что сказать, мы в призраков не верим, а дом действительно был очень и очень неплохой, живем в нем до сих пор».
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