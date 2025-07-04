Мечи с японскими духами и ещё 4 легендарных клинка, которые оставили след в истории

Оружие долгое время носило статус не просто оружия, а ещё и постоянного спутника знати. Поэтому с ними очень часто связаны личные историии известных людей или другие события, вошедшие в историю. Именно поэтому их старались сохранить, о некоторых слагались лененды и предания, а современные исследователи уже знакомят с ними весь мир.
1. Меч в камне
Оказывается, такой существует не только в артуриане. /Фото: thevintagenews.com
Многим известна легенда о короле Артуре, особенно, если речь идёт об эпизоде, когда будущий правитель Камелота вытаскивает меч из камня. Однако далеко не каждый знает, что аналогичный случай с клинком произошёл в реальности. Это удивительное событик относится к периоду классического Средневековья - именно тогда в итальянской часовне Монте-Сьепи в каменную глыбу намертво засел клинок. По мнению исследователей, его собственником был тосканский рыцарь Гальяно Гвидотти, живший в XII столетии.
Вот как раз с ним связывается литературное придание, согласно которому Гвидотти, отличавшийся довольно фривольным образом жизни, разозлил этим высшие силы, и однажды к нему снизошёл архангел Михаил, призывая обратиться в христианскую веру и постричься в монахи. В ответ рыцарь лишь посмеялся, вдобавок заявив, что пойдёт на такой шаг, только когда своим клинком разрубит камень. Однако архангел перехитрил сластолюбца, явив чудо — лезвие взяло и легко вошло в породу. Конечно, Гальяно был так впечатлён, что после этого и вправду встал на путь праведника.
2. Кусанаги-но цуруги
Ещё один легендрный клинок, но уже из Азии. /Фото: pikabu.ru
В какой-то мере Кусанаги-но цуруги представляет собой мифический меч, потому что сейчас его никто не может увидеть. А раньше он на протяжении продолжительного периода являлся символом власти японских правителей. К слову, этот клинок имеет сразу два названия, причём каждое из них довольно поэтично - «меч, скашивающий траву» и «меч, собирающий облака рая». Нашлось ему место и на страницах японского эпоса: так есть легенда, что этот меч был найден богом ветра Сусаноо в теле убитого им дракона с восемью головами. Сусаноо принёс его в дар своей сестре, богине солнца Аматэрасу, а от неё он достался её внуку Ниниги.
В итоге, пройдя длинный путь, он стал собственностью первого правителя Страны восходящего солнца. Однако достоверной информации о клинке практически не найти, ведь по инициативе правительства Японии он никогда не выставляется публично - напротив, его страрались как можно дальше укрыть его от массового внимания. Более того, по информации редакции novate.ru, даже церемония коронации нового императора предусматривала вынесение этого меча исключительно закрытым тканью. Есть только предположительное место его хранения - говорят, он находится в синтоистском святилищи Ацута, которое находится в городе Нагоя. О том, что он действительно существует, известно только благодаря публичному заявлению императора Хирохито.
3. Дюрандаль
Меч, который больше не в камне. /Фото: billionnews.ru
На протяжении многих лет часовня Нотр-Дам, которая находится во французском городке Рокамадур, имела настоящую реликвию в виде достопримечательности - это меч, торчащий просто из стены сооружения. По преданию, его владельцем был легендарный средневековый эпический героя Роланд, который, впрочем, имел реального прототипа. И хотя уже больше десяти лет как клинок был вынут из кладки часовни для внесения в экспозицию парижского музея Средневековья, его след в истории остаётся немалым.
Согласно легенде, смелый и сильный Роланд бросил свой волшебный меч, когда происходила защита часовни от врагов, но даже после окончания биты меч остался на своём нестандартном месте. Монахами и местными жителями было быстро популяризировано это предание, так что меч в стене довольно скоро оказался объектом настоящего паломничества. Правда, исследователи уже давно в пух и прах раскритиковали красивую легенду: по их утверждению, что в кладке часовни оказался совсем не Дюрандаль Роланда. Это не могло произойти чисто хронологически, так как реальный рыцарь франкского императора Карла Великого погиб 15 августа 778 года в Ронсевальском ущелье, а первые данные о «Дюрандале» датируются только серединой XII столетия.
4. Клинки Мурамасы
Ореол этих клинков трагичен и суров. /Фото: livejournal.com
Оружейный мастер Мурамаса, которому приписывают эти знаменитые клинки, был реальной исторической личностью, японским мечником XVI столетия. Но среди народа, само собой, более известно предание, согласно которому Мурамаса воздавал молитвы к богам, чтобы те наделили его острые детища кровожадностью и огромной силой. И боги, уваженая его мастерство и преданность делу, прислушались к обращению и заключили во все клинки демонов, которые должны истреблять всё живое. К тому же, японцы уверены, что по этой же причине мечи Мурамаса имеют проклятие, поэтому их владельцы теряют рассудок, становясь страшными убийцами.
Их дурная слава на протяжении времени распространилась среди жителей Японии настолько сильно, что уже на уровне правительства была постановлено уничтожить большую часть этих клинков, чтобы они никому не могли навредить. Справедливости ради, историки куда более прагматично подходят к исследованию феномена клинков Мурамаса. На самом деле оружейник был не один - это была полноценная династия мастеров, просуществовавшая около столетия, так что история с «демонами кровожадности», которые помещены в мечах, совершенно точно является очередной легендой. В действительности же секрет их мощи был как в мастерстве владельцев, так и в отличительной черте самих клинков, которые были исключительно острыми.
5. Жуайёз
Клинок знаменитого франкского короля, только их почему-то два. /Фото: insajderi.com
Клинок с поэтическим названием Жуайёз, а в переводе с французского это означает «радостный», традиционно связывают с основателем Священной Римской империи Карлом Великим. Согласно распространённой легенде, он мог целых тридцать раз в сутки менять свой цвет, а блеском затмевал даже яркое Солнце. Самое интересное, что сегодня на звание называться мечом франкского правителя претендует сразу два меча. Первый на протяжении многих лет применялся в качестве коронационного меча французских монархов, а сейчас находится в экспозиции Лувра.
Однако учёные уже поставили под сомнение его подлинность, потому что анализ фрагмента клинка, выставленного в Лувре, показал, что его создали приблизительно между X и XI столетиями, когда Карл Великий уже давно умер. А второй претендент, предположительно принадлежащий этому королю, так и называют - сабля Карла Великого. На данный момент можно увидеть в одном из венских музеев. И хотя время его создания достоверно ещё не установили, но значительное число историков допускают, что как раз он и мог принадлежать франкскому монарху, а в Восточной Европе оказался во время одного из походов последнего в этот регион.
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