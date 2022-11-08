«Дом классный, цена отличная, только риелтор подозрительный какой-то…» или четверка миленьких с виду

Миловидная молодая парочка молодоженов покупает у очень услужливого, но слегка затравленного риелтора с подергивающимся глазом шикарный старый дом где-нибудь в глуши по подозрительно низкой цене… Звучит знакомо, не правда ли?







Еще бы, ведь это любимая затравка для львиной доли современных мистических фильмов ужасов, которая в своем роде уже успела стать приевшимся голливудским клише.







Но что, если мы скажем вам, что кое-какие старые дома действительно хранят тревожные и мрачные секреты, причем выглядят они вполне себе мило и современно, а вовсе не так, как любимая дачка тетушки графа Дракулы на картинке выше?







Итак, сегодня мы подобрали для вас четверку историй от пользователей Интернета, которым пришлось внезапно для себя раскрыть зловещие тайны вполне приличных и милых с виду домиков.



Кладбище младенцев для похотливых монахинь

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