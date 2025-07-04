Мечи с японскими духами и ещё 4 легендарных клинка, которые оставили след в истории

1. Меч в камне

Оказывается, такой существует не только в артуриане. /Фото: thevintagenews.com

2. Кусанаги-но цуруги

Ещё один легендрный клинок, но уже из Азии. /Фото: pikabu.ru

3. Дюрандаль

Меч, который больше не в камне. /Фото: billionnews.ru

4. Клинки Мурамасы

Ореол этих клинков трагичен и суров. /Фото: livejournal.com

5. Жуайёз

Клинок знаменитого франкского короля, только их почему-то два. /Фото: insajderi.com